Эксперты рассказали, как выбрать качественную искусственную ель

До Нового года осталось чуть больше месяца – самое время начать выбирать ель. Москва 24 выяснила, какова минимальная стоимость искусственных деревьев, а эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке и как украсить главный символ праздника в этом году.

Как выбрать?

Главное, что нужно помнить перед покупкой, – искусственная ель не должна издавать резкий химический запах. Кроме того, у продавца обязательно должен быть сертификат качества на изделие, рассказала Москве 24 дизайнер интерьера Александра Терентьева.

В целом, по ее словам, при выборе главного символа Нового года нужно обращать внимание на следующие критерии.

Способ сборки. Искусственные ели бывают довольно простые в эксплуатации – перед праздником нужно просто прикрепить ветви к каркасу и установить ель.

"Но есть и те, где каждую ветку надо вставлять в другую, тем самым наращивая объем, а затем прикреплять к каркасу. Это неудобно, процесс сборки и разборки вряд ли будет приносить удовольствие. Поэтому обязательно стоит обратить внимание на этот пункт", – посоветовала она.

Прочность каркаса. Основание не должно быть шатким, а каркас должен выдерживать вес ветвей и игрушек.

Материал иголок. На рынке есть варианты с иголками из ПВХ, когда нарезанные нити крепят на проволоку-ветвь.

"Есть ели с литыми иголками, которые смотрятся более реалистично, но такой товар будет дороже. Третий вариант – когда основание и внутренние ветки сделаны из ПВХ, а внешние – из литых иголок. Такие ели смотрятся довольно эффектно и стоят приемлемо", – отметила эксперт.

Запах. Если покупка совершается в крупных сетевых магазинах, то товар всегда имеет сертификат качества, который гарантирует, что ель не токсична, безопасна для детей и животных.

"Если же это маленькая точка, то нужно обязательно запросить этот сертификат. Не стоит брать ель, если чувствуется хоть малейший химический запах", – отметила эксперт.

Размер и форма. Бывают пышные, а также узкие и длинные деревья. Вторые созданы для небольших помещений. Поэтому, если площадь ограничена, лучше выбрать именно такую.

Качество декора. Если ель со встроенной гирляндой и уже нанесенным искусственным снегом, то перед покупкой важно проверить, чтобы все светилось и не осыпалось.

500 рублей . Цены за сборные ели от 120–150 сантиметров – около 800–1 200 рублей . Искусственные ели самой разной высоты и сборки можно приобрести как офлайн, так и в интернет-магазинах. Например, на популярных маркетплейсах варианты высотой 60–90 сантиметров можно найти в среднем за. Цены за сборные ели от 120–150 сантиметров – около Сэкономить как деньги, так и место в квартире или офисе помогут настольные елочки – их можно найти в среднем за 300–400 рублей (высота – 20–60 сантиметров). В свою очередь, стоимость искусственных деревьев со светодиодной подсветкой или эффектом снега на ветвях напрямую зависит от размера: цены за 60-сантиметровые со встроенной гирляндой начинаются от 1 300–1 500 рублей. В офлайн-магазинах – например, в "Леруа Мерлен" и OBI – новогодние ели от 90 сантиметров можно найти в среднем за 1 200 рублей. Более высокие варианты – от 120 сантиметров – стоят около 1 500–1 700 рублей. Также искусственные ели появились в ассортименте сетевых розничных магазинов, например в "Ашане", "Магните" и "Ленте": там их стоимость начинается от 500 рублей.



Тренды дизайна

В свою очередь, очень многое зависит от высоты ели и ее "наряда", рассказала дизайнер интерьера Наталия Шевлягина.

По ее словам, в идеале высота дерева должна составлять две трети от высоты помещения – так ель будет наиболее гармонично смотреться в интерьере.



Наталия Шевлягина дизайнер интерьера Если она упирается макушкой в потолок, то он будет казаться ниже, чем на самом деле, а пространство вокруг – более тесным. Кроме того, так наряжать ель будет неудобно.

Если выбор падает на модель со встроенной гирляндой, то лучше отдавать предпочтение однотонным вариантам освещения – они не будут перегружать комнату пестротой света, отметила дизайнер.

Она также добавила, что в 2023 году не стоит украшать ель мишурой – лучше сделать выбор в пользу широких лент и бантов. Можно также внести в декор динамику: украсить дерево крупными игрушками в нижней части, а наверху – средними и мелкими.

При этом дизайнер Александра Терентьева подчеркнула, что цвет ели должен быть универсальным, темно-зеленым. Не стоит выбирать красную или белую модель – в следующем году это может надоесть. А вот с цветом украшений можно поэкспериментировать. По ее словам, четыре главных тренда текущего сезона – это классическое сочетание зеленых ветвей с красными украшениями, микс золота и серебра, синего и белого, а также розового золота с розовым цветом.