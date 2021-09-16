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14:57

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Хозяйка сбежавшей в Домодедово собаки рассказала, как удалось ее поймать

"Плакала от счастья": как искали потерявшуюся в Домодедово собаку Еву
общество животные

Собаку по кличке Ева, которая 10 сентября потерялась в аэропорту Домодедово, нашли. Ее уже отдали хозяйке. Расскажем, как искали Еву и каким образом ее удалось поймать.

Фото: instagram.com/iamkate_thegreat

Сбежала из переноски

Хозяева Евы сдали собаку в багаж 10 сентября перед вылетом в Симферополь рейсом авиакомпании S7. Она была в специальной переноске.

"На сдаче в багаж сотрудники Домодедово или авиакомпании, этого я не знаю, сами лично проверили переноску и хомутами, получается, прикрутили решетку к самой переноске. И собака уехала на лифте", – рассказывала Москве 24 владелица собаки Екатерина Безручко.

Прилетев в Крым, хозяева прождали Еву около часа. Сотрудники, которые отвечают за выдачу негабаритного багажа, сообщили, что собаки не было на борту. В Домодедово Екатерине сказали, что их любимица убежала.

Оказалось, что собака вырвалась из переноски еще при погрузке в самолет. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, рядом находились сотрудники аэропорта, но Еву никто не заметил.

Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.
пресс-служба аэропорта Домодедово

Заявление аэропорта подтвердили и в авиакомпании S7. В пресс-службе перевозчика пояснили, что подобные ситуации возникают, когда, к примеру, "в предполетной суете переноска была закрыта неплотно".

После огласки в СМИ проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В аэропорту собаку в круглосуточном режиме искала оперативная группа. В нее вошли кинологи и волонтеры из числа незадействованных в рабочей смене сотрудников аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Группа прочесывала всю территорию аэродрома в 1 300 гектаров.

Фото: instagram.com/iamkate_thegreat

План с толстовкой

Екатерина Безручко смогла присоединиться к поискам Евы 15 сентября. Вместе со специалистами они обустроили собаке место, где ее видели чаще всего, сообщила она на своей странице в Instagram.

"Поставили подобие будки, там же она всегда ест, вчерашние вкусняшки скушала. Я оставила свою толстовку, чтобы был знакомый ей запах. Сейчас ближайшие дни будем следить за ее перемещениями по камерам, чтобы не спугивать", – написала Екатерина.

По словам хозяйки собаки, она надеялась, что Ева привыкнет к этому месту, благодаря чему получится ее поймать. В итоге так все и произошло. Любимица вернулась к Екатерине рано утром 16 сентября.

Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах, и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось ее поймать! Все получилось! Я плакала все утро, но уже от счастья.
Екатерина Безручко
владелица собаки по кличке Ева

Сейчас Ева чувствует себя хорошо, поделилась владелица животного. Собаку покормили, с ней погуляли, она успокоилась, обрадовала Екатерина.

В пресс-службе S7 рассказали, что собаку нашли сотрудники технического холдинга авиакомпании в районе ангара. Они и заманили Еву в клетку, где уже лежала толстовка ее хозяйки, добавили представители перевозчика.

В авиакомпании заявили, что забронировали для Евы собственное кресло в самолете, чтобы она продолжила свое путешествие.

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