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Россиянам рассказали, для кого опасна пятница 13-е

Оторваны от реальности: для кого опасна пятница 13-е
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/forton

Пятница 13-е может быть опасна для людей, которые оторваны от реальности или ранее пережили травму в указанный день. Об этом Москве 24 рассказала психолог Марина Гладышева.

Пятница 13-е окутана мистикой. Считается, что в этот день происходит большое количество бед, неудач и неприятностей. По словам специалиста, люди, которые имеют плохой контакт с реальностью, начинают верить в фантастику и все мистическое.

"Например, я не хочу смотреть на то, что моя жизнь ужасна, что с детьми проблемы, с мужем не контактируем, и я начинаю искать какие-то варианты решения проблемы не в реальности, а в фантазии. Сейчас пятница 13-е, травки пожгу какие-нибудь или буду опасаться, мужа дома посажу, детей в школу не пущу. Главное – день переживем и прекрасно, всех спасли", – говорит эксперт.

По словам Гладышевой, человек даже может запрограммировать себя на неудачи в этот день. Если он будет о них думать, то неприятности произойдут, поясняет психолог.

"Логика в голове человека будет подгонять его под ту идею, в которую он верит. Соответственно, если он верит в пятницу 13-го, в то, что она несет что-то плохое, то так у него, скорее всего, и будет", – указала специалист.

Иногда еще люди сильно западают на что-то, когда у них было какое-то драматическое событие, с чем-то связанное, и оно у них триггерится с такими-то днями. И тогда это некая травма.
Марина Гладышева
психолог

По словам Гладышевой, здоровым людям к пятнице, выпадающей на 13-е число, нужно относиться как к обычном дню. "Для человека, который занимается в своей жизни реальностью, не важно, какое сегодня число", – заключила психолог.

Ранее в РПЦ посоветовали верующим не бояться пятницы 13-го, а также не обращать никакого внимания на суеверные домыслы. По словам настоятеля московского храма Входа Господня в Иерусалим протоиерея Михаила Потокина, вместо этого следует радоваться еще одному дню жизни, не вкладывая трагический смысл в указанную дату.

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