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20 октября, 17:04

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Эксперты рассказали, как сэкономить на аренде коттеджей в Подмосковье на Новый год

Пора поторопиться? Как выгодно арендовать коттедж в Подмосковье на Новый год

Цены на аренду загородной недвижимости на Новый год выросли в Подмосковье на 27% по сравнению с прошлым сезоном. При этом на праздничные даты забронировано около 30% квартир и домов. Разбираемся, стоит ли уже сейчас выбирать коттедж для новогоднего уик-энда и в какую цену обойдется такой отдых.

Сезон открыт

Фото: 123RF/anneleven

В этом году средняя арендная ставка с учетом подорожания составляет 21 148 рублей в сутки. Чаще всего недвижимость бронируют в Дмитрове, Отрадном, Истре, Зеленограде, Наро-Фоминске, Коломне, Яхроме, рассказали аналитики.

Самые популярные даты аренды – 30 и 31 декабря. При этом россияне резервируют объекты, как правило, на три дня, что обходится в 60 696 рублей (в прошлом году сумма составляла на 27% меньше – 47 770 рублей).

Пока спрос не очень высокий – в Московской области зарезервировано не более 30% квартир и домов. А это значит, что еще можно найти хорошие варианты.
Юрий Кузнецов
генеральный директор одного из сервисов по бронированию жилья

По его словам, больше всего бронирований ожидается в декабре.

Частные дома

Фото: 123RF/irinashatilova

Традиционное повышение цен перед Новым годом уже началось, и стоимость будет только расти по мере приближения к праздничным датам, рассказал Москве 24 риелтор, член Гильдии риелторов Сергей Цывин.

Искать объект нужно прямо сейчас, и то уже поздно. Ближе к декабрю свободных и приличных уже не останется, а цены будут выше.
Сергей Цывин
член Гильдии риелторов

По его словам, стоимость коттеджа зависит от многих факторов: площадь дома, наличие бани/сауны, бильярда и других развлечений, удаленность от Москвы, инфраструктура поселка.

"Разброс колоссальный: можно выбрать дом за 50 тысяч рублей в сутки, а можно за 100. Но последние пару лет клиенты не стремятся арендовать элитную недвижимость и выбирают более бюджетные варианты. Так что цена от 150 до 300 тысяч рублей за выходные – наиболее востребованный сегмент", – отметил Цывин.

Гостиницы

Фото: 123RF/vadimgozhda

Эксперт по недвижимости Дарья Коровина считает, что данные риелторов занижены: заполняемость самых популярных объектов уже приблизилась к 70%. Причина активного спроса – в сложностях в туристической сфере, считает она: в последние годы усложнились правила выдачи виз, авиаперевозки, выросли цены на билеты, поэтому люди ищут альтернативные варианты зимнего отдыха внутри страны.

"Номера в отелях бронируют с лета, сейчас занято около 70% предложений. Цена на Новый год в таких объектах вырастает как минимум раза в три", – рассказала эксперт Москве 24.

Например, в обычные дни отель в Рузском районе предлагает номер за 17 тысяч в сутки на выходные. С 30 декабря по 2 января его можно забронировать уже за 164 тысячи в сутки.

Отдельный домик на 6–8 человек в этом же отеле на Новый год обойдется в 400 тысяч рублей (учитывая, что в обычное время он стоит 45 тысяч в сутки).
Дарья Коровина
эксперт по недвижимости

В свою очередь, номер в отеле в Истре на выходные сейчас обойдется в 21 тысячу рублей: в стоимость входят завтраки, парковочное место и тренажерный зал, SPA. Все то же самое, но с 30 декабря по 2 января обойдется уже в 87 тысяч (в цену будут включены бассейн, сауна, банкет).

Как сэкономить?

Найти больше свободных предложений и немного сэкономить можно, если сделать выбор в пользу частного дома, а не гостиницы. Например, в Звенигороде такой вариант в Новый год (две ночи) может обойтись в 50 тысяч рублей, в Рузе – в 120 тысяч.

"Можно поискать дома и дачи, выставленные на сайтах объявлений для долгосрочной аренды. Если владельцы так и не смогли их сдать, то можно попробовать договориться с ними и приехать туда на новогодние выходные за большую стоимость. Возможно, это будет проще, чем найти свободный коттедж с посуточной бронью", – порекомендовала Дарья Коровина.

В целом желающие отдохнуть за городом в Новый год должны помнить, что самая дорогая аренда – на западе от столицы. А вот наиболее выгодные варианты можно посмотреть на юге и востоке Подмосковья, напомнил Москве 24 риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его мнению, на сегодняшний день найти неплохие варианты по соотношению цена-качество вполне возможно.

Но с каждым днем объектов становится все меньше, а цена растет. К декабрю стоимость будет запредельной, а убранство не будет ей соответствовать. Сейчас еще можно найти дом по адекватной стоимости, например 25 тысяч рублей за сутки.
Олег Бендриков
риелтор, эксперт по недвижимости

Бендриков добавил, что самые дешевые варианты на "новогоднем рынке" – это предложения от частников в дачных поселках или СНТ. При этом нужно помнить, что в таких местах может быть немало ограничений: отсутствие интернета и нормального водопровода, запрет на шум и даже запуск салютов в новогоднюю ночь, предупредил специалист.

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