Названы два самых полезных вида хлеба

Ежегодно 16 октября во многих странах отмечают Всемирный день хлеба. Это профессиональный праздник пекарей-кондитеров. Дата была выбрана неслучайно. Она совпадает с образованием продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В честь Всемирного дня хлеба разбираемся вместе с экспертом, какие виды хлебобулочных изделий являются самыми полезными, а также кому все же стоит исключить мучное.



Что нужно выбирать?

Белый хлеб является самым вредным выбором. Он содержит минимум полезных веществ, но при этом в его составе всегда присутствует сахар и дрожжи, рассказала Москве 24 нутрициолог Ксения Черная. По словам эксперта, такой вид хлебобулочных изделий может вызывать запоры, вздутие, газообразование и другие проблемы с пищеварением. Поэтому лучше совсем исключить подобный продукт из рациона или минимизировать его употребление.

Чуть более полезная альтернатива – ржаной хлеб. Однако при его покупке нужно внимательно читать этикетку. Важно, чтобы в составе изделия не было сахара и в начале списка ингредиентов значилась именно ржаная мука, а не высшего сорта, уточнила специалист. В противном случае эффект от такого продукта особо не отличается от белого хлеба.

"Еще лучше – цельнозерновой хлеб. В нем меньше муки и больше цельных зерен с микроэлементами и витаминами. Хлеб на закваске по ценности стоит еще выше, поскольку не содержит дрожжи", – говорит нутрициолог.





Ксения Черная нутрициолог Однако самыми полезными видами хлеба являются гречневый и льняной. Гречка содержит максимальное количество аминокислот, микроэлементов и витаминов, а льняной очень богат полезными жирами. Если в составе есть семена и орехи, продукт является еще более ценным.

Такой хлеб можно добавлять в рацион как источник углеводов. Оптимальная суточная норма – один-два куска на прием пищи.



Кому противопоказан?

Хлеб из пшеницы, ржи и ячменя противопоказан людям с целиакией – аллергией на белок глютен, содержащийся в этой продукции. Кроме того, к любым хлебобулочным изделиям с осторожностью стоит подходить тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. Также отказаться от такой продукции рекомендуется при ожирении, инсулинорезистентности и сахарном диабете.





Ксения Черная нутрициолог Пшеничный и ржаной хлеб – это переработанный продукт, соответственно, рафинированный углевод. Он имеет очень высокий гликемический индекс, приводит к подъему сахара в крови, а в перспективе к инсулинорезистентности.

Вместе с тем хлебцы не самая лучшая альтернатива.

"Если вы видите в их составе огромный список ингредиентов, среди которых – пшеница, сахара, различные консерванты и вкусовые добавки, пользы ждать не стоит. Это вредные продукты, которые мало чем отличаются от обычного хлеба", – подчеркнула эксперт.

Однако есть действительно полезные хлебцы из цельных пророщенных злаков, например гречневые или рисовые. Также можно выбрать продукт из семян льна или амаранта. Как правило, кроме злаков и специй, в их составе ничего больше нет, заключила нутрициолог.

