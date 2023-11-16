Горячая линия: куда обратиться москвичам, если в квартире недостаточно тепло

В столице с пятницы, 17 ноября, ожидается похолодание, особенно в ночные часы. В связи с этим в системе отопления города начали поэтапно повышать температуру. Рассказываем подробности, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.



Заблаговременная корректировка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы столицы в связи ожидающимся с 17 ноября похолоданием начали поэтапно повышать температуру отопления. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что с пятницы, согласно прогнозам, температура ночью может опускаться до минус 8–11 градусов.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом.

По словам Бирюкова, режим теплоснабжения в городе зависит от температуры на улице.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – уточнил он.



Куда обращаться за помощью?

Во время отопительного сезона, согласно норме, в жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – ниже 20. Чтобы проверить, достаточно ли тепло в квартире, необходимо взять термометр и закрыть все окна и двери.

Производить замер нужно в центре самой большой комнаты. Для этого необходимо встать на пересечении диагоналей, проведенных из ее углов. Термометр следует держать в метре от пола. Также необходимо проверить расстояние до ближайшего отопительного прибора и наружной стены. Оно должно составлять не менее 0,5 метра.

Если температура отличается от нормы, можно обратиться за помощью. Например, позвонить на горячую линию по вопросам отопления по номеру +7 (800) 100-23-29. Также можно оставить заявку через сервис "Вызов мастера" на портале mos.ru или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Кроме того, обратиться в Мосжилинспекцию, свою управляющую компанию или позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.

