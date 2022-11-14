Эксперт объяснил, почему работающим пенсионерам не проиндексируют пенсию

Правительство не поддержало инициативу ЛДПР о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам. Если бы законопроект был принят, его воплощение обошлось бы бюджету в 538 миллиардов рублей. Разбираемся, почему кабмин не одобрил инициативу и когда индексация может быть рассмотрена вновь.

Учесть нюансы

Законопроект ЛДПР предполагал перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента – 10 вместо 3. Кроме того, авторы документа настаивают на возобновлении индексации этих выплат. Планировалось, что все это начнет работать с 1 января 2023 года.

Однако правительство отклонило инициативу. Там напомнили, что страховая пенсия начисляется при потере заработка или другого дохода из-за пожилого возраста или инвалидности. Поэтому такая выплата работающим без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования, сказано в заключении.

Среди других причин отказа – рост объема долгосрочных пенсионных обязательств и допрасход бюджетных денег из-за увеличения пенсионного коэффициента. Кроме того, в документе не указаны источники финансирования инициативы. На эти цели в 2023 году потребовались бы дополнительные 538 миллиардов рублей.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что партия продолжит попытки добиться индексации.





Ярослав Нилов зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) или найти их за счет сокращения расходов. Мы убеждены, что со временем все равно придем к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться.

С тем, что такие меры необходимы, согласны и в других партиях. По словам первого зампреда фракции "Справедливой России – За правду" Олега Нилова, эти выплаты нужно индексировать наравне с перечислениями неработающим пенсионерам. Член фракции КПРФ Николай Харитонов, в свою очередь, убежден, что корректировка нужна, так как цены на все товары растут.

Холодный расчет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

У работающих пенсионеров основным доходом все равно является не пенсия, а зарплата, напомнил в беседе с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Для них пенсия – дополнительный доход, который увеличивает заработок от трудовой деятельности.

Также эксперт напомнил, что по российскому законодательству пенсия и минимальный размер оплаты труда не могут быть ниже прожиточного минимума. Таким образом, эти граждане получают в два, а то и больше раз тех, кто, кроме пенсии, ничего не получает.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Поэтому при ограниченности ресурсов правительство в данном случае делает выбор в пользу наименее защищенных групп, у которых, кроме пенсии, нет других источников дохода.

В то же время Сафонов подчеркнул, что после прекращения трудовой деятельности россиянам в течение трех месяцев перерассчитывают пенсии в сторону увеличения. Выплаты начинают начислять с учетом всех коэффициентов индексации, которые применяли к неработающим пенсионерам, пока гражданин продолжал трудиться.

"Условно говоря, пять лет назад он вышел на пенсию, но продолжал трудиться. В это время выплата ему не индексировалась. Как только он уходит с рынка труда, пенсия будет проиндексирована за весь пятилетний период", – пояснил Сафонов.

С повестки дня правительства тему индексации пенсий работающим пенсионерам никто не снимает, подчеркнул, в свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Этот вопрос на контроле у президента, поэтому кабмин так или иначе обязан предложить какие-то его решения.

Однако с учетом надвигающегося мирового финансового кризиса власти должны сосредоточить свои усилия на поддержке тех, кто наиболее остро в этом нуждается, убежден специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Неработающих пенсионеров больше, и обеспечены они хуже. У тех, кто работает, есть дополнительный доход, а у этой категории – ничего.

Кроме того, при резком повышении индивидуального пенсионного коэффициента, который предлагают авторы законопроекта, бизнесу придется резко увеличить отчисления на эти цели. В нынешних финансовых условиях это очень серьезная нагрузка, указал экономист.

В будущем решение по индексации пенсий работающих пенсионеров может быть принято с учетом ситуации с Фондом национального благосостояния. Однако это решение вряд ли реализуют раньше 2025 года, когда в силу вступит новое бюджетное правило, предположил Масленников.

"По нему 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в год должны напрямую поступать в бюджет, остальное – в ФНБ. Но в 2023 и 2024 годах все эти деньги пойдут на решение бюджетных вопросов. После можно осуществлять накопления, в том числе на индексацию пенсий работающим пенсионерам", – пояснил эксперт.

Он не исключил, что решение может быть принято и раньше. Однако с учетом экономической ситуации в мире и неопределенности с объемом продаж нефтегазовых доходов вероятность этого не очень велика, резюмировал Масленников.