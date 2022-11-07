Психолог объяснила, почему россияне стали реже признаваться в вере в колдовство

В России за последние семь лет возросло число граждан, сомневающихся в способностях гадалок предсказывать судьбу, показал опрос. Также исследование позволило социологам составить портрет типичного россиянина, верящего в колдунов. Рассказываем, кто чаще других попадается в мистические сети и почему это может быть опасно.
Кто верит в колдовство?
Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в котором приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что сейчас в колдовство и способность некоторых людей наводить порчу верят 25% граждан. При этом в 2015 году разделявших такие убеждения насчитывалось 48%. Сегодня в мистический дар совсем не верит 51% респондентов, тогда как в 2015 году скептиков было только 44%.
Касаемо предсказания судьбы 28% россиян все еще полагают, что отдельные люди способны делать такие прогнозы. Однако и в этом случае прослеживается тренд на снижение верующих. За последние семь лет их стало меньше почти в два раза.
Специалисты ВЦИОМ также составили портрет среднестатистического россиянина, верящего в колдовство. Оказалось, что это женщины старше 45 лет со средне-специальным образованием или ниже, которые проживают в том числе в селе и активно смотрят телевизор.
Отрицают способности колдовать и наводить порчу прежде всего мужчины, молодежь до 34 лет, граждане с высшим образованием, жители Москвы и Северной столицы, а также активные пользователи интернета.
Примечательно, что с 2017 года аналитики ВЦИОМ изменили методику исследования. Если раньше опросы проводились в ходе интервью лицом к лицу, то теперь данные собираются посредством телефонных опросов.
Эмоциональное рабство
Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что почти двукратное снижение числа верующих в колдовство на самом деле может оказаться следствием смены методики сбора данных. Внушаемые и склонные к мистическому мышлению граждане зачастую бояться отвечать на звонки незнакомцев, объясняет специалист. На телефонные опросы легче соглашаются люди более уверенные в себе, которые, как правило, меньше вникают в эзотерику, полагает она.
По словам психотерапевта, вполне объяснимо, что чаще других колдовство считают реальным женщины с низким уровнем образования из маленьких городков. Это достаточно уязвимая категория, подчеркнула эксперт.
В то же время психотерапевт не рекомендует обращаться за помощью в решении проблем к колдунам и магам. Своими практиками они буквально привязывают к себе клиентов.
"Если люди обращаются к колдунам, волшебникам, то, как правило, они получают псевдоответ и готовые рекомендации, как им дальше жить. Человек начинает выполнять эти рекомендации колдуна и оказывается привязанным к нему. Клиенту нужно вновь и вновь обращаться за советом. Соответственно, маг зарабатывает, а человек проживает чужую жизнь", – объясняет Наумова.
Оказавшись во власти гадалок и предсказателей, человек зачастую может выполнять действия, не идущие ему на пользу, предупреждает психотерапевт. "В какой-то момент у дезориентированного клиента теряется вкус и интерес к жизни, он попадает в определенное эмоциональное рабство", – подчеркнула Наумова.
Психолог добавила, что иногда у человека может возникать иллюзия, будто колдун действительно сумел помочь. Однако в большинстве случаев люди в конечном итоге осознают, что магия не имела отношения к решению их проблем. В этот момент они ощущают огромное разочарование, боль и чувство предательства, поскольку такие услуги оказываются не бесплатно.