Продавец места в очереди за iPhone рассказал, сколько москвичи готовы заплатить за услугу

Жители столицы стали продавать места в очередь за новым iPhone 12. На сайте объявлений "Авито" цена такой услуги доходит до 90 тысяч рублей. Продавец мест Алексей рассказал Москве 24, как устроен бизнес и сколько люди готовы платить за возможность стать первыми обладателями нового смартфона.

"Первые 40 человек в очереди – перекупщики"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвич Алексей выложил объявление со словами "займу очередь на 12-й айфон" на следующее утро после релиза нового смартфона. "За первые три часа после публикации объявления уже четверо людей оплатили место в очереди по 50 тысяч рублей", – рассказал Алексей.

В таком оригинальном бизнесе мужчина пробует себя впервые. Идею платно встать в очередь безработному Алексею подсказали знакомые "наставники". "Говорят, давай продвигай, мы тебе поможем. Выход есть, почему бы не заработать денег", – сообщил Алексей.

По словам новоиспеченного продавца, этим бизнесом занимается определенный узкий круг людей, которые работают здесь не первый год.





Алексей Там своя мафия, своя монополия. Они отстаивают своих и все такое. Обычному смертному в очередь, думаю, не пройти.

Мужчина сообщил, что пока процент с продаж никому не платит, по-дружески устроился, но дальше как пойдет. "Я готов делиться. Если я зарабатываю, почему бы людям не отдавать денежку, – отметил Алексей. – Конечно, есть свои разборки. Кто ближе стоит, у того дороже ценник. Пришел перекуп, у перекупа перекупил место, тут уже внутри разборки".





Алексей Первые 40 человек в очереди – все перекупщики. В первую неделю у обычного человека шансов купить iPhone нет вообще.

На сайте встречаются и объявления о готовности встать в очередь за три дня до старта продаж за 130 тысяч рублей. И Алексей признается, что желающие заплатить находятся. "Есть такие люди, которые готовы отдать 200–300 тысяч за то, чтобы быть первым. Денег у них очень много", – отмечает мужчина.





Алексей Это все понты друг перед другом: "Смотри, я один из первых!" Люди уже не знают, как друг перед другом выпендриться.

По словам Алексея, основной контингент, готовый готов выложить приличную сумму за место в очереди, – золотая молодежь от 18 до 30 лет. "Часто дарят новые айфоны девушкам или любовницам. Про жен я пока не слышал и такого не встречал", – сообщил Алексей.

По словам мужчины, перекупщики мест могут заработать деньги на любых гаджетах, связанных с молодежью (смартфоны, умные девайсы, игровые приставки). И сумму можно выручить довольно не слабую. "За последний iPhone в прошлом году из 20 человек в очереди тот, кто стоит выше всех, заработал 1,5 миллиона рублей", – сообщил Алексей.

План не сработал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В погоне за легкими деньгами жители столицы готовы сутками стоять улице, несмотря на холод и дождь. Однако примеры прошлых лет показывают, что многим из них так и не удается продать свое место в очереди, и перекупщики остаются ни с чем. Так, в 2018 году первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из салона с пустыми руками.

Когда двери фирменного магазина на Тверской открылись ровно в 09:00, первым в очереди за новым гаджетом стоял мужчина по имени Валерий. Однако сам покупать iPhone он не планировал, а покупатель так и не нашелся. Мужчина признался, что стоял в очереди девятым по счету, и очень удивился, что в итоге зашел в магазин первым. Он купил место за 50 тысяч рублей и надеялся продать его гораздо дороже, но план не сработал.





Валерий Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей – они были в кармане.

И если неуспешно пытающихся заработать деньги еще как-то можно понять (безработный перекупщик Алексей хотя бы пробует работать), то людей, готовых заплатить двойную стоимость за получение гаджета первым, понять сложнее. По мнению клинического психолога Михаила Хорса, в последнее время такая тенденция приобрела массовое явление, потому что это провоцируют маркетологи, создавая вокруг объектов ореол свойств, которыми они не обладают.





Михаил Хорс клинический психолог Есть категория людей, которые внутренне самообесценены. И они пытаются ценность прежде всего для самих себя поднять за счет внешних атрибутов.

Зачастую в семьях, где присутствует материальный избыток, родители замещают свое внимание детям материальными благами, говорит психолог. "Не потому, что они плохие, они просто не видят других возможностей и считают, что одарить чем-то и уделить ребенку время – это равновесные вещи", – подчеркнул Хорс. Именно поэтому основными покупателями мест в очереди становятся дети богатых родителей.





Михаил Хорс клинический психолог Если личность ребенка развивается без ограничений, это приводит к запросу на все новые блага. В какой-то момент психика пресыщается, и человек, вырастая, уже не умеет радоваться без материальных объектов.

Психолог подчеркнул, что родителям важно любить детей не только дающим и разрешающим типом любви, но и любовью строгой и в чем-то ограничивающей. Если присутствует только один тип любви, человек развивается негармонично, и это может привести к личностному растлению.

