Без удаленки и кадры за 50: о каких трендах рынка труда нужно знать весной-2023

В марте 2023 года среднее число открытых вакансий в России выросло на 28,4% по сравнению с январем, отмечают аналитики. Разбираемся, какие специалисты пользуются наибольшим спросом, что ценят работодатели и какие тренды сложились на рынке труда.
Ожидания сошлись
В первом квартале 2023-го работодатели стали более активны по сравнению с октябрем–декабрем 2022 года. Число вакансий увеличилось на 17%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор". Уточняется, что чаще всего компании искали специалистов в сфере торговли, производства и транспорта.
При этом на рынке труда наблюдается определенное равновесие: работодатели не стремятся найти сотрудников как можно быстрее, специалисты в свою очередь не соглашаются на первое попавшееся предложение. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда московского отделения "Опоры России", гендиректор сервисной компании Coleman Group Сергей Анисимов.
"Однако слегка увеличивается конкуренция на рынке труда, что играет на руку работодателям. Если в начале года количество соискателей на одну вакансию составляло четыре человека на место, то сегодня – уже пять", – рассказал эксперт.
По словам Анисимова, вырос спрос на сотрудников-женщин, причем это касается как рядовых, так и руководящих позиций. "Отчасти это обусловлено уроком, который работодатели получили в сентябре 2022 года. Релокацию мужчин-специалистов на фоне частичной мобилизации нельзя назвать массовой, но она заставила пересмотреть гендерные стереотипы. Женщин стали приглашать на собеседования на 20% активнее, чем год назад", – добавил эксперт.
Следующий тренд, который возник в прошлом году и сохранился этой весной, – внимание к кадрам старше 50 лет. Отчасти он продиктован теми же причинами, что и активный найм женщин, отметил Анисимов.
"Если год назад на собеседования приглашали только 14% соискателей в возрасте старше 50 лет, то к апрелю 2023-го эта цифра утроилась и составляет 47% от размещенных резюме", – отметил эксперт.
Рынок в поиске IT
На сегодняшний день все больше работодателей ищут сотрудников с навыками интернет-технологий. В частности, тех специалистов, которые могут внедрить искусственный интеллект, знают разный софт и понимают, как соединить ИИ с философией бизнеса. Об этом Москве 24 рассказала карьерный стратег Ирина Посникова.
Также в 2023 году выросло количество вакансий в туристической отрасли, гостиницах и ресторанах. В этих сферах наблюдается недостаток кадров, а потому специалистам будет легче устроиться на работу, подчеркнула эксперт.
"В некоторых нишах все же наблюдается дефицит вакансий. Например, для юристов и специалистов по рекламе их число упало на 3%. Хотя количество активных резюме выросло на 5% у юристов и на 6% у маркетологов. Количество предложений также упало на 9% в сфере добычи сырья и на 10% в медицине и фармацевтике", – рассказала Посникова.
Мотивация превыше всего
Основатель и генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что работодатели стали более разборчиво подходить к выбору кандидатов.
Именно поэтому сейчас на рынке труда все меньше вакансий с возможностью удаленной работы. Корпорациям важно, чтобы новый сотрудник был погружен в процесс, находился в офисе и не совмещал основную деятельность с другими проектами. Дистанционный режим в основном сохранился в творческих сферах, добавила Дубинникова.
Чтобы действующие сотрудники были вовлечены в процесс еще больше, работодатели готовы мотивировать их разными способами – денежными поощрениями, дополнительным обучением, карьерным продвижением.
"Так как бизнесу уже второй год приходится претерпевать изменения, компаниям важно, чтобы сотрудник был готов меняться и расти вместе с организацией. Они вводят индивидуальные планы развития специалиста, привлекают тренеров, отправляют на обучение. Сотрудник получает то, что желает, на своем месте работы, а компания тем самым экономит время и средства на поиск кадров со стороны", – объяснила Дубинникова.
Многие крупные организации и банки вводят опционы для сотрудников – возможность получить акции компании на определенных условиях. По мнению эксперта, это тоже меняет отношение к работе, так как у сотрудника появляется больше мотивации для развития бизнеса.