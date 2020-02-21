Почему 21 февраля отмечают Международный день родного языка

21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Он был учрежден решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. Разбираемся, на скольких национальных языках говорят в России и какие из них находятся на грани исчезновения.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Почему 21 февраля?

Международный день родного языка был провозглашен по инициативе Бангладеш. В 1947 году после раздела территорий Британской Индии образовалось государство Пакистан, в состав которого частично вошла Бенгалия под названием Восточный Пакистан. Родным языком этой территории являлся бенгальский, в то время как на государственном уровне официальным был объявлен урду.

Жители Восточного Пакистана не захотели мириться с таким положением дел и в конце концов вышли на демонстрацию в поддержку бенгальского языка. Во время подавления акции студентов 21 февраля 1952 года в нынешней столице Бангладеш Дакке от пуль полицейских погибло несколько человек. Это спровоцировало еще более массовые протесты, в результате чего в 1956 году на востоке Пакистана бенгальский получил статус второго государственного языка.

Однако успокоить народные волнения коренных бенгальцев уже было, по сути, невозможно. Люди хотели полностью искоренить чуждый им урду на своей земле. Языковое противостояние вылилось в полномасштабную войну в 1971 году. Ее итогом стало поражение Пакистана Восточному Пакистану, то есть бенгальцам.

Свою свободу и независимость они отстаивали почти год. За это время в плен сдались 93 тысячи пакистанских солдат. В итоге на месте Восточного Пакистана появилось государство Бангладеш. Здесь государственным языком был провозглашен бенгальский, а погибшим на акции протеста в 1952 году студентам в столице воздвигли памятник.

Также в память о тех событиях в 1991 году по решению ЮНЕСКО 21 февраля был утвержден Международный день родного языка. Его целями являются сохранение, развитие языкового и культурного разнообразия и поддержка многоязычного образования. В этом году дата отмечается в двадцатый раз.



"Языки без границ"

СЮДА. Представители племени кечуа. Фото: AP/Juan Karita

Каждый год Международный день родного языка посвящается определенной теме. В разные годы затрагивались взаимосвязь между родным языком и многоязычием, вопросы сохранения лингвистического образования и издания книг для обучения на родном языке. Отдельные годы посвящались системе Брайля (шрифт для незрячих людей) и языку жестов, а также многоязычию в интересах инклюзивного образования.

В 2020 году была выбрана тема "Языки без границ". Границы многих государств – от Африки к югу от Сахары до Ближнего Востока и Латинской Америки – были проведены таким образом, чтобы общины, веками проживающие на одной территории, были разделены. Однако такие сообщества зачастую продолжают свои традиции и общение на родном языке, несмотря на официальные границы.

Ярким примером трансграничного языка является суахили. Он является национальным языком в Кении, Танзании, Конго. На нем общаются представители различных национальностей в Уганде, Руанде, Бурунди, северной части Мозамбика, южной части Сомали и других странах. Такой язык межнационального общения способствует единству и развитию дипломатии в Африке.

Другой пример трансграничного языка – кечуа. Когда-то на нем говорили представители древней империи инков, а сегодня он объединяет в себе группу родственных языков коренных народов Перу, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Аргентины. На нем говорят от восьми до десяти миллионов человек.

Трансграничные языки способны развивать культуру и традиции коренных народов и содействуют миру, пониманию и солидарности между странами-соседями. Особую роль в этом играет развитие многоязычного образования и возможность обучаться на родном языке. Это не только улучшает результаты образования, но и помогает поддерживать языковое разнообразие и сохранять коренные языки различных этнических групп.



Языки России

Фото: depositphotos/ Meranda

По данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, на 2020 год в мире насчитывается 7 111 языков. С учетом глобализации число живых (постоянно используемых в общении) языков ежегодно сокращается. Самыми распространенными языками являются китайский, английский, хинди, испанский и арабский, португальский и, конечно же, русский.

Согласно последней российской переписи населения (2010 год), владение русским языком отметило более 36 миллионов человек. Лингвист-русист, вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы Сергей Кузнецов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что всего на территории РФ насчитывается порядка 150 различных национальных языков.





Сергей Кузнецов лингвист-русист, вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы Из них около трети находится на грани исчезновения. В том числе такие северные языки, как нганасанский, корякский и керекский.

"Некоторые северные языки на территории России исчезают, потому что население переходит на русский язык, – пояснил Кузнецов. – Умирают последние носители редких языков, и их потомки уже не говорят на своем родном языке".

При этом в России есть примеры национальных языков, которые только укрепились в последнее время, например татарский и чувашский. По мнению Кузнецова, это происходит за счет национального самосознания.

При этом, развиваясь, языки претерпевают изменения. Так, основной проблемой современного русского языка эксперт считает жаргон в речи. "Не мат, не грубость, не просторечие, а профессиональный жаргон сейчас пошел в широкое употребление", – подчеркивает эксперт. В основном это англицизмы, проникающие в нашу речь из бизнеса. Например, слова "франшиза", "тренд", "сейл", "спикер", "коуч", "флешмоб", "пранк" и многие другие.

При этом Кузнецов отмечает, что такие слова часто приходят в русский язык, но многие из них не приживаются. "А те, что выживают, обрастают и русским произношением, и производными словами по моделям русского словообразования. И назвать эти слова заимствованными уже нельзя, потому что это русское слово, хоть и с заимствованным корнем", – подытожил эксперт.