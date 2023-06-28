Фото: 123RF/vershininphoto

В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, заявил губернатор региона Михаил Евраев.

"Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки", – цитирует РИА Новости главу региона.

Евраев пояснил, что ранее штрафы за плевки в общественном месте существовали только в Сингапуре и Казахстане.

В правительстве Ярославской области добавили, что за плевок в общественном месте гражданин может быть оштрафован на 1,5 тысячи рублей. При повторении подобных действий в общественном месте штраф вырастает до 3 тысяч рублей.

Новая форма ответственности внесена в региональный закон "Об административных правонарушениях", заявили в Ярославской облдуме.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение коллекторами насилия или угрозы его применения.

В УК РФ появится новая статья, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.