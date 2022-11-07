Психолог объяснила, почему россияне стали реже признаваться в вере в колдовство

В России за последние семь лет возросло число граждан, сомневающихся в способностях гадалок предсказывать судьбу, показал опрос. Также исследование позволило социологам составить портрет типичного россиянина, верящего в колдунов. Рассказываем, кто чаще других попадается в мистические сети и почему это может быть опасно.



Кто верит в колдовство?

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в котором приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что сейчас в колдовство и способность некоторых людей наводить порчу верят 25% граждан. При этом в 2015 году разделявших такие убеждения насчитывалось 48%. Сегодня в мистический дар совсем не верит 51% респондентов, тогда как в 2015 году скептиков было только 44%.

Касаемо предсказания судьбы 28% россиян все еще полагают, что отдельные люди способны делать такие прогнозы. Однако и в этом случае прослеживается тренд на снижение верующих. За последние семь лет их стало меньше почти в два раза.





Анна Кулешова руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Мистицизм – враг рационального. Он помогает отчаявшимся и запутавшимся людям прекратить искать логические объяснения, перестать брать ответственность на себя, переложив ее на условные магические силы.

Специалисты ВЦИОМ также составили портрет среднестатистического россиянина, верящего в колдовство. Оказалось, что это женщины старше 45 лет со средне-специальным образованием или ниже, которые проживают в том числе в селе и активно смотрят телевизор.

Отрицают способности колдовать и наводить порчу прежде всего мужчины, молодежь до 34 лет, граждане с высшим образованием, жители Москвы и Северной столицы, а также активные пользователи интернета.

Примечательно, что с 2017 года аналитики ВЦИОМ изменили методику исследования. Если раньше опросы проводились в ходе интервью лицом к лицу, то теперь данные собираются посредством телефонных опросов.



Эмоциональное рабство

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что почти двукратное снижение числа верующих в колдовство на самом деле может оказаться следствием смены методики сбора данных. Внушаемые и склонные к мистическому мышлению граждане зачастую бояться отвечать на звонки незнакомцев, объясняет специалист. На телефонные опросы легче соглашаются люди более уверенные в себе, которые, как правило, меньше вникают в эзотерику, полагает она.

По словам психотерапевта, вполне объяснимо, что чаще других колдовство считают реальным женщины с низким уровнем образования из маленьких городков. Это достаточно уязвимая категория, подчеркнула эксперт.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Они принимают на веру то, что видят по телевизору или слышат от людей своего круга со схожим типом мышления.

В то же время психотерапевт не рекомендует обращаться за помощью в решении проблем к колдунам и магам. Своими практиками они буквально привязывают к себе клиентов.

"Если люди обращаются к колдунам, волшебникам, то, как правило, они получают псевдоответ и готовые рекомендации, как им дальше жить. Человек начинает выполнять эти рекомендации колдуна и оказывается привязанным к нему. Клиенту нужно вновь и вновь обращаться за советом. Соответственно, маг зарабатывает, а человек проживает чужую жизнь", – объясняет Наумова.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Маги создают иллюзию таинственности – зажигают свечи, машут руками, меняют свой голос, имитируя встречу с потусторонними силами. Мнительному человеку это кажется очень убедительным, на него это производит впечатление.

Оказавшись во власти гадалок и предсказателей, человек зачастую может выполнять действия, не идущие ему на пользу, предупреждает психотерапевт. "В какой-то момент у дезориентированного клиента теряется вкус и интерес к жизни, он попадает в определенное эмоциональное рабство", – подчеркнула Наумова.

Психолог добавила, что иногда у человека может возникать иллюзия, будто колдун действительно сумел помочь. Однако в большинстве случаев люди в конечном итоге осознают, что магия не имела отношения к решению их проблем. В этот момент они ощущают огромное разочарование, боль и чувство предательства, поскольку такие услуги оказываются не бесплатно.

