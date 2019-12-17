Безопасно ли делать "гламурное кесарево"

В России вновь начали набирать популярность так называемые гламурные роды. Главное отличие от обычного кесарева в том, что мать может "самостоятельно достать ребенка из живота", а гламурным оно называется, потому что женщине перед операцией надевают стерильные перчатки. Выясняем, насколько популярен такой способ родов и безопасен ли он на самом деле.
Гламурные замашки
Первые сообщения о новом способе родов путем кесарева сечения появились еще в 2017 году. Первым такую услугу для будущих матерей начал практиковать столичный роддом № 25. Одной из женщин, попробовавшей на себе "гламурное кесарево", стала Наталья Аксенова. Она даже выложила на своем Youtube-канале видео своих родов, где в последний момент во время кесарева она вытаскивает из своего живота сына и прижимает его к груди.
В комментариях женщина с восторгом делится впечатлениями с подписчиками. Также Наталья рассказала, что ей было абсолютно не больно, а на вопросы о стерильности ответила: "Стерильность там на высшем уровне". Также перед родами она проходила этап мойки рук и обработки антисептиком, как и все врачи.
Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многие женщины ужаснулись перспективе "покопаться в самой себе". Одни посчитали это "сущим бредом", когда "люди бесятся с жиру, а поликлиники уже не знают, как удивить и чем заманить".
Другим женщинам не по себе уже сам факт видеть, как из тебя вытаскивают ребенка. Многие, кто прошел через операцию кесарева сечения, говорят, что никогда бы в жизни не захотели заглянуть за ширму и увидеть, что происходит с их животом.
Опасен ли "гламур"?
Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая пояснила Москве 24, что этот способ не особенно прижился, но он активно обсуждается.
"Есть роддома в России, в которых практикуются "гламурные роды". К счастью, это центры, в которых работают высококлассные специалисты, и я не скажу, что это делается на потоке. Это как вариант, опция, которую могут предложить, но на которую согласится одна женщина в год", – пояснила она.
Она отметила, что на самом деле во время "гламурного кесарева" мать лишь немного помогает "подтолкнуть" ребенка.
"Врачи его выводят, и уже остается прям последняя итерация, когда малыша нужно немножко подтолкнуть. Но это все идет под контролем врачей, никаким образом она не сама достает ребенка из живота. Это больше шоу-программа", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Кроме того, по ее словам, среди женщин, защищающих такой способ кесарева, есть мнение, что "первой должна взять в руки ребенка мать".
"Но это ничем не подкреплено, никакой доказательной медицины. Сейчас под что угодно можно подвести какую-то идеологию, если она была именно такая", – заключила Буцкая.
Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая также подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что в первые минуты после рождения ребенка должны осмотреть специалисты.
"В первый момент ребенка нужно неонатологам передавать, чтобы он оценил состояние ребенка. На первой минуте происходит оценка по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного. – Прим. ред.), проверка, что ребенок может кричать, что он дышит нормально. Когда его проверят, то затем смогут сразу дать маме", – пояснила врач.
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