"Историю нельзя менять": как россияне относятся к оскорбительным названиям деревень

В России могут запретить использовать в качестве названий населенных пунктов оскорбительные слова. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение. Поводом стало обращение жителей Ярославской области. Они пожаловались на неблагозвучное название деревни, вызывающее насмешки у соседей, которое никак не получается сменить. Рассказываем подробности, а также как на возможное нововведение отреагировали соцсети.



"Люди жалуются"

В Госдуму 19 октября внесли законопроект, который в случае принятия запретит использование оскорбительных и унижающих достоинство слов в названиях российских населенных пунктов. Документ подготовили представители партии "Новые люди". В частности, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что, например, жители сел Лох, Мусорка, а также деревень Пуково, Бухалово могут сталкиваться с травлей. "В то же время региональные органы государственной власти часто намеренно не согласовывают смену названий населенных пунктов, даже при наличии оснований, поскольку финансовые издержки от переименования должны финансироваться за счет бюджетов субъектов РФ", – говорится в документе.

По словам Даванкова, к парламентариям с такой проблемой уже обратились граждане, проживающие в Ярославской области. Название их деревни созвучно с оскорбительным для женщин словом. "Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта", – уточнил вице-спикер Госдумы.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей.

В связи с этим законопроект предусматривает передачу полномочий по переименованию населенных пунктов с регионального на муниципальный уровень. Однако подобные предложения не всем пришлись по душе. Например, глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев заявил, что жители местного села Лох гордятся названием, а депутатам "заняться просто нечем". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вопрос по переименованию никогда не стоял. И я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох – это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер", – подчеркнул Воробьев.



Проблемы с восприятием?

Пользователи соцсетей, обсуждая возможные нововведения, разделились на два лагеря. Одни считают, что нестандартные наименования деревень и сел – это часть истории, другие же называют это издевательством.

"Пусть местные жители решают. Историю нельзя менять. Оставьте в покое эти названия. Просто из этого нужно сделать не посмешище, а что-то грандиозное. Какие-то идеи туда вложить хорошие, производства, туризм", – написал один из комментаторов.





из комментария пользователя соцсетей Глупо переименовывать старые названия деревень по современным и новым пониманиям действительности... Оставьте для потомков старые названия. По ним легко угадываются топонимы местности, история жизни и происхождения деревни.

По мнению некоторых пользователей, изначально наименования населенных пунктов не несли ничего оскорбительного. Сейчас же это больше проблема восприятия людей. Однако другие настаивают, что все-таки нужно заменить названия с "унизительных на нормальные".

"Конечно, надо переименовывать! Зачем это все унизительное. Лично я даже знать не хочу, по какой причине так назвали деревню", – высказалась пользовательница.

Другая юзер поддержала ее и объяснила, что поменяла бы название точно так же, как "некрасивую фамилию или имя".

