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18 октября, 13:36

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Психолог объяснила рост спроса на услуги гадалок в связи с частичной мобилизацией

"Установка защиты": как гадалки зарабатывают на частичной мобилизации

Гадалки, экстрасенсы и прочие представители эзотерической отрасли адаптировали свои услуги под проходящую в РФ частичную мобилизацию. Россиянам предлагают приобретать защитные свечи от военкомата или просто погадать, заберут ли их в армию. Разбираемся, почему возрос интерес к подобным услугам.

Свечи, расклады и обряды

Фото: depositphotos/Klanneke

С начала частичной мобилизации в РФ соцсети наполнились объявлениями экстрасенсов и гадалок, которые стали предлагать свои услуги с прогнозами о судьбе мужчин.

Гадание таро о мобилизации, войне, призыв. Расклады и обряды.
одно из объявлений в "Одноклассниках"

Например, "дипломированный таролог" из "Одноклассников" обещает рассказать, "заберут ли парня, мужа, сына в армию". Кроме того, провести "установку защиты, скрытие" и сделать "расклад на удачу мужчине".

На сайте объявлений Avito также встречаются схожие объявления. В частности, гадалка из Уфы обещает погадать, "уедет ли мужчина", и сделать для него мощный оберег защиты. За свои услуги она просит от 500 рублей. На одном из нумерологических каналов YouTube "сертифицированный таронумеролог" провела целый специальный выпуск с прогнозом по мобилизации в России.

В конце сентября магазин эзотерики в Тюмени выставил на продажу свечи "Забудь меня, военкомат", которые якобы помогают избежать призыва в рамках частичной мобилизации.

Свеча "Забудь меня, военкомат". Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется.
из описания товара

За такой товар продавец просит 750 рублей. В описании сказано, что свеча якобы "замораживает отношения с военкоматом". Утверждается, что при ее сжигании работники военного комиссариата "просто забудут" про потенциального призывника.

С осуждением продажи и покупки таких изделий выступили в РПЦ.

"К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства", – подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Никакой гарантии"

Фото: depositphotos/vetre

Клинический психолог Вероника Казанцева в беседе с Москвой 24 рассказала, что на практике столкнулась с повышенным интересом у россиян к эзотерике. Она отметила, что среди ее клиентов несколько человек обратились к услугам гадалок в связи с частичной мобилизацией в России. Примечательно, что всем им давали ободряющие и успокаивающие прогнозы, а пессимистичных раскладов не предлагали, поделилась психолог.

Рост спроса на эзотерические услуги среди россиян можно объяснить защитным механизмом на стресс, считает Казанцева.

Для многих россиян объявление частичной мобилизации стало неожиданностью и напугало их. Люди испытывали недостаток информации и переживали за свое будущее. Походы к эзотерикам вполне объяснимы в такой ситуации, это своего рода защитный механизм на возникший страх.
Вероника Казанцева
клинический психолог

Однако на фоне стресса в первую очередь нужно обращаться не к гадалкам, а к специалистам, говорит эксперт. Они помогут вернуть спокойствие, чтобы человек был в состоянии принимать адекватные решения, комментирует Казанцева. Ни в коем случае нельзя действовать на основе прогнозов эзотериков, подчеркнула она.

"Никто вам не даст никакой гарантии на свой прогноз. Здесь опасность кроется в том, что клиент начнет принимать важные решения, исходя из ложного посыла. Допустим, он просто поверит эзотерику на слово, что его не мобилизуют. И необоснованно вытеснит эту ситуацию из зоны своего внимания. Вместо того чтобы досконально изучить вопрос, возможно, проконсультироваться у юриста, собрать документы на предмет своей потенциальной отсрочки от призыва", – объясняет психолог.

Для того чтобы побороть стресс от новостей, гражданам стоит сфокусироваться на бытовых делах на ближайшее будущее, рекомендует Казанцева.

Страх свидетельствует о том, что человек теряет контроль над своим настоящим и будущим. Наша задача – вернуть себе контроль над своей жизнью, и начать нужно с бытовых мелочей.
Вероника Казанцева
клинический психолог

В частности, эксперт советует составить список задач на ближайшую неделю. Например, это может быть покупка себе зимней одежды или резины для автомобиля, заключила психолог.

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Носатов Иван

Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществоистории
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