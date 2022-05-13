В РПЦ призвали россиян не бояться пятницы 13-го

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Настоятель московского храма Входа Господня в Иерусалим протоиерей Михаил Потокин призвал христиан не обращать внимания на суеверия и не бояться пятницы 13-го.
"С суевериями нужно бороться, в том числе в самом себе. Если взять 13-е число, то в церковном календаре сегодня у нас 30 апреля. Все что касается нумерологии, связей цифр и дней недели, то, конечно, это все относительно", – приводит РИА Новости его слова.
Представитель РПЦ также назвал суеверие своеобразной формой религиозности. При этом он рекомендовал не вкладывать в пятницу 13-е трагический смысл, а радоваться еще одному дню жизни.
В свою очередь, психолог Наталья Копнева в беседе с News.ru назвала негативные убеждения о пятнице, которая выпадает на 13-е число, выдуманными суевериями. Эксперт посоветовала относиться к этому как к обычному дню, в противном случае нужно "обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках".
Ранее глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не искать знаков свыше в астрономических явлениях. По словам иеромонаха, для некоторых верующих свойственно легитимизировать собственные ошибки, заблуждения и недоумения.
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