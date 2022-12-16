Эксперты назвали плюсы от продления льготных ипотечных программ

Владимир Путин анонсировал продление льготной ипотеки на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Кроме того, будут расширены возможности и семейной ипотеки. Разбираемся, какие решения вступят в силу в ближайшее время.

На новых условиях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин заявил, что механизмы льготной ипотеки будут сворачивать плавно. В нынешнем виде действие программы истекает 31 декабря 2022 года. После этого ставка с текущих семи процентов вырастет до восьми, отметил президент.





Владимир Путин президент России Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов.

Кроме того, программа семейной ипотеки со ставкой шесть процентов годовых будет расширена, заявил российский лидер. С 2023 года ей смогут воспользоваться россияне, у которых есть два и более несовершеннолетних детей (ранее такой кредит предоставляли только семьям с детьми, родившимся с 2018 года).

Еще одна мера поддержки коснулась новых территорий в составе РФ. По предложению Владимира Путина у жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должна быть возможность получить ипотеку в новостройке по льготной ставке два процента. "Это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство", – заявил глава государства.

Объем новостроек на этих территориях пока ограничен, но введение льготной ипотеки послужит условием для долгосрочного развития, добавил президент.



Для тех, кто не успел

На долю ипотеки приходится до 80 процентов продаж сегмента комфорт-класса, и сохранение льготной программы – принципиальный вопрос для развития рынка. Об этом Москве 24 рассказал президент российской девелоперской группы компании Александр Ручьев.

"При росте базовых ипотечных ставок сохранение льготной ипотеки – важнейшее решение как для покупателей, так и для девелоперов. Первым это позволит приобрести квартиру на выгодных условиях с меньшей переплатой, вторым – продолжить наращивать объемы строительства", – отметил он.

Повышение ставки на один процент эксперт назвал компромиссом и для Центробанка, и для рынка недвижимости. В любом случае льготная ипотека будет значительно выгоднее обычной, добавил Ручьев.

Также сохранение программы станет большим плюсом для семей, которые не успели приобрести квартиру в этом году, отметила в беседе с Москвой 24 эксперт в сфере недвижимости Юлия Ермилова.





Юлия Ермилова эксперт в сфере недвижимости Такие покупатели перенесут решение о покупке на следующий год, а не отложат его насовсем. Взять кредит по этой программе смогут многие семьи.

"Но это не значит, что будет какой-то всплеск продаж новостроек. Уже сейчас даже при наличии льготных программ мы наблюдаем снижение покупательского спроса. Льготная ипотека позволит не уронить продажи застройщиков", – добавила Ермилова.

Расширение программы семейной ипотеки позволит многим россиянам, которые раньше не попадали под ее действие, решить жилищный вопрос. Об этом Москве 24 рассказала эксперт в сфере недвижимости Евгения Богданова.

"Здесь есть еще один положительный момент, который, надеюсь, не отменят. По семейной ипотеке люди могут покупать квартиры не только от застройщика, но и от физических лиц, которые решили продать квартиру на этапе срока сдачи объекта", – отметила эксперт.

По словам Богдановой, это большой плюс, потому что множество семей не покупают квартиры в новостройке. Как правило, им нужно жилье, в которое можно заехать как можно быстрее после покупки, заключила она.

