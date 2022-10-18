Психолог объяснила рост спроса на услуги гадалок в связи с частичной мобилизацией

Гадалки, экстрасенсы и прочие представители эзотерической отрасли адаптировали свои услуги под проходящую в РФ частичную мобилизацию. Россиянам предлагают приобретать защитные свечи от военкомата или просто погадать, заберут ли их в армию. Разбираемся, почему возрос интерес к подобным услугам.
Свечи, расклады и обряды
С начала частичной мобилизации в РФ соцсети наполнились объявлениями экстрасенсов и гадалок, которые стали предлагать свои услуги с прогнозами о судьбе мужчин.
Например, "дипломированный таролог" из "Одноклассников" обещает рассказать, "заберут ли парня, мужа, сына в армию". Кроме того, провести "установку защиты, скрытие" и сделать "расклад на удачу мужчине".
На сайте объявлений Avito также встречаются схожие объявления. В частности, гадалка из Уфы обещает погадать, "уедет ли мужчина", и сделать для него мощный оберег защиты. За свои услуги она просит от 500 рублей. На одном из нумерологических каналов YouTube "сертифицированный таронумеролог" провела целый специальный выпуск с прогнозом по мобилизации в России.
В конце сентября магазин эзотерики в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", которые якобы помогают избежать призыва в рамках частичной мобилизации.
За такой товар продавец просит 750 рублей. В описании сказано, что свеча якобы "замораживает отношения с военкоматом". Утверждается, что при ее сжигании работники военного комиссариата "просто забудут" про потенциального призывника.
С осуждением продажи и покупки таких изделий выступили в РПЦ.
"К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства", – подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Никакой гарантии"
Клинический психолог Вероника Казанцева в беседе с Москвой 24 рассказала, что на практике столкнулась с повышенным интересом у россиян к эзотерике. Она отметила, что среди ее клиентов несколько человек обратились к услугам гадалок в связи с частичной мобилизацией в России. Примечательно, что всем им давали ободряющие и успокаивающие прогнозы, а пессимистичных раскладов не предлагали, поделилась психолог.
Рост спроса на эзотерические услуги среди россиян можно объяснить защитным механизмом на стресс, считает Казанцева.
Однако на фоне стресса в первую очередь нужно обращаться не к гадалкам, а к специалистам, говорит эксперт. Они помогут вернуть спокойствие, чтобы человек был в состоянии принимать адекватные решения, комментирует Казанцева. Ни в коем случае нельзя действовать на основе прогнозов эзотериков, подчеркнула она.
"Никто вам не даст никакой гарантии на свой прогноз. Здесь опасность кроется в том, что клиент начнет принимать важные решения, исходя из ложного посыла. Допустим, он просто поверит эзотерику на слово, что его не мобилизуют. И необоснованно вытеснит эту ситуацию из зоны своего внимания. Вместо того чтобы досконально изучить вопрос, возможно, проконсультироваться у юриста, собрать документы на предмет своей потенциальной отсрочки от призыва", – объясняет психолог.
Для того чтобы побороть стресс от новостей, гражданам стоит сфокусироваться на бытовых делах на ближайшее будущее, рекомендует Казанцева.
В частности, эксперт советует составить список задач на ближайшую неделю. Например, это может быть покупка себе зимней одежды или резины для автомобиля, заключила психолог.