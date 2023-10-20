Эксперты рассказали, как сэкономить на аренде коттеджей в Подмосковье на Новый год

Цены на аренду загородной недвижимости на Новый год выросли в Подмосковье на 27% по сравнению с прошлым сезоном. При этом на праздничные даты забронировано около 30% квартир и домов. Разбираемся, стоит ли уже сейчас выбирать коттедж для новогоднего уик-энда и в какую цену обойдется такой отдых.



Сезон открыт

В этом году средняя арендная ставка с учетом подорожания составляет 21 148 рублей в сутки. Чаще всего недвижимость бронируют в Дмитрове, Отрадном, Истре, Зеленограде, Наро-Фоминске, Коломне, Яхроме, рассказали аналитики.

Самые популярные даты аренды – 30 и 31 декабря. При этом россияне резервируют объекты, как правило, на три дня, что обходится в 60 696 рублей (в прошлом году сумма составляла на 27% меньше – 47 770 рублей).



Юрий Кузнецов генеральный директор одного из сервисов по бронированию жилья Пока спрос не очень высокий – в Московской области зарезервировано не более 30% квартир и домов. А это значит, что еще можно найти хорошие варианты.

По его словам, больше всего бронирований ожидается в декабре.



Частные дома

Традиционное повышение цен перед Новым годом уже началось, и стоимость будет только расти по мере приближения к праздничным датам, рассказал Москве 24 риелтор, член Гильдии риелторов Сергей Цывин.



Сергей Цывин член Гильдии риелторов Искать объект нужно прямо сейчас, и то уже поздно. Ближе к декабрю свободных и приличных уже не останется, а цены будут выше.

По его словам, стоимость коттеджа зависит от многих факторов: площадь дома, наличие бани/сауны, бильярда и других развлечений, удаленность от Москвы, инфраструктура поселка.

"Разброс колоссальный: можно выбрать дом за 50 тысяч рублей в сутки, а можно за 100. Но последние пару лет клиенты не стремятся арендовать элитную недвижимость и выбирают более бюджетные варианты. Так что цена от 150 до 300 тысяч рублей за выходные – наиболее востребованный сегмент", – отметил Цывин.

Гостиницы

Эксперт по недвижимости Дарья Коровина считает, что данные риелторов занижены: заполняемость самых популярных объектов уже приблизилась к 70%. Причина активного спроса – в сложностях в туристической сфере, считает она: в последние годы усложнились правила выдачи виз, авиаперевозки, выросли цены на билеты, поэтому люди ищут альтернативные варианты зимнего отдыха внутри страны.

"Номера в отелях бронируют с лета, сейчас занято около 70% предложений. Цена на Новый год в таких объектах вырастает как минимум раза в три", – рассказала эксперт Москве 24.

Например, в обычные дни отель в Рузском районе предлагает номер за 17 тысяч в сутки на выходные. С 30 декабря по 2 января его можно забронировать уже за 164 тысячи в сутки.



Дарья Коровина эксперт по недвижимости Отдельный домик на 6–8 человек в этом же отеле на Новый год обойдется в 400 тысяч рублей (учитывая, что в обычное время он стоит 45 тысяч в сутки).

В свою очередь, номер в отеле в Истре на выходные сейчас обойдется в 21 тысячу рублей: в стоимость входят завтраки, парковочное место и тренажерный зал, SPA. Все то же самое, но с 30 декабря по 2 января обойдется уже в 87 тысяч (в цену будут включены бассейн, сауна, банкет).

Как сэкономить?

Найти больше свободных предложений и немного сэкономить можно, если сделать выбор в пользу частного дома, а не гостиницы. Например, в Звенигороде такой вариант в Новый год (две ночи) может обойтись в 50 тысяч рублей, в Рузе – в 120 тысяч.

"Можно поискать дома и дачи, выставленные на сайтах объявлений для долгосрочной аренды. Если владельцы так и не смогли их сдать, то можно попробовать договориться с ними и приехать туда на новогодние выходные за большую стоимость. Возможно, это будет проще, чем найти свободный коттедж с посуточной бронью", – порекомендовала Дарья Коровина.

В целом желающие отдохнуть за городом в Новый год должны помнить, что самая дорогая аренда – на западе от столицы. А вот наиболее выгодные варианты можно посмотреть на юге и востоке Подмосковья, напомнил Москве 24 риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его мнению, на сегодняшний день найти неплохие варианты по соотношению цена-качество вполне возможно.



Олег Бендриков риелтор, эксперт по недвижимости Но с каждым днем объектов становится все меньше, а цена растет. К декабрю стоимость будет запредельной, а убранство не будет ей соответствовать. Сейчас еще можно найти дом по адекватной стоимости, например 25 тысяч рублей за сутки.

Бендриков добавил, что самые дешевые варианты на "новогоднем рынке" – это предложения от частников в дачных поселках или СНТ. При этом нужно помнить, что в таких местах может быть немало ограничений: отсутствие интернета и нормального водопровода, запрет на шум и даже запуск салютов в новогоднюю ночь, предупредил специалист.