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20 февраля, 15:57

Общество

В целях воспитания: в ГД оценили появление "Разговоров о важном" для родителей

В России будут проводить "Разговоры о важном" для родителей школьников. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Разбираемся, какие вопросы могут обсуждаться на встречах и зачем в целом нужны такие мероприятия.

На пользу взрослым

Фото: depositphotos/kasto

В настоящее время в министерстве просвещения обсуждают формат проведения "Разговоров о важном". По словам Сергея Кравцова, необходимо выбрать такую форму, чтобы взрослым было интересно посещать эти занятия.

Ранее с предложением проводить подобные встречи выступила детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, "Разговоры о важном" помогут взрослым ориентироваться в новостной повестке, чтобы отделять фейковые новости от достоверной информации. Кроме того, занятия научат родителей грамотно выстраивать линию воспитания детей.

По мнению Волынец, такие уроки не являются "промыванием мозгов". В будущем собрания можно было бы превратить в родительский клуб, где обмениваются мнениями и обсуждают актуальные вопросы.

Занятия "Разговоры о важном" начались в российских школах с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам для учеников с 1-го по 11-й классы. Каждый урок посвящен определенной тематике: например, медиаграмотности, волонтерскому движению или Конституции РФ. Занятия адаптированы под возраст школьников. Предполагается, что всего состоится 34 занятия – по количеству учебных недель в году.

Начинать нужно с родителей?

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

"Разговоры о важном" для родителей должны стать обязательной частью образовательного процесса и проводиться раз в месяц. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"На мой взгляд, с родителей и нужно было начинать. Потому что есть три важных фактора, которые влияют на воспитание детей – это семья, школа, общественные пространства. Но все начинается с родителей", – сказала она.

Депутат отметила, что "Разговоры о важном" не зря появились во время сложных геополитических событий. По ее мнению, разговоры взрослых на кухне могут расходиться с официально подтвержденной информацией, что ставит детей в ступор.

Большинство родителей испытывают трудности с истолкованием оценки ситуации, начитавшись в соцсетях ботов, которые намеренно ведут антироссийскую пропаганду. А потом обсуждают это дома, и дети знают содержание этих разговоров. Поэтому начинать надо, конечно, с родителей.
Нина Останина
председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей

По мнению парламентария, такие уроки можно было бы проводить по аналогии с родительскими собраниями. На занятия она предложила приглашать участников СВО или профессиональных психологов. При этом уроки должны быть обязательными, чтобы родители затем воспитывали в своих детях патриотизм и любовь к своей стране, сказала Останина.

При этом она подчеркнула, что никаких административных наказаний за непосещение таких уроков быть не должно. И если родителям важно, на каких идеях воспитывается ребенок, они будут приходить на подобные занятия, заключила депутат Госдумы.

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