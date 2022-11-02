Пенсионерам рассказали, как вернуть часть недоплаченных денег

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Получить прибавку к пенсии пожилые россияне могут, оформив перерасчет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов.

Зачастую пенсионеров беспокоит вопрос, почему размер пенсии у их ровесников с подобным трудовым стажем выше. Среди причин специалисты назвали тот факт, что один из пенсионеров получает официальную зарплату, а другой – серую или черную, когда средства вручались в конвертах. Значение имеют также регион проживания и бывшее место работы.

Однако чаще всего причина разного размера пенсий заключается в том, что один из пенсионеров подал заявление на перерасчет, а другой нет. Оформить его можно как с личным участием пенсионера, так и без него.

"Многие люди не знают, что имеют право на выплату средств пенсионных накоплений. Теперь они могут проверить, сколько денег им положено, и заявить о желании получить накопления через отделение МФЦ или "Почту России", – сообщила юрист Елена Кузнецова.

Эксперт добавила, что услуга стала доступна с ноября текущего года.

При этом возможность подачи заявления через МФЦ существует только в случае, если между ним и Пенсионным фондом России (ПФР) заключено соглашение о взаимодействии.

"Тут надо учитывать, что есть случаи, когда накопительную часть не получится получить по новому порядку. Например, если она переведена в негосударственный пенсионный фонд", – объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По ее словам, в данной ситуации за недостающей выплатой необходимо обращаться в НПФ.

Как уточнили в ПФР, жители, у которых на попечении появились новые иждивенцы, могут получить доплату. На выплату могут претендовать и люди с дополнительным стажем работы.

Кроме того, повышенную пенсию могут получить те, у кого есть необходимый стаж работы в селе, на Крайнем Севере и в приравненных к нему областях.

В фонде пояснили, что при потере второго кормильца ребенок также может получить дополнительные средства.

При возникновении вопросов, касающихся выплат, россияне могут обратиться в ПФР, где проверят верность расчетов и возместят разницу в случае ее наличия.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила россиянам, что в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября не будут работать банки и почта. В связи с этим график выплат пенсионных начислений изменится. Пенсии россиянам должны начислить до 4 ноября, сообщила эксперт.

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