Госдума ввела штрафы и административный арест за нарушение режима военного положения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов и административного ареста до 30 суток за нарушение режима военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправки содержатся в законопроекте о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты.

Данная инициатива была внесена в Думу в октябре 2021 года государственным собранием Башкирии. Подчеркивается, что в Кодекс РФ об административных нарушениях будет введена новая статья о нарушении режима военного положения.

Ранее член Совфеда Андрей Клишас совместно с депутатами из фракции "Единой России" внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность задержания за нарушения запретов, действующих в зоне военного положения.

Поправками также предусматривается возможность принудительного перемещения граждан с территорий, где военное положение действует, на территории, где оно не действует.

13 июня Владимир Путин заявлял, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории РФ. Он добавил, что идет борьба с украинскими спецслужбами, но Россия не может действовать террористическими методами, как это делает Киев.



Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ