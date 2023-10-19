В РФ предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

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Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона о запрете употребления в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу выдвинули вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев. В данный момент в статье 11 закона "О наименованиях географических объектов" указано, что нельзя использовать искаженные названия географических объектов. Депутаты предлагают дополнить закон запретом на употребление оскорбительных, нецензурных, уничижительных, принижающих достоинство жителей населенных пунктов слов.

Даванков рассказал, что к нему обратились жители деревни, расположенной в Ярославской области. Их населенный пункт носит нецензурное название, над ними смеются, а молодые люди уезжают, чтобы сменить прописку. И таких случаев в стране много, прокомментировал он.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в ГД законопроект о запрете приближаться к человеку по решению суда.

Авторы идеи хотят добавить статью в Гражданский кодекс РФ. Благодаря этому суд сможет устанавливать запрет преследователю (сталкеру) приближаться к определенному человеку.

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