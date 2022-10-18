Психолог объяснила рост спроса на услуги гадалок в связи с частичной мобилизацией

Гадалки, экстрасенсы и прочие представители эзотерической отрасли адаптировали свои услуги под проходящую в РФ частичную мобилизацию. Россиянам предлагают приобретать защитные свечи от военкомата или просто погадать, заберут ли их в армию. Разбираемся, почему возрос интерес к подобным услугам.



Свечи, расклады и обряды

С начала частичной мобилизации в РФ соцсети наполнились объявлениями экстрасенсов и гадалок, которые стали предлагать свои услуги с прогнозами о судьбе мужчин.





одно из объявлений в "Одноклассниках" Гадание таро о мобилизации, войне, призыв. Расклады и обряды.

Например, "дипломированный таролог" из "Одноклассников" обещает рассказать, "заберут ли парня, мужа, сына в армию". Кроме того, провести "установку защиты, скрытие" и сделать "расклад на удачу мужчине".

На сайте объявлений Avito также встречаются схожие объявления. В частности, гадалка из Уфы обещает погадать, "уедет ли мужчина", и сделать для него мощный оберег защиты. За свои услуги она просит от 500 рублей. На одном из нумерологических каналов YouTube "сертифицированный таронумеролог" провела целый специальный выпуск с прогнозом по мобилизации в России.

В конце сентября магазин эзотерики в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", которые якобы помогают избежать призыва в рамках частичной мобилизации.





из описания товара Свеча "Забудь меня, военкомат". Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется.

За такой товар продавец просит 750 рублей. В описании сказано, что свеча якобы "замораживает отношения с военкоматом". Утверждается, что при ее сжигании работники военного комиссариата "просто забудут" про потенциального призывника.

С осуждением продажи и покупки таких изделий выступили в РПЦ.

"К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства", – подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



"Никакой гарантии"

Клинический психолог Вероника Казанцева в беседе с Москвой 24 рассказала, что на практике столкнулась с повышенным интересом у россиян к эзотерике. Она отметила, что среди ее клиентов несколько человек обратились к услугам гадалок в связи с частичной мобилизацией в России. Примечательно, что всем им давали ободряющие и успокаивающие прогнозы, а пессимистичных раскладов не предлагали, поделилась психолог.

Рост спроса на эзотерические услуги среди россиян можно объяснить защитным механизмом на стресс, считает Казанцева.





Вероника Казанцева клинический психолог Для многих россиян объявление частичной мобилизации стало неожиданностью и напугало их. Люди испытывали недостаток информации и переживали за свое будущее. Походы к эзотерикам вполне объяснимы в такой ситуации, это своего рода защитный механизм на возникший страх.

Однако на фоне стресса в первую очередь нужно обращаться не к гадалкам, а к специалистам, говорит эксперт. Они помогут вернуть спокойствие, чтобы человек был в состоянии принимать адекватные решения, комментирует Казанцева. Ни в коем случае нельзя действовать на основе прогнозов эзотериков, подчеркнула она.

"Никто вам не даст никакой гарантии на свой прогноз. Здесь опасность кроется в том, что клиент начнет принимать важные решения, исходя из ложного посыла. Допустим, он просто поверит эзотерику на слово, что его не мобилизуют. И необоснованно вытеснит эту ситуацию из зоны своего внимания. Вместо того чтобы досконально изучить вопрос, возможно, проконсультироваться у юриста, собрать документы на предмет своей потенциальной отсрочки от призыва", – объясняет психолог.

Для того чтобы побороть стресс от новостей, гражданам стоит сфокусироваться на бытовых делах на ближайшее будущее, рекомендует Казанцева.





Вероника Казанцева клинический психолог Страх свидетельствует о том, что человек теряет контроль над своим настоящим и будущим. Наша задача – вернуть себе контроль над своей жизнью, и начать нужно с бытовых мелочей.

В частности, эксперт советует составить список задач на ближайшую неделю. Например, это может быть покупка себе зимней одежды или резины для автомобиля, заключила психолог.

