День донора – 2023: где в Москве сдать кровь и как подготовиться

20 апреля отмечается День донора крови в России. Кто может записаться на процедуру, как к ней подготовиться и в каких учреждениях можно это сделать – в материале Москвы 24.



Кто может стать донором?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стать донором крови можно, если возраст – больше 18 лет и вес – свыше 50 килограммов. Кроме того, необходимо иметь гражданство РФ или вид на жительство сроком не менее одного года.

Также человек не должен иметь абсолютных противопоказаний:

ВИЧ-инфекции;

туберкулеза;

сифилиса;

вирусных гепатитов В и С;

болезней крови;

бронхиальной астмы.

временным ограничениям

относится гипертоническая болезнь первой и второй стадий, ишемическая болезнь сердца и онкология.

Если у потенциального донора нет патологий из списка, но есть другие заболевания или он принимает какие-либо лекарства, окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог.



До и после

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За 72 часа нельзя принимать препараты, содержащие аспирин и анальгетики. За 48 часов необходимо исключить алкоголь. За сутки – не есть жареную, острую, копченую еду, фастфуд, молочные продукты, яйца, любое масло, бананы и цитрусовые.

Перед сдачей крови важно хорошо выспаться. Также не стоит приходить на процедуру натощак – легкий завтрак не запрещен. За час до донации важно воздержаться от курения.

После процедуры также нельзя курить один час. Кроме того, для скорейшего восстановления эксперты советуют:

три-четыре часа не снимать и не мочить повязку, чтобы не осталось синяка;

не снимать и не мочить повязку, чтобы не осталось синяка; сразу начинать полноценно и разнообразно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день;

жидкости в день; в течение суток не ходить в спортзал, не поднимать тяжести и не пить алкоголь.

Как записаться на донацию?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Записаться на процедуру можно на сайте Центра крови имени О. К. Гаврилова. Учреждение находится по адресам:

улица Поликарпова, дом 14, строение 1;

улица Бакинская, дом 31.

Работает центр ежедневно с 08:00 до 13:30, кроме государственных выходных и праздников.

Также процедура осуществляется в 11 отделениях переливания крови крупных городских больниц. Адреса собраны здесь.

Задать необходимые вопросы о донорстве можно по телефону справочной службы центра +7 (495) 945-75-45 ежедневно с 09:00 до 15:00.