Напророчили сами? Влияет ли коридор затмений и ретроградный Меркурий на людей

Астрологи предупреждают, что с 20 апреля начинается коридор затмений, который продлится до 5 мая. На него же накладывается и период ретроградного Меркурия (с 21 апреля по 15 мая). По словам эзотериков, это время нестабильности, когда лучше избегать принятия серьезных решений. Рассказываем подробности и разбираемся, действительно ли небесные тела могут оказывать воздействие на жизнь людей.



Коридоры прошлого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 20 апреля, из некоторых точек Земли можно будет наблюдать за солнечным затмением. В частности, небесное шоу развернется перед жителям Австралии и ряда островов в Индонезии. Вместе с тем на территории РФ явление видно не будет. Еще одно событие состоится 5 мая. В этот день произойдет лунное затмение. За ним россияне уже смогут понаблюдать. Период между 20 апреля и 5 мая астрологи называют коридором затмений.

По их мнению, этот промежуток является сложным временем. Причем свое воздействие коридор затмений начинает оказывать еще примерно за неделю до начала события. Кроме того, полностью его влияние заканчивается только спустя через шесть или семь дней после завершения. Астрологи предупреждают, что в этот период могут происходить события, которые трудно трезво оценить, поэтому стоит отказаться от принятия важных решений.

Вместе с тем эзотерики советуют подумать о своих плохих поступках и постараться исправить оплошности. Также стоит контролировать эмоции и поведение. Во время затмений лучше не начинать отношения и не расставаться. Но если знакомство все же произошло, то оно может стать знаковым в судьбе. В финансовой сфере нельзя брать кредиты. Важно, наоборот, рассчитаться по долгам и довести до конца старые дела. Глобальные перемены же лучше передвинуть на даты после коридора затмений, рекомендуют астрологи.

Кроме того, с 21 апреля начнется период ретроградного Меркурия, который продлится вплоть до 15 мая. Под этим понятием астрологи подразумевают явление, когда для наблюдателей с Земли движение данной планеты происходит как бы в обратном направлении. На самом же деле ничего не меняется, речь идет об обычной оптической иллюзии. В период ретрограда, по мнению эзотериков, также не следует начинать ничего нового или принимать судьбоносных решений. В такие дни лучше всего завершить старые дела. Астрологи называют период ретрограда временем бумеранга, когда все поступки возвращаются человеку.



Самосбывающееся пророчество

Общее эмоциональное состояние человека может зависеть от движения планет. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила психолог Алина Солдатенкова. "У человеческого мозга есть свойство находить объяснения бедам, своему плохому самочувствию в астрологических прогнозах, если он, например, знает о движении планет", – пояснила эксперт.





Альбина Солдатенкова психолог В психологии есть понятие "самосбывающееся пророчество". Оно заключается в том, что верующий во что-то человек бессознательно выстраивает все свои действия таким образом, что то, во что он верит, происходит.

Психолог добавила, что людям не всегда просто нести ответственность за свои действия самостоятельно. Поэтому они не только верят во влияние планет, но также обращаются к астрологам и тарологам для решения каких-то судьбоносных вопросов.

"Опасность обращения к представителям оккультных наук может заключаться в том, что они скажут что-то неприятное о будущем человека. Он начинает думать об этом, и с большой вероятностью это событие происходит, травмируя личность еще больше", – подчеркнула Солдатенкова.

Психолог порекомендовала избегать взаимодействия с астропрогнозами и в принципе с эзотериками людям с психиатрическими диагнозами, например с депрессией, психозом и обсессивно-компульсивным расстройством.

