Власти Москвы получили право определять порядок платы за отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин наделил столичные власти полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, власти Москвы смогут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление. Действие положений инициативы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

8 ноября закон одобрили сенаторы Совета Федерации. Необходимость принятия проекта они аргументировали резкими скачками наружной температуры зимой в Москве.

До этого все системы теплоснабжения в столице перевели на зимний режим работы. Сейчас все городские объекты обеспечены теплом. В общей сложности в 2023 году было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы