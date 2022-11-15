Футуролог рассказал, чем грозит перенаселение Земли

Во вторник, 15 ноября, количество проживающих во всем мире людей достигло 8 миллиардов. Этот показатель продолжает увеличиваться. По прогнозу ООН, через 15 лет на планете будет жить 9 миллиардов человек. Разбираемся, грозит ли Земле перенаселение.



Историческая веха

В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили 15 ноября о том, что население Земли перешагнуло порог в восемь миллиардов. Отмечается, что это историческая веха в развитии человеческой цивилизации.

Вместе с тем власти Армении сообщили, что восьмимиллиардный человек родился у них в стране. Это девочка, которой дали имя Арпи. Новорожденная абсолютно здорова, она весит 2 килограмма 900 граммов, ее рост составляет 49 сантиметров.





Карен Саркисян губернатор Гегаркуникской области Армении Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля.

По статистике ООН, население планеты выросло с семи до восьми миллиардов человек за 12 лет. "Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще миллиард, в то время как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения", – пояснили в организации.

Рост населения Земли обусловлен таким фактором, как увеличение продолжительности жизни людей. Это возможно за счет улучшения качества медицины, питания и гигиены. Ожидается, что в 2080-х годах население планеты достигнет пика в 10,4 миллиарда человек, после чего останется на этом уровне до 2100 года.



Будущее за Африкой?

Темпы роста населения Земли начинают замедляться, рассказал Москве 24 старший преподаватель Института демографии Высшей школы экономики Салават Абылкаликов.

"Единственный способ снизить темпы прироста – сокращать рождаемость, но это происходит и само по себе. В данный момент население мира растет на чуть менее один процент ежегодно, далее этот показатель будет только снижаться. Наибольшие темпы прироста наблюдались в 1950–1970-е годы", – отметил специалист.





Салават Абылкаликов старший преподаватель Института демографии Высшей школы экономики На одну среднемировую женщину приходится чуть более двух рождений – сравните с 4,5–5 рождениями полвека назад.

Эксперт отметил, что некоторые страны целенаправленно пытались сократить рождаемость. По его словам, наибольших успехов в этом добился Китай со своей демографической политикой "одна семья – один ребенок".

Однако в КНР были вынуждены отказаться от этого подхода, потому что сокращение рождаемости в конечном счете стало приводить к старению населения. Сейчас высокие темпы прироста сохраняются в основном в африканских странах, отмечает демограф.



Угроза или благо?

Футуролог Евгений Кузнецов в беседе с Москвой 24, рассказал о плюсах и минусах увеличения численности населения Земли. С одной стороны, это ведет к росту производительности труда и в конечном итоге к более высокому уровню жизни, рассуждает эксперт.





Евгений Кузнецов футуролог Сам по себе рост численности человечества – это благо с точки зрения технологического развития.

Вместе с этим перенаселение планеты несет реальные риски, например угрозу голода, дефицита питьевой воды или пахотных земель, продолжает специалист. "Население Земли живет все более обеспеченно. В тех же Китае и Индии темпы роста уровня жизни очень высокие. У них растет уровень потребления. А это значит, что им нужно больше качественной еды – мяса, фруктов и так далее", – пояснил Кузнецов.

Однако у человечества отличные шансы в конечном итоге ликвидировать голод на Земле, прогнозирует футуролог. В том числе в этом помогут новые технологичные решения. Например, в США на самоокупаемость уже вышла технология производства искусственных наггетсов, для которых не требуются куры. По словам Кузнецова, их делают из синтетических белков. В ближайшие пару десятилетий искусственное мясо станет таким же распространенным по миру, как и обычное, убежден футуролог.





Евгений Кузнецов футуролог Свою лепту в борьбу с голодом также вносят роботы. Благодаря беспилотникам, распыляющим удобрения, стало возможным существенно расширить диапазон временной обработки растений.

Бояться нехватки пространства для жизни даже 10 миллиардов человек не стоит. Места на планете хватит всем, обращает внимание футуролог. Однако чем больше на Земле людей, тем сильнее ущерб экологии от их деятельности, предупреждает специалист. По его словам, в конечном итоге это влияет на климат, ухудшая качество жизни.

Например, на многих территориях близких к экватору островных государств люди физически не могут работать большую часть дневного времени из-за жары и духоты, говорит Кузнецов. Если эту тенденцию не удастся переломить, то в будущем существует опасность, что крупной части населения планеты придется трудиться по ночам, заключил эксперт.

