Нехорошая квартира: владельцы элитных апартаментов могут остаться на улице

Вчерашние владельцы элитной недвижимости в Покровском-Стрешневе сегодня могут остаться на улице. Апарт-комплекс Loft River, признанный незаконным самостроем, должны снести до апреля 2020 года. Жильцы негодуют, ведь ни компенсации, ни нового жилья по решению суда им не положено. Почему мечты о красивой жизни рассыпались как карточный домик и какие шансы у владельцев апартаментов сохранить крышу над головой – в материале Москвы 24.

Кукольный дом

Этот комплекс апартаментов звучит как мечта: престижный район Покровское-Стрешнево, парк, два дома клубного формата бизнес-класса, живописный вид из окна на слияние Москвы-реки и Сходни. Здесь вся прелесть тихой загородной жизни, в пяти минутах – вся инфраструктура столицы. За желание жить в сказке покупатели поплатились дважды: когда покупали квартиры стоимостью более десяти миллионов рублей и теперь, когда выяснилось, что два элитных дома – самострой, который вот-вот снесут. Владельцы останутся в прямом смысле у разбитого корыта: без жилья и без денег.

Апарт-комплекс Loft River – два дома, в которых в общей сложности около 140 апартаментов, – построили в 2013-2015 годах. На бумаге это два пятиэтажных нежилых здания площадью 6 тысяч квадратных метров на улице Летной, 99. Элитную недвижимость возвели на территории парка "Москворецкий" – особо охраняемой территории. Когда об этом узнала прокуратура, начались проверки и суды. Природоохранная прокуратура Москвы выяснила, что разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы у застройщиков не было. Покупателям об этом, конечно, не говорили.

Татьяна Кижапкина, покупая помещение, неладного не заподозрила.





Татьяна Кижапкина хозяйка апартаментов Все документы проверял юрист, я после сделки уже в течение месяца получила свидетельство о собственности.

Подозрения и сомнения отводило и разрешение от Росреестра, которое строительная компания заботливо показывала покупателям. Это разрешение, как оказалось, было не на строительство, а на реконструкцию: раньше на этом месте находились два склада, которым и должны были дать новую жизнь. Объекты площадью более 6 тысяч квадратных метров в документе не фигурируют.

Суд постановил снести самострой. Однако, что делать жильцам, неясно. Помещения в этом комплексе стоят недешево: от 11 до 30 миллионов рублей кто-то брал в кредит, до сих пор его выплачивает и еще даже не заехал, но уже натерпелся неприятных сюрпризов. По словам владельцев, с них собирают деньги на легализацию объекта: право жить законно может обойтись им в 70 миллионов рублей. При этом от застройщика не дождались даже акта о вводе в эксплуатацию.

"По договору мне застройщик должен передать апартаменты в надлежащем виде, – рассказывает владелец апартаментов Александр Власов. – Это все необходимые коммуникации, центральное отопление, вентиляция, определенная отделка и ключи. Но этого не произошло".

Дом, который построил X

Эти неприятные сюрпризы и суды мешают спокойно спать владельцам уже почти три года. Многим из них знаком нашумевший случай с самостроем в подмосковных Вешках. Предприниматель построил многоквартирный дом на дачном участке и стал продавать квартиры – их стоимость в среднем была 4 миллиона рублей. Покупатели нашлись: сказались близость и удобство транспортного сообщения с метро "Алтуфьево". Когда в 2012 году стало известно о сносе жилья, покупатели устроили акцию протеста, но это не помогло. Тогда жителям злополучного дома предоставили лишь временные квартиры, кто-то был вынужден ютиться у родственников.

Фото: соцсети

Собственники квартир в комплексе Loft River боятся, что их постигнет та же участь, и намерены сделать все, чтобы ее избежать. Кто-то до последнего настроен оптимистично и даже пытается делать вид, что никакого решения суда о сносе нет. На ЦИАНе и "Авито" встречаются совсем свежие объявления о сдаче в аренду элитных апартаментов под офис или магазин. О том, что домам осталось совсем недолго, нет ни слова.

Скриншот с сайта объявлений Avito

Золотые руины

Настроению собственников не позавидуешь: по решению суда они могут лишиться своих "золотых" метров. Самое обидное, что сносить дома им придется за свой счет. Как считает эксперт по недвижимости Константин Барсуков, будучи собственниками, они должны принять материальное участие в сносе. "Потому что постройка незаконна, а незаконную и самовольную постройку обязан сносить собственник", – добавил он.

Жильцы с таким решением не согласны и настаивают: в случае сноса должна быть компенсация, а о ней ни слова ни в каких документах. Они намерены подавать в суд на строительную компанию и на продавца, но сначала – защитить свои права на крышу над головой и оспорить решение Тушинского суда. Адвокат Борис Локшин считает, что надежда есть.

"В силу закона, который вступил в силу 1 января 2020 года, материальную ответственность за то, что у добросовестных покупателей пытаются изъять жилье, несет государство, поэтому суд обязан был рассмотреть этот процесс с привлечением третьих лиц – представителей Кадастровой палаты и Росреестра", – говорит юрист.

Удастся ли владельцам сохранить это жилье, сказать трудно. Незаконная постройка нарушила режим охраны природно-исторического парка, да и территория эта под такое количество проживающих людей предназначена и разрешена не была. Документы на строительство не в порядке, а вместо домов на этой земле должен стоять склад. Все, что могут покупатели, – потребовать с продавца возврата денег за недвижимость и сопутствующие расходы. Если у него найдут хоть какие-то средства на счетах.