Психолог рассказал, нужен ли родителям первоклашек выходной 1 сентября

В России родителям первоклассников предложили дать дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Рассказываем, как родители отнеслись к этой инициативе и что говорят психологи о необходимости сопровождать детей на школьных линейках.

Фото: Москва 24

Опять отпрашиваться у работодателя?

Инициатива о дополнительном выходном для родителей первоклассников была предложена после опроса, проведенного институтом с 1 по 10 августа, более 1,5 тысячи родителей из 75 регионов страны. Больше половины из них (56%) планируют присутствовать на торжественной линейке с ребенком, однако 83% опрошенных отметили, что для этого им необходимо будет брать отгул или отпуск за свой счет. Некоторые родители намерены отпроситься с работы на несколько часов. При этом 37% родителей не смогут проводить ребенка в первый класс из-за снижения доходов в период пандемии или отказа руководства.

В обращении отмечается, что присутствие родителей необходимо для внутреннего спокойствия ребенка, который испытывает сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную. Психологи отмечают, что, если родители находятся в этот день рядом с первоклассником, он быстрее адаптируется к школе.





из обращения В связи с вышесказанным в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября.

В этом году российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября. Ключевым критерием станет эпидемиологическая ситуация.

Мнение родителей

Первоклассница 2020. Фото: предоставлено Татьяной Левченко

"Думаю, что каждый родитель хочет посетить и увидеть такое важное событие (особенно если его ребенок – первоклассник), – рассказывает Москве 24 мама первоклассницы Татьяна Левченко. – Но в связи с тем, что многие работают в этот день, то они либо пропускают, либо им приходится отпрашиваться и даже брать больничный. Я за то, чтобы 1 сентября было выходным для родителей".





Татьяна Левченко мама первоклассницы Выходной в этот день особенно важен для родителей первоклассников. Когда ребенок идет во второй, третий и последующие классы – по большей части родители не присутствуют на 1 сентября, крайне редко. А именно 1-й и 11-й классы – это важные этапы в жизни.

По мнению Татьяны, многим родителям приходится придумывать какие-то "отмазки", при этом начальство у всех разное: кто-то отпускает с легкостью, а кто-то – нет. В этом году в Подмосковье линейки состоятся в традиционном формате. Семье Левченко повезло: мама не работает, а у папы при скользящем графике выпал выходной. Если бы выходного не было, отец бы пропустил торжественный выход дочери в форме и с цветами на 1 сентября.

Хотя некоторые родители отмечают, что обо всем можно договориться с руководством. Маме двоих детей (школьника и будущего первоклассника) Марине Курковой с начальством повезло, ей легко можно отпроситься с работы при необходимости. Да и в целом во многих компаниях сегодня, имея под рукой компьютер, можно выполнять работу вне зависимости от того, где находишься.





Марина Куркова мама школьников В современных условиях труда никакой проблемы отпроситься на 1 сентября не существует, все с пониманием к этому относятся.

"Идея c выходным правильная, но меня смущает жизненная необходимость это делать", – говорит Марина. При этом, размышляя о важности быть вместе с первоклассником в этот период, она считает, что в идеале было бы сделать выходной целую неделю. "Первую неделю, пока все зыбко, непонятно, пока устаканится расписание, у ребенка много новых эмоций, чтобы была возможность понаблюдать, как ребенок будет вливаться в процесс", – отмечает Марина.

Мама будущего первоклассника планирует в этом году взять отпуск на 2 первые недели сентября, чтобы помочь ребенку адаптироваться и посмотреть, как будет проходить процесс перехода в школьную жизнь.

Фото: Москва 24

Мнение психолога

Детский психолог Наталья Наумова считает, что для первоклассника очень важно, чтобы родители присутствовали на линейке. "Это новое место, новые люди, начинается новая, взрослая жизнь, ребенок может просто растеряться, если будет там один. Если рядом родители, он намного спокойнее и адекватнее воспримет новую ситуацию, подстроится к ней и успешнее начнет учиться, у него будет меньше тревоги", – подчеркивает психолог.

По мнению Наумовой, нужно не только привести ребенка в школу, но и подождать после линейки и забрать домой. Ребенку это даст определенную уверенность, что он в безопасности. Постепенно первоклассник привыкает, становится самостоятельным и начинает ходить в школу без родителей.





Наталья Наумова детский психолог Для ребенка важно разделить радость вступления во взрослую жизнь. Чтобы родитель увидел, что он стоит на линейке, такой взрослый и самостоятельный.

Первоклассник чувствует себя увереннее в незнакомой обстановке, зная, что рядом стоит кто-то из близких. "Ребенок видит отношение родителей к ситуации и понимает, что ситуация неопасная. Но если ребенок самостоятельно приходит в новую среду, то ему нужно самому оценивать ситуацию. И так как он волнуется, ситуация ему покажется тревожной, в целом восприятие учебного процесса будет тревожным. В этом случае адаптация будет проходить дольше", – отмечает Наумова.





Наталья Наумова детский психолог Опыт показывает, что дети, которые находились на линейке с близкими взрослыми, действительно включенными в процесс воспитания (мама или бабушка, которые заботятся о ребенке и любят его), быстрее адаптировались к школе. А те, кто посещал линейку с нянями, соседками или менее включенными в отношения близкими родственниками, сложнее вступали в процесс адаптации.

Перед выходом в школу психолог рекомендует родителям проиграть эту ситуацию с будущими первоклассниками. Через персонажей представить самого ребенка, друзей в школе, учителя, проиграть процесс, как 1 сентября он идет в школу, заходит в класс, как учитель ведет урок. Важно предложить ребенку самому провести урок, чтобы он понял позицию учителя, других детей и себя в школе. "В игре с родителем ребенок сможет привыкнуть и включиться в процесс, тогда адаптация пройдет намного легче, напряжения не будет. Игра перейдет в жизнь, ребенку будет очень комфортно и хорошо", – подчеркнула Наумова.