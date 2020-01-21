"Весь день мы купались в бассейне и пили ром"‎: чем зарабатывают москвичи в Гоа

Для зимовщиков сезон в штате Гоа длится с ноября по апрель – как раз в то самое время, когда в Москве мы обматываемся шарфами. Эти люди категорически не соглашаются с холодным климатом и уезжают на этот период в Индию. Кто-то продолжает быть свободным художником и работает через интернет, другие осваивают новые профессии и становятся местными звездами кино. Мы пообщались с москвичами, которые прямо сейчас зарабатывают на жизнь, приходя на работу в пляжных тапках.

Андрей, шутинги, 31 год

Фото: предоставлено героем материала

Это моя вторая зимовка, но в Индии я был до этого много раз. В Москве я зарабатывал чем мог: занимался то продажами, то логистикой, то строительством. Один день это приносило мне доход, другой – не очень. Я подумал, что без денег лучше сидеть под пальмой, чем в сугробе. Тут тепло и очень приятно находиться. Недавно мы с ребятами посчитали, что на 4 миллиона рублей в Гоа можно жить 20 лет. В Москве это абсолютно невозможно.

Тут можно зарабатывать разными вещами. Например, мы с ребятами делаем кальяны для кафешек, потому что индусы в этом вообще ничего не смыслят. Также я работаю с туристами. Связываю их с инструкторами по серфингу и парапланингу. И шутинги в Болливуде (съемки в индийском кино. – Прим. ред.).



Андрей снимался в Болливуде Самый забавный шутинг был, когда мы вместе с другими актерами весь день купались в бассейне, пили ром и заедали его фруктами.

Приходилось иногда играть в мяч, даже не знаю, как мы справились. Раньше даже платили за то, чтобы ребята европейской внешности тусовались в индийских клубах.



Фото: предоставлено героем материала

Благодаря шутингам я смог попутешествовать по Индии. Я побывал в Мумбае, Хайдарабаде, Ченнаи. Единственное, дорога бывает очень тяжелая, иногда даже почти по двое суток в одну сторону на перекладных: автобусы, поезда, самолеты.

Чаще всего приглашают сняться в массовке. Платят, конечно, больше, чем в Москве. Диапазон – от 1500 до 10 000 тысяч рупий, иногда дают больше (1 индийская рупия стоит чуть меньше 1 рубля. – Прим. ред.). Недавно мои друзья уехали на шутинг на 6 дней, они заработают 12 тысяч. Сейчас ценник стал падать, потому что желающих становится все больше. Некоторые снимаются не ради заработка, а для развлечения. Такие ребята не в почете у зимовщиков: никому не нужна лишняя конкуренция, особенно когда подходит время оплачивать аренду квартиры.

Работая в Гоа, в месяц возможно заработать от 20 до 40 тысяч. В моем случае все зависит от потока туристов и желания работать, что очень сложно, когда живешь на море в состоянии релакса. На эти деньги можно снять жилье, байк, на еду останется.

Работая в Гоа, многие подвергают себя рискам "Если россиянин работает нелегально, без рабочей визы, первое, что ему грозит, – это депортация с запретом на въезд. Также его могут подвергнуть уголовному преследованию. По законодательству в этом случае будет наказан как наемный рабочий, так и работодатель, который пользуется его услугами. Но есть вариант этот закон не преступать. Если москвич работает в интернете, например ведет интернет-магазин, то физически он находится в Индии, но осуществляет услуги за пределами страны. В этом случае он работает на Россию по законодательству нашей страны и осужден не будет", – говорит специалист по международному праву Мария Ярмуш.



Коля, звукорежиссер, 34 года

Фото: предоставлено героем материала

Я звукорежиссер. Занимаюсь сведением, написанием и мастерингом музыки. То есть я работаю с аудиоматериалами, которые мне присылают, и возвращаю их заказчику. Абсолютно неважно, в какой части света я нахожусь: мне нужен компьютер, розетка и Wi-Fi. Если бы я был дома, то зарабатывал бы столько же.

Это моя первая зимовка в Гоа. У меня много друзей, которые уже несколько лет уезжают сюда во время холодов. Они сказали: "Зачем ты мерзнешь в России, когда можно прекрасно висеть тут?" Ну и я рванул. Они были правы, я чувствую себя счастливым. Хочу остаться в Индии на полгода.

Помимо удаленной занятости, я работаю на музыкальных концертах при кафе.





Коля звукорежиссер Гоа заметно отстает от технического оснащения в Москве, поэтому похоже, будто я помогаю устраивать деревенские дни культуры.

Скорее, я делаю это для движухи, чтобы приятно провести время. За вечер работы мне платят около 1 000 рупий и никогда не откажут в чикен карри (острое национальное блюдо из курицы. – Прим. ред.).



Фото: предоставлено героем материала

А еще здесь я познакомился с ребятами, которые создали свою музыкальную группу прямо в Гоа. Многие так делают. Например, мой друг Миша уже 8 лет подряд приезжает из Киева с женой и саксофоном и каждый год находит себе работу: играет в группе или сольно.

Таким артистам я тоже помогаю со звуком на выступлениях.

Хотя Гоа принимает не всех. Может, у них плохая карма, но мои друзья, молодая пара, недавно приехали сюда, и у них все пошло под откос: в первый же день парень утопил айфон в море, у обоих сразу же украли ноуты, они арендовали байк и сразу же столкнулись на дороге с индусом. В январе мы договорились встретиться на Шри-Ланке, но теперь у ребят речь идет уже о том, чтобы возвращаться в Россию.

Я веду довольно аскетичный образ жизни, поэтому много денег мне не нужно. Мы с друзьями снимаем этаж с тремя спальнями за 8 тысяч рупий с комнаты. Я арендую хороший байк, мне он выходит в 7 тысяч в месяц, средненький можно найти и за 4.

Если ты ездишь на рынки, в соседние поселки, на разные пляжи, то на бензин в день будет уходить примерно 300 рупий. Денег, которые я зарабатываю, мне хватает с лихвой.

Главное не увлечься и вовремя обновить визу "Нахождение на территории Индии с просроченной визой – это нарушение миграционного законодательства страны. Как только нарушителя обнаружат власти, его депортируют с запретом на въезд в ближайшие 5-7 лет", – заявляет специалист по международному праву Мария Ярмуш . "Нахождение на территории Индии с просроченной визой – это нарушение миграционного законодательства страны. Как только нарушителя обнаружат власти, его депортируют с запретом на въезд в ближайшие 5-7 лет", – заявляет Те, кому особенно сильно не хочется уезжать на родину, придумали одну хитрость: по истечении индийской визы москвичи едут на безвизовый остров Бали и обращаются в местное индийское консульство. 6 дней ожидания – и можно возвращаться в Гоа.



Саша, ремонт телефонов, 49 лет

Фото: предоставлено героем материала

Живя круглый год Москве, я возглавлял службу IT в крупной сети фитнес-клубов. Как-то один раз я приехал сюда туром, но обратный билет проигнорировал и остался на весь сезон. Это моя седьмая зима в Гоа.

Теперь мой основной вид заработка (как в России, так и в Индии) – это ремонт телефонов и компьютерной техники. Изначально я пошел на обучающие курсы в этой области, чтобы чинить свой собственный телефон. Потом понял, что могу зарабатывать этим и в Гоа.



Саша ремонтирует телефоны У меня много работы, уже не помню, когда последний раз видел море.

Также я создал проект в Telegram – это группы, которые объединяют людей и помогают им найти нужные услуги и информацию: спорт, экскурсии, вечеринки и так далее. Всего у меня около 40 групп на разные темы. Я получаю деньги от рекламы в чатах. По меркам Гоа, у меня хороший заработок, могу позволить себе снять квартиру за 35 000 рупий.

Уезжая из страны, лучше не терять связи "Если человек был востребованным профессионалом на родине и отсутствовал меньше года, то найти работу после зимовки будет несложно. Рынок не успевает забыть его. Но когда специалист пропадает больше чем на год-полтора, то устроиться становится уже довольно тяжело. "Если человек был востребованным профессионалом на родине и отсутствовал меньше года, то найти работу после зимовки будет несложно. Рынок не успевает забыть его. Но когда специалист пропадает больше чем на год-полтора, то устроиться становится уже довольно тяжело. Чтобы не выйти из строя в свое отсутствие, нужно поддерживать деловые связи: вести всевозможные социальные сети, участвовать в профессиональных форумах и брать проекты удаленно. Тогда о вас будут помнить", – заявляет рекрутер Алена Владимирская.



Настя, астролог, 27 лет

Фото: предоставлено героем материала

В Гоа я зарабатываю тем, что даю астрологические консультации (вживую и по интернету), а также рисую мехенди (рисунки хной на теле. – Прим. ред.) и мандалы (рисунки округлой формы, в буддизме и иудаизме символизируют вселенную. – Прим. ред.).

Один раз я консультировала индуса-йога на сансет-маркете (рынок, который работает на пляже только во время захода солнца. – Прим. ред.). Он был уже мужчина в возрасте. Мы разговаривали около часа, обсуждали его духовное развитие, я посоветовала ему уйти в религию… Как вдруг он перебивает меня и говорит: "Ладно, я все это уже понял. Ты мне скажи, у меня будет на этой неделе секс?" Было очень смешно, но я, конечно, не подала виду.

Также раньше мы с мужем возили экскурсионные группы по северу страны и жили по полгода в Индии, но в других штатах – в Раджастане и в Ориссе. В Гоа мы впервые. И приехали сразу на сезон.

Дома я рисовала шаржи на мероприятиях и портреты на заказ, работала аниматором на праздниках, вожатой в детских лагерях и няней. Параллельно изучала астрологию и стала проводить астрологические консультации, со временем даже открыла курсы по астрологии, на которых сама и преподавала.

Фото: предоставлено героем материала

Я уже успела пожить в Риге, Питере и Амстердаме. Мне захотелось погреться на солнышке и поесть фруктиков, поэтому теперь мы с мужем здесь. Мне ничего не мешало переехать, так как моя работа не привязана к месту.

Чтобы еще немного заработать, иногда я подбираю жилье как риелтор: нахожу ребятам комнаты и имею с этого свою комиссию. Мои друзья снимают целые этажи в домах у индусов, а потом пересдают их по более высокой цене.

Одна моя консультация астролога стоит 500 рупий, мехенди и мандалы – начиная от 500 рупий в зависимости от размера. Также иногда я снимаюсь в шутингах.

Поскольку я не гонюсь за заработком, в месяц у меня выходит около 10 000 рупий. Мне хватает, потому что я накопила деньги еще в России.



Настя астролог Многие пытаются заплатить за мою работу бартером: уроками йоги, массажем, другими услугами, всем тем, что умеют делать сами.

На проживание в Гоа вполне хватает 20-30 тысяч рупий на человека: за 10 тысяч можно снять неплохое жилье. Плюс бензин и еда выходят на 500 рупий в день.

Зимовщики нередко говорят: "Чем бы ты ни занимался, главное в Гоа – быть открытым миру и людям вокруг тебя. Тогда все нужное волшебным образом находится само".



Ярославна Зорькина