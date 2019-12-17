Безопасно ли делать "гламурное кесарево"

В России вновь начали набирать популярность так называемые гламурные роды. Главное отличие от обычного кесарева в том, что мать может "самостоятельно достать ребенка из живота", а гламурным оно называется, потому что женщине перед операцией надевают стерильные перчатки. Выясняем, насколько популярен такой способ родов и безопасен ли он на самом деле.

Гламурные замашки

Первые сообщения о новом способе родов путем кесарева сечения появились еще в 2017 году. Первым такую услугу для будущих матерей начал практиковать столичный роддом № 25. Одной из женщин, попробовавшей на себе "гламурное кесарево", стала Наталья Аксенова. Она даже выложила на своем Youtube-канале видео своих родов, где в последний момент во время кесарева она вытаскивает из своего живота сына и прижимает его к груди.

В комментариях женщина с восторгом делится впечатлениями с подписчиками. Также Наталья рассказала, что ей было абсолютно не больно, а на вопросы о стерильности ответила: "Стерильность там на высшем уровне". Также перед родами она проходила этап мойки рук и обработки антисептиком, как и все врачи.





Наталья Аксенова участница "гламурного" кесарева Абсолютно не больно, и я ничего не чувствовала. Анестезиолог, он все время со мной разговаривал и задавал вопросы, что у меня не было времени даже о чем-то подумать, я даже не поняла, что уже все произошло. Больно было только когда наркоз отошел и нужно было встать на ноги. Но это как после любой операции.

Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многие женщины ужаснулись перспективе "покопаться в самой себе". Одни посчитали это "сущим бредом", когда "люди бесятся с жиру, а поликлиники уже не знают, как удивить и чем заманить".

Другим женщинам не по себе уже сам факт видеть, как из тебя вытаскивают ребенка. Многие, кто прошел через операцию кесарева сечения, говорят, что никогда бы в жизни не захотели заглянуть за ширму и увидеть, что происходит с их животом.

Опасен ли "гламур"?

Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая пояснила Москве 24, что этот способ не особенно прижился, но он активно обсуждается.

"Есть роддома в России, в которых практикуются "гламурные роды". К счастью, это центры, в которых работают высококлассные специалисты, и я не скажу, что это делается на потоке. Это как вариант, опция, которую могут предложить, но на которую согласится одна женщина в год", – пояснила она.

Фото: соцсети



Татьяна Буцкая председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" При этом врачи понимают, что "гламурное кесарево" совершенно не о здоровье ни матери, ни ребенка. Это исключительно как дополнительная опция для привлечения пациентов в роддом.

Она отметила, что на самом деле во время "гламурного кесарева" мать лишь немного помогает "подтолкнуть" ребенка.

"Врачи его выводят, и уже остается прям последняя итерация, когда малыша нужно немножко подтолкнуть. Но это все идет под контролем врачей, никаким образом она не сама достает ребенка из живота. Это больше шоу-программа", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Кроме того, по ее словам, среди женщин, защищающих такой способ кесарева, есть мнение, что "первой должна взять в руки ребенка мать".

"Но это ничем не подкреплено, никакой доказательной медицины. Сейчас под что угодно можно подвести какую-то идеологию, если она была именно такая", – заключила Буцкая.

Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая также подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что в первые минуты после рождения ребенка должны осмотреть специалисты.





Юлия Кубицкая акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Я не думаю, что врачи это будут приветствовать. Ведь там есть операционная бригада, ей обычно не до этого, потому что нужно очень быстро ребеночка передать специалистам для осмотра, а потом уже заниматься "гламурными вещами".

"В первый момент ребенка нужно неонатологам передавать, чтобы он оценил состояние ребенка. На первой минуте происходит оценка по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного. – Прим. ред.), проверка, что ребенок может кричать, что он дышит нормально. Когда его проверят, то затем смогут сразу дать маме", – пояснила врач.

Анатолий Федотов, Наталья Лоскутникова