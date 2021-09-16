Хозяйка сбежавшей в Домодедово собаки рассказала, как удалось ее поймать

Собаку по кличке Ева, которая 10 сентября потерялась в аэропорту Домодедово, нашли. Ее уже отдали хозяйке. Расскажем, как искали Еву и каким образом ее удалось поймать.



Сбежала из переноски

Хозяева Евы сдали собаку в багаж 10 сентября перед вылетом в Симферополь рейсом авиакомпании S7. Она была в специальной переноске.

"На сдаче в багаж сотрудники Домодедово или авиакомпании, этого я не знаю, сами лично проверили переноску и хомутами, получается, прикрутили решетку к самой переноске. И собака уехала на лифте", – рассказывала Москве 24 владелица собаки Екатерина Безручко.

Прилетев в Крым, хозяева прождали Еву около часа. Сотрудники, которые отвечают за выдачу негабаритного багажа, сообщили, что собаки не было на борту. В Домодедово Екатерине сказали, что их любимица убежала.

Оказалось, что собака вырвалась из переноски еще при погрузке в самолет. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, рядом находились сотрудники аэропорта, но Еву никто не заметил.





пресс-служба аэропорта Домодедово Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

Заявление аэропорта подтвердили и в авиакомпании S7. В пресс-службе перевозчика пояснили, что подобные ситуации возникают, когда, к примеру, "в предполетной суете переноска была закрыта неплотно".

После огласки в СМИ проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В аэропорту собаку в круглосуточном режиме искала оперативная группа. В нее вошли кинологи и волонтеры из числа незадействованных в рабочей смене сотрудников аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Группа прочесывала всю территорию аэродрома в 1 300 гектаров.



План с толстовкой

Екатерина Безручко смогла присоединиться к поискам Евы 15 сентября. Вместе со специалистами они обустроили собаке место, где ее видели чаще всего, сообщила она на своей странице в Instagram.

"Поставили подобие будки, там же она всегда ест, вчерашние вкусняшки скушала. Я оставила свою толстовку, чтобы был знакомый ей запах. Сейчас ближайшие дни будем следить за ее перемещениями по камерам, чтобы не спугивать", – написала Екатерина.

По словам хозяйки собаки, она надеялась, что Ева привыкнет к этому месту, благодаря чему получится ее поймать. В итоге так все и произошло. Любимица вернулась к Екатерине рано утром 16 сентября.





Екатерина Безручко владелица собаки по кличке Ева Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах, и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось ее поймать! Все получилось! Я плакала все утро, но уже от счастья.

Сейчас Ева чувствует себя хорошо, поделилась владелица животного. Собаку покормили, с ней погуляли, она успокоилась, обрадовала Екатерина.

В пресс-службе S7 рассказали, что собаку нашли сотрудники технического холдинга авиакомпании в районе ангара. Они и заманили Еву в клетку, где уже лежала толстовка ее хозяйки, добавили представители перевозчика.

В авиакомпании заявили, что забронировали для Евы собственное кресло в самолете, чтобы она продолжила свое путешествие.

