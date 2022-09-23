Россиянам рассказали, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Сразу после этого в Сети начали появляться мошенники, предлагающие, например, "договориться" с военкоматом или получить липовую справку о плохом состоянии здоровья. Рассказываем, какие уловки используются и где можно узнать официальную информацию.

Сомнительное сообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После объявления частичной мобилизации некоторым россиянам начали приходить СМС, в которых получателям предлагают "уладить вопрос" с армией. Например, задействовать якобы имеющиеся связи с военкоматом или предоставить профессиональную юридическую помощь. "Если жертва поверила мошенникам, то последние назначают сумму и скрываются с деньгами", – рассказали в компании Pro32, которая специализируется на кибербезопасности.

"Клиентов" мошенники ищут через купленные на черном рынке базы, в которых есть сведения о мужчинах призывного возраста либо отслуживших в вооруженных силах, а также членах их семей. Выглядит это так: к примеру, аферисты звонят женщинам насчет членов их семей, которые в действительности не подходят под критерии призыва, или говорят, что родственник уже находится на призывном пункте. При этом они практикуют подмену номеров и маскируют их под телефоны официальных органов власти.

Интернет-подделка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Кроме рассылок СМС, мошенники активно создают липовые сайты, которые связаны с темой частичной мобилизации. Через них у россиян выманивают персональную информацию и данные банковских карт, сообщает сайт "Комсомольской правды".

К примеру, аферисты открыли интернет-порталы или телеграм-боты, в которых якобы есть списки подлежащих мобилизации граждан. Там же за деньги преступники предлагают удалить имя того или иного человека из базы. Также в Сети увеличилось число ресурсов, предлагающих оформить "справки" для отсрочки от службы или помочь в выезде из России незаконным путем.

Кроме того, в интернете появились поддельные ресурсы по продаже несуществующих авиабилетов. Это случилось на фоне большого ажиотажа с полетами за границу, когда многие направления россияне раскупили наперед.

По советам экспертов, всегда нужно обращать внимание на дату создания таких сайтов: вероятнее всего, если они появились недавно, то это мошенники. Нельзя также делиться на неизвестных ресурсах персональной информацией и данными банковских карт.

Официально

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всю официальную информацию по поводу частичной мобилизации можно узнать по номеру 122. Горячая линия работает во всех регионах страны, а главы субъектов помогают в организации работы операторов, заявил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.





Дмитрий Чернышенко вице-премьер РФ Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки.

Информацию можно получить не только на горячей линии, но и на ресурсе правительства "Объясняем.рф". Чернышенко призвал россиян ориентироваться только на официальные источники информации, не доверять слухам и непроверенным сведениям.

Кроме того, разъяснения по проведению частичной мобилизации в России дали в Минобороны РФ. В частности, ведомство назвало востребованные военно-учетные специальности и возраст тех, кто подпадет под призыв. Также в Минобороны озвучили категории граждан, которые не будут призваны в рамках частичной мобилизации. Более подробно об этом можно прочитать здесь и здесь.