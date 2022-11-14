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14 ноября, 17:49

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Эксперт объяснил, почему работающим пенсионерам не проиндексируют пенсию

Не выше: почему кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало инициативу ЛДПР о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам. Если бы законопроект был принят, его воплощение обошлось бы бюджету в 538 миллиардов рублей. Разбираемся, почему кабмин не одобрил инициативу и когда индексация может быть рассмотрена вновь.

Учесть нюансы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Законопроект ЛДПР предполагал перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента – 10 вместо 3. Кроме того, авторы документа настаивают на возобновлении индексации этих выплат. Планировалось, что все это начнет работать с 1 января 2023 года.

Однако правительство отклонило инициативу. Там напомнили, что страховая пенсия начисляется при потере заработка или другого дохода из-за пожилого возраста или инвалидности. Поэтому такая выплата работающим без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования, сказано в заключении.

Среди других причин отказа – рост объема долгосрочных пенсионных обязательств и допрасход бюджетных денег из-за увеличения пенсионного коэффициента. Кроме того, в документе не указаны источники финансирования инициативы. На эти цели в 2023 году потребовались бы дополнительные 538 миллиардов рублей.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что партия продолжит попытки добиться индексации.

Деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) или найти их за счет сокращения расходов. Мы убеждены, что со временем все равно придем к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться.
Ярослав Нилов
зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

С тем, что такие меры необходимы, согласны и в других партиях. По словам первого зампреда фракции "Справедливой России – За правду" Олега Нилова, эти выплаты нужно индексировать наравне с перечислениями неработающим пенсионерам. Член фракции КПРФ Николай Харитонов, в свою очередь, убежден, что корректировка нужна, так как цены на все товары растут.

Холодный расчет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

У работающих пенсионеров основным доходом все равно является не пенсия, а зарплата, напомнил в беседе с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Для них пенсия – дополнительный доход, который увеличивает заработок от трудовой деятельности.

Также эксперт напомнил, что по российскому законодательству пенсия и минимальный размер оплаты труда не могут быть ниже прожиточного минимума. Таким образом, эти граждане получают в два, а то и больше раз тех, кто, кроме пенсии, ничего не получает.

Поэтому при ограниченности ресурсов правительство в данном случае делает выбор в пользу наименее защищенных групп, у которых, кроме пенсии, нет других источников дохода.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

В то же время Сафонов подчеркнул, что после прекращения трудовой деятельности россиянам в течение трех месяцев перерассчитывают пенсии в сторону увеличения. Выплаты начинают начислять с учетом всех коэффициентов индексации, которые применяли к неработающим пенсионерам, пока гражданин продолжал трудиться.

"Условно говоря, пять лет назад он вышел на пенсию, но продолжал трудиться. В это время выплата ему не индексировалась. Как только он уходит с рынка труда, пенсия будет проиндексирована за весь пятилетний период", – пояснил Сафонов.

С повестки дня правительства тему индексации пенсий работающим пенсионерам никто не снимает, подчеркнул, в свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Этот вопрос на контроле у президента, поэтому кабмин так или иначе обязан предложить какие-то его решения.

Однако с учетом надвигающегося мирового финансового кризиса власти должны сосредоточить свои усилия на поддержке тех, кто наиболее остро в этом нуждается, убежден специалист.

Неработающих пенсионеров больше, и обеспечены они хуже. У тех, кто работает, есть дополнительный доход, а у этой категории – ничего.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

Кроме того, при резком повышении индивидуального пенсионного коэффициента, который предлагают авторы законопроекта, бизнесу придется резко увеличить отчисления на эти цели. В нынешних финансовых условиях это очень серьезная нагрузка, указал экономист.

В будущем решение по индексации пенсий работающих пенсионеров может быть принято с учетом ситуации с Фондом национального благосостояния. Однако это решение вряд ли реализуют раньше 2025 года, когда в силу вступит новое бюджетное правило, предположил Масленников.

"По нему 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в год должны напрямую поступать в бюджет, остальное – в ФНБ. Но в 2023 и 2024 годах все эти деньги пойдут на решение бюджетных вопросов. После можно осуществлять накопления, в том числе на индексацию пенсий работающим пенсионерам", – пояснил эксперт.

Он не исключил, что решение может быть принято и раньше. Однако с учетом экономической ситуации в мире и неопределенности с объемом продаж нефтегазовых доходов вероятность этого не очень велика, резюмировал Масленников.

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