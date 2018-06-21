Виктор Цой в кино: главные актерские работы легенды русского рока

Фото: ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"

"Цой не умер, он просто вышел покурить" – фраза, случайно брошенная после смерти легендарного музыканта его фанатом стала уже иносказательной. Вечно молодой герой рок-н-ролла – таким Виктор Цой и останется в памяти миллионов поклонников. Между тем, 21 июня ему бы исполнилось 56 лет.

В день рождения Виктора Цоя редакция портала Москва 24 вспоминает его лучшие актерские работы и фильмы о нем.

"Йя-Хха", 1986



Видео: YouTube/Виктор Цой

Впервые Цой появился на экране в короткометражном фильме "Йя-Хха" – учебной работе студентов ВГИКа: режиссера Рашида Нугманова, Тельмана Мамедова и Алексея Михайлова как операторов. Фильм сняли за две недели. Картина получилась скорее документальной, чем игровой. Это вольные зарисовки тех лет и тех славных мест: котельная "Камчатка" и, конечно, ленинградский рок-клуб. На экране "отцы" русского рока: Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Георгий Гурьянов, Константин Кинчев.

"В Ленинграде рок делают герои, в Москве – шуты", – Виктор Цой



"Конец каникул"



Видео: YouTube/STARIYfromMoscow

Дипломная работа Сергея Лысенко как режиссера и сценариста, а также Олега Смирнова как оператора. Фильм, снятый в Киеве, состоит из четырех клипов группы "Кино", связанных между собой сюжетной линией.

Считается, что этот фильм сильно повлиял на Цоя: после выхода картины музыкант снимется в фильме Сергея Соловьева "Асса" и в картине Рашида Нугманова "Игла".

"Асса", 1987



Видео: YouTube/allarich

"Асса" Сергея Соловьева стал одним из основных кинематографических произведений русского рока: в фильме приняли участие популярные рок-музыканты (в том числе Виктор Цой), а в саундтрек вошли песни Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", Жанны Агузаровой с группой "Браво" и группы "Кино".

Правда, эту культовую ленту сам Цой отнес к категории "Папиного кино" (в этот список попадал вообще любой фильм советского массового или коммерческого кино). В интервью музыкант объяснял, что ему сложно было угадать, каким в итоге получится фильм.

"Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт", – Виктор Цой.



"Рок", 1987



Видео: YouTube/foo bar

Документальный фильм Алексея Учителя, посвященный советскому року 80-х годов. По оценкам критиков, это был первый фильм, освещающий тему русского рока, снятый отечественными кинематографистами.

Съемки картины проходили в местах работы рок-музыкантов, в том числе в "Камчатке" и в Ленинградском рок-клубе.

В интервью середины 2000-х годов режиссер утверждал, что русский рок того периода представлял собой закрытый клуб. Алексею Учителю удалось заручиться доверием Виктора Цоя за счет того, что он принял Марианну Цой на должность администратора съемочной группы.

Картина Учителя стала первой попыткой показать жизнь рокеров если и не изнутри, то максимально близко.

"Нам за честность могут простить практически все: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность – уже ничего не прощают", – Виктор Цой.



"Игла", 1988



Видео: YouTube/1984moro

Главная работа в кино, которой Цой действительно гордился – роль каратиста Моро в картине Рашида Нугманова "Игла".

Фильм стал лидером советского проката, в первый год выхода на экраны страны (за 11 месяцев 1989 года) картину посмотрело 14,6 миллионов зрителей. По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.

В 2010 году Рашид Нугманов представил новую версию "Иглы" – фильм "Игла Remix". Специально для фильма были сняты дополнительные сцены с Петром Мамоновым и Александром Башировым, а также другими актерами из оригинальной "Иглы".

"Музыка вообще ничего никому не должна", – Виктор Цой.



Документальные фильмы



Видео: YouTube/Новые трейлеры

После смерти Виктора Цоя было снято множество документальных фильмов: "Последний герой" и "Последний герой: Двадцать лет спустя" Алексея Учителя, "Солнечные дни" Джоанны Стингрей и Александра Липницкого, "Жизнь как кино" Ирины Ван и Сергея Холодного, "Просто хочешь ты знать" Олега Флянгольца, "Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут" Александра Липницкого.

В 2012 году в документальной картине Евгения Лисовского "Цой – "Кино" обнародована ранее никогда не издававшаяся песня Цоя "Атаман", кассету с которой сохранила Наталия Разлогова, одна из создателей фильма.