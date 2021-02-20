Жертвы лжекосметологов рассказали о последствиях уколов красоты

Россиянка Виктория поделилась со всей страной последствиями неудачного похода к косметологу. Еще три года назад она сделала процедуру по увеличению губ, после которой они так раздулись, что чуть не лопнули. Рассказываем, чем закончилась ее история и от каких еще лжекосметологов пострадали девушки в последнее время.



Губы чуть не лопнули

"У меня губа прям до носа, – навзрыд плачет девушка, записывая видео в TikTok. – Я просто не знаю, что делать. Я, наверное, сейчас пойду в больницу. Губа растет все больше и больше. Мне больно, я не могу успокоиться".

В одном из роликов девушка сообщает, что косметолог вколола ей биополимер, после чего пришлось вызвать скорую. Губа росла с каждым днем, а отек вышел на лицо, в область щек.





Виктория пострадавшая У меня просто нет слов, не могут помочь даже хирурги. Вчера сидела и радовалась жизни, а сегодня просто умираю. Губы становятся еще больше. Принимаю антибиотики и лекарства, которые мне выписал врач. Но лучше не становится.

Девушка сообщила изданию "360", что этого косметолога ей посоветовала сестра, которая сделала подобную процедуру за небольшие деньги. Сам салон, по словам Виктории, был больше похож на магазин, где стояли два кресла. "Косметолог" зашла в кабинет прямо с улицы и обработала пациентке лицо, анестезию она делала без использования перчаток. Процедура стоила 4 тысячи рублей.





Виктория пострадавшая Она в процессе начала молиться. Почему она начала молиться? Потому что в процессе у меня губы начали расти. Я плакала.

Девушка рассказала, что увидела, как у косметолога начали трястись руки. После процедуры она быстро собрала вещи и ушла, а губы Виктории стали увеличиваться до страшных размеров. Сначала косметолог не отвечала, а позже на угрозы обратиться в полицию просила не писать заявление и настаивала на том, что отек спадет сам через какое-то время.

В итоге полностью вылечить губы Виктория смогла только через полгода. Препарат, который ей вкололи, оказался с истекшим сроком годности и не прошел сертификацию в России. Виктория решила поделиться историей, чтобы предупредить всех девушек об опасности процедур по увеличению губ, которые сейчас довольно популярны. Особенно важно, по мнению пострадавшей, не доверять рекламным кампаниям неизвестных клиник, обещающих отличный результат за низкую цену.



Фото: vk.com/Алёна Верди

Франкенштейн в медицинском халате



Жертвами лжекосметологов ежегодно становятся десятки и сотни женщин. Так, в период с 2015 по 2019 год Алена Верди своими неквалифицированными действиями причинила тяжкий вред как минимум пяти пациенткам. В 2017 году после ее процедуры погибла женщина. Пациентка пришла на липосакцию и через 20 часов после процедуры скончалась. Тогда Верди признали виновной, однако назначили только штраф в размере 150 тысяч рублей, после чего она продолжила работать с пациентами.

Как выяснилось позже, Верди не имела медицинского образования. Она прошла практику в частной клинике на Украине, а перед переездом в Россию приобрела поддельный диплом о профильном образовании. Операции "врач" проводила в частной клинике, а также принимала женщин на дому. Из-за последствий ее процедур бывшие пациентки прозвали Алену Верди "франкенштейном в медицинском халате".



Одной из жертв стала Евгения, которой Верди делала коррекцию век. В результате процедуры у Евгении перестали закрываться глаза.





Евгения Перенесла я вообще три операции. При второй оторвался большой кусок кожи. Естественно, когда зашили, глаза вывернулись, и я стала прямо конкретно изуродована.

У Александры из Краснодара, которая делала у "хирурга" процедуру по уменьшению груди, липосакцию и удалению комков Биша, через какое-то время стали образовываться рубцы, и возникли новообразования в груди. Через три года выяснилось, что Верди оставила в животе Александры 15-сантиметровый дренаж. Слушание по делу лжехирурга не состоялось, Верди впала в кому и умерла в июне 2020 года.



Лжекосметологи восемь лет уродовали москвичек дешевыми процедурами

Вместо гиалуронки вводили гидрогель

К страшным последствиям привели и процедуры, которые делала лжекосметолог Наталья Коростелева. Совместно с двумя другими женщинами, выдающими себя за профессионалов, она открыла косметологический кабинет на Ленинградском проспекте в Москве. Услуги там оказывались без наличия лицензии.

В марте 2013 года Коростелева сделала инъекцию в область лица пациентке. После этого у девушки появилось серьезное воспаление, повлекшее абсцесс мягких тканей лица и области глаз. Устранять последствия пришлось у другого врача. Две другие клиентки попали в больницу с сильным шоком и болью после того, как в косметологическом салоне вместо гиалуроновой кислоты им ввели гидрогель. Распадаясь, вещество перемещалось под кожей, уродуя лица женщин.



Всего от рук неквалифицированных "врачей" пострадали 19 клиенток, получивших "необратимые изменения внешности и психологические травмы".

В 2019 году лжекосметолога Наталью Коростелеву приговорили к пяти с половиной годам колонии. В зале суда можно было увидеть жертв ее непрофессиональных действий. На лицах пострадавших москвичек были гематомы, отеки от препаратов, гелей и антисептиков, которые нельзя было применять.



На мастера педикюра Елену Дзык завели уголовное дело после жалоб клиентов

"Леди-коготок"

Прозвище "леди-коготок" блогер и мастер педикюра Елена Дзык придумала себе сама. Пациентки жаловались, что после ее процедур они проводили в больнице по несколько месяцев. Когда к ней обратилась пенсионерка из Новосибирска, Дзык решила проблему быстро и больно – просто вырвала вросшие ногти.





пострадавшая Кусачками прямо вырезала, до костей прямо снимала.

В отношении мастера педикюра возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А после того, как съемочная группа Москвы 24 приехала к Елене Дзык, чтобы разобраться, по какой причине жалуются клиенты, женщина повела себя довольно грубо. Напала на корреспондента и в грубой форме отправила обратно.

Руководство Главного Следственного Управления СКР по Москве уже выступило с инициативой ужесточить наказание для подпольных косметологов и пластических хирургов. Одной из проблем подобных специалистов является невозможность на дому купировать анафилактический шок.