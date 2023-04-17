Без удаленки и кадры за 50: о каких трендах рынка труда нужно знать весной-2023

В марте 2023 года среднее число открытых вакансий в России выросло на 28,4% по сравнению с январем, отмечают аналитики. Разбираемся, какие специалисты пользуются наибольшим спросом, что ценят работодатели и какие тренды сложились на рынке труда.



Ожидания сошлись

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом квартале 2023-го работодатели стали более активны по сравнению с октябрем–декабрем 2022 года. Число вакансий увеличилось на 17%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор". Уточняется, что чаще всего компании искали специалистов в сфере торговли, производства и транспорта.

При этом на рынке труда наблюдается определенное равновесие: работодатели не стремятся найти сотрудников как можно быстрее, специалисты в свою очередь не соглашаются на первое попавшееся предложение. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда московского отделения "Опоры России", гендиректор сервисной компании Coleman Group Сергей Анисимов.

"Однако слегка увеличивается конкуренция на рынке труда, что играет на руку работодателям. Если в начале года количество соискателей на одну вакансию составляло четыре человека на место, то сегодня – уже пять", – рассказал эксперт.





Сергей Анисимов председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда московского отделения "Опоры России" В свою очередь, уровень зарплат – предлагаемой и ожидаемой – практически сошлись. Это еще одно свидетельство стабильности: нет завышенных ожиданий со стороны потенциальных сотрудников, а работодатели понимают, что в условиях инфляции реальные доходы персонала должны увеличиваться. Средняя предлагаемая зарплата составила по России 58 248 рублей, ожидаемая – 58 606.

По словам Анисимова, вырос спрос на сотрудников-женщин, причем это касается как рядовых, так и руководящих позиций. "Отчасти это обусловлено уроком, который работодатели получили в сентябре 2022 года. Релокацию мужчин-специалистов на фоне частичной мобилизации нельзя назвать массовой, но она заставила пересмотреть гендерные стереотипы. Женщин стали приглашать на собеседования на 20% активнее, чем год назад", – добавил эксперт.

Следующий тренд, который возник в прошлом году и сохранился этой весной, – внимание к кадрам старше 50 лет. Отчасти он продиктован теми же причинами, что и активный найм женщин, отметил Анисимов.

"Если год назад на собеседования приглашали только 14% соискателей в возрасте старше 50 лет, то к апрелю 2023-го эта цифра утроилась и составляет 47% от размещенных резюме", – отметил эксперт.



Рынок в поиске IT

На сегодняшний день все больше работодателей ищут сотрудников с навыками интернет-технологий. В частности, тех специалистов, которые могут внедрить искусственный интеллект, знают разный софт и понимают, как соединить ИИ с философией бизнеса. Об этом Москве 24 рассказала карьерный стратег Ирина Посникова.





Ирина Посникова карьерный стратег Если смотреть на ситуацию по порталу hh.ru, сотрудников, которые умеют это делать, практически нет. Хотя это актуально для целого ряда сфер – рекламы, маркетинга, управления персоналом и других. Люди, которые научатся сочетать ИИ с задачами бизнеса, будут более востребованы.

Также в 2023 году выросло количество вакансий в туристической отрасли, гостиницах и ресторанах. В этих сферах наблюдается недостаток кадров, а потому специалистам будет легче устроиться на работу, подчеркнула эксперт.

"В некоторых нишах все же наблюдается дефицит вакансий. Например, для юристов и специалистов по рекламе их число упало на 3%. Хотя количество активных резюме выросло на 5% у юристов и на 6% у маркетологов. Количество предложений также упало на 9% в сфере добычи сырья и на 10% в медицине и фармацевтике", – рассказала Посникова.



Мотивация превыше всего

Основатель и генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что работодатели стали более разборчиво подходить к выбору кандидатов.





Наталья Дубинникова основатель и генеральный директор HR агентства Тем, кто трудился в международных организациях и привык к определенным стандартам, тяжело адаптироваться в отечественных компаниях. Поэтому у работодателей очень много рисков взять не того человека, который не будет заинтересован в процессе и не сможет справиться с задачами. А в период, когда у многих сильно урезан бюджет, корпорации перестраивают бизнес-процессы и логистику, кадровые ошибки особенно невыгодны.

Именно поэтому сейчас на рынке труда все меньше вакансий с возможностью удаленной работы. Корпорациям важно, чтобы новый сотрудник был погружен в процесс, находился в офисе и не совмещал основную деятельность с другими проектами. Дистанционный режим в основном сохранился в творческих сферах, добавила Дубинникова.



Чтобы действующие сотрудники были вовлечены в процесс еще больше, работодатели готовы мотивировать их разными способами – денежными поощрениями, дополнительным обучением, карьерным продвижением.



"Так как бизнесу уже второй год приходится претерпевать изменения, компаниям важно, чтобы сотрудник был готов меняться и расти вместе с организацией. Они вводят индивидуальные планы развития специалиста, привлекают тренеров, отправляют на обучение. Сотрудник получает то, что желает, на своем месте работы, а компания тем самым экономит время и средства на поиск кадров со стороны", – объяснила Дубинникова.



Многие крупные организации и банки вводят опционы для сотрудников – возможность получить акции компании на определенных условиях. По мнению эксперта, это тоже меняет отношение к работе, так как у сотрудника появляется больше мотивации для развития бизнеса.

