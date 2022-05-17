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Общество

17 мая, 18:38

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Вирусолог рассказал, как КНДР будет переживать эпидемию коронавируса

Вспышка лихорадки. Чем массово заболели жители Северной Кореи
обществоза рубежом

В Северной Корее в конце апреля произошла вспышка "неизвестной лихорадки". C начала пандемии коронавируса северокорейские власти утверждали, что в стране не было зафиксировано заражений. Однако в мае Пхеньян официально сообщил о первом случае заболевания COVID-19. Эксперты связывают вспышку "неизвестной лихорадки" в КНДР именно с коронавирусом. Рассказываем, что известно о ситуации в стране на сегодняшний день.

Неизвестная лихорадка

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

О том, что в КНДР с конца апреля наблюдается вспышка "неизвестной лихорадки", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Вместе с тем 12 мая оно распространило официальную информацию о выявлении в стране первого с начала пандемии случая заражения COVID-19. Речь идет о подвиде "Омикрон"-штамма BA.2, который еще называют "Стелс-Омикроном". Его обнаружили в образцах анализов, собранных 8 мая.

В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года.
из сообщения ЦТАК

По данным ЦТАК, только за понедельник, 16 мая, в КНДР было зарегистрировано более 269 тысяч новых случаев заражений. В общей сложности в Северной Корее заболели свыше 1 миллиона 483 тысяч граждан, 56 человек скончались. На фоне происходящего лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с крупнейшим потрясением с момента своего основания. По его указу в республике был введен локдаун во всех городах и уездах.

Также сообщалось, что он раскритиковал чиновников, поскольку те в условиях вспышки заболеваемости не сумели доставить медикаменты населению вовремя. Кроме того, для стабилизации поставок лекарств в аптеки Пхеньяна Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных.

Обеспокоенность в связи с растущим числом случаев заражений в КНДР выразили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отметили готовность помочь в борьбе с коронавирусом. В ООН также высказались за срочное проведение переговоров с Северной Кореей по открытию коридоров для доставки гуманитарной поддержки, включая вакцины, медоборудование и лекарства.

Помимо того, о своей готовности помочь КНДР, если такой запрос поступит от Пхеньяна, заявили в Южной Корее и России. В частности, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил перспективы возможного сотрудничества в борьбе с пандемией с северокорейским послом. При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что в США не планируют делиться с КНДР вакцинами. Однако она заверила, что американская сторона поддерживает международные программы оказания гумпомощи этому государству.

Переболеют самостоятельно?

Фото: AP Photo/Jon Chol Jin

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал Москве 24, что с огромной вероятностью вспышкой "неизвестной лихорадки" в Северной Корее является эпидемия коронавируса.

С вероятностью, близкой к 100%, в КНДР наблюдается эпидемия коронавируса. С большой вероятностью это "Омикрон", занесенный из сопредельного Китая.
Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог

"Штамм "Омикрон" в основном поражает верхние дыхательные пути, поэтому при заражении им меньше пневмоний и выше вероятность развития заболевания, похожего на обычную простуду. При этом летальность "Омикрона" составляет от 0,2 до 1,5%, что на порядок ниже, чем у "Дельты", – объясняет Волчков.

Вирусолог прогнозирует, что через пару недель в стране ощутимо вырастет смертность от COVID-19, учитывая большое количество заболевших. "При цифрах в 1,4 миллиона заболевших при летальности 0,1% получается 1 400 (смертей. – Прим. ред.). То есть ожидаемая смертность не 56 человек, а минимум 1 400", – отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

По его словам, избыточной летальности будет способствовать слишком резкий рост числа заболевших, в связи с чем клиники окажутся не в состоянии одновременно оказать всем медицинскую помощь. Учитывая стихийный процесс инфекции, в краткосрочной перспективе вероятность образования новых штаммов коронавируса в Северной Корее даже выше, чем в Китае, считает вирусолог.

Специалист добавил, что КНДР зря отказывалась ранее от вакцинации. Именно за счет своевременной прививки лавинообразный всплеск эпидемии можно было предвосхитить и минимизировать, подчеркнул Волчков.

Очевидно, они не пойдут по пути вакцинации и сейчас. Фактически переболеют самостоятельно. Сама коронавирусная инфекция станет для них естественной вакциной.
Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог

Вирусолог предполагает, что в ближайшее время мир будет наблюдать, как Северная Корея болеет и формирует популяционный иммунитет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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