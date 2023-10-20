Автоэксперты рассказали, как выбрать хороший шиномонтаж в Москве

Столичным автовладельцам посоветовали заняться вопросом смены летней резины на зимнюю. Такие рекомендации дали специалисты ЦОДД. Москвичам напомнили, что своевременная подготовка машины к зимнему сезону помогает избежать аварий на дороге. Рассказываем подробности и спрашиваем экспертов, как правильно выбрать шиномонтаж, а также во сколько обойдется замена покрышек в Москве.



Позаботиться заранее

Жителям столицы уже можно начинать замену летних покрышек на зимние. Такую рекомендацию дали специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП.

Москвичам также напомнили, что "переобувать" авто можно, когда среднесуточная температура установилась на уровне 5–7 градусов. В отличие от летних шин, предназначенные для холодов покрышки мягче и меньше твердеют на морозе. В результате они не теряют сцепления с дорожным полотном.

Специалисты ЦОДД также обратили внимание на необходимость проверить износ шин перед зимним сезоном. В частности, нужно проконтролировать, чтобы высота протектора составляла как минимум четыре миллиметра. Помимо того, стоит учесть, что после замены резины требуется балансировка колес. Вместе с тем перед началом зимы необходимо проверить аккумулятор, залить антифриз и незамерзайку. Также заменить колодки и оценить ситуацию с моторным маслом и тормозной жидкостью.



Не попасться на "волшебные бобы"

Выбирать автосервис для замены шин необходимо не по внешнему виду, а по квалификации работающих в нем специалистов. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отметил, что шиномонтажи бывают разными. Например, есть крупные центры со сформировавшейся репутацией. Они оказывают качественные услуги, но и цены устанавливают выше средних.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза При этом есть центры, которые продают людям "волшебные бобы". Якобы у них супероборудование и суперспециалисты, что-то они там взвешивают. Вот это все – попытка заработать на стандартной услуге слишком много денег.

"Место, где я переобуваю свои автомобили, наоборот, с виду совершенно неказистое, но их специалисты неоднократно доказывали, что они не только сами работают без ошибок, но еще и чужие промахи умеют устранять", – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому определить хороший автосервис по цене или внешнему виду бывает сложно. Надежнее прочитать отзывы и спросить совета в автомобильном чате, резюмировал Шапарин. С ним согласен и директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Однако в беседе с Москвой 24 он уточнил, что за подсказкой лучше обратиться к соседям по парковке или дому.





Сергей Канаев руководитель Федерации автовладельцев России Людям, которые только взяли автомобиль и не знают качество ближайших мастерских, могу посоветовать "сарафанное радио". Интернет на сегодняшний день – обманка, он не гарантирует, что оставленные отзывы соответствуют действительности. Лучше поинтересоваться у соседей по парковке или дому, где они переобувают машины.

Канаев отметил, что не стоит пытаться сэкономить и поменять резину самостоятельно. "Это тяжкий труд. Думаю, что он не стоит тех денег, которые мы платим за шиномонтаж", – говорит специалист.

По его словам, в среднем по Москве при наличии зимнего и летнего комплекта процедура смены колес обойдется автолюбителю в 2 000–3 000 рублей. Замена покрышек на одних дисках будет стоить дороже: от 3 000 до 5 000 рублей.

