HR-эксперты назвали лучшие месяцы для поиска работы в 2024 году

Первые месяцы весны – один из лучших периодов для поиска работы, уверены эксперты рынка труда. Компании отошли от новогодних праздников, а до майских выходных и сезона отпусков еще далеко. Разбираемся, когда все-таки начинать поиск и как ускорить этот процесс.



Пора!

Обычно самые удачные месяцы для поиска работы – с февраля по апрель включительно. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год и точно знают, кого и на какую зарплату искать. Затем благоприятный сезон для соискателей наступает в конце августа и длится до начала ноября. Об этом Москве 24 рассказала HR-эксперт, основатель онлайн-школы по управлению персоналом Ольга Осипова.



Ольга Осипова HR-эксперт Ноябрь, декабрь – тихие месяцы, когда представители компаний доделывают задачи перед Новым годом. В январе все отходят от праздников, летом – в июне, июле, начале августа – сезон отпусков: рекрутеры и лица, принимающие решения, могут отдыхать.

"Однако это не значит, что в эти периоды невозможно найти работу. Просто не стоит рассчитывать на быстрый результат, процесс поиска может затянуться", – отметила Осипова.

Тем более не стоит надеяться на новую работу в январе, уволившись в декабре перед Новым годом, подчеркнула эксперт.

Как ускорить поиск

Чтобы ускорить поиск работы, важно писать сопроводительное письмо, указывать именно тот опыт, который нужен компании, и обязательно ходить на собеседования. Ведь только после личной встречи можно понять, подходит вам предложение или нет, объяснила Осипова.

"Главная ошибка кандидатов – не читать вакансию и описывать в сопроводительном письме весь свой опыт. Хотя достаточно указать те навыки, которые требуются на эту должность", – подчеркнула эксперт.

Сопроводительное письмо необходимо всегда. Помимо опыта, там необходимо указывать, почему вы ищите работу и чем вас заинтересовала вакансия.



Ольга Осипова HR-эксперт Еще один важный момент: не стоит делать поспешные выводы и отказываться от предложения после прочтения вакансии. Нужно поговорить с рекрутером, а затем принимать решение. Потому что до сих пор многие компании не умеют грамотно составлять вакансии.

В свою очередь, карьерный консультант, HR-эксперт Оксана Ястребова рассказала Москве 24, что для соискателей очень важно правильно составлять продающее резюме.

"Проведите аудит своего опыта, оцените сильные стороны и сформируйте продающее резюме, а не просто техническое описание вашего опыта. Если не уверены, что справитесь сами, обратитесь с карьерному консультанту", – объяснила эксперт.

Кроме того, необходимо всегда готовиться к собеседованию: изучить вакансию, сайт компании, корпоративную культуру, чтобы лучше понять, подходит ли организация под ваши цели, заключила специалист.