Продавец места в очереди за iPhone рассказал, сколько москвичи готовы заплатить за услугу

Жители столицы стали продавать места в очередь за новым iPhone 12. На сайте объявлений "Авито" цена такой услуги доходит до 90 тысяч рублей. Продавец мест Алексей рассказал Москве 24, как устроен бизнес и сколько люди готовы платить за возможность стать первыми обладателями нового смартфона.
"Первые 40 человек в очереди – перекупщики"
Москвич Алексей выложил объявление со словами "займу очередь на 12-й айфон" на следующее утро после релиза нового смартфона. "За первые три часа после публикации объявления уже четверо людей оплатили место в очереди по 50 тысяч рублей", – рассказал Алексей.
В таком оригинальном бизнесе мужчина пробует себя впервые. Идею платно встать в очередь безработному Алексею подсказали знакомые "наставники". "Говорят, давай продвигай, мы тебе поможем. Выход есть, почему бы не заработать денег", – сообщил Алексей.
По словам новоиспеченного продавца, этим бизнесом занимается определенный узкий круг людей, которые работают здесь не первый год.
Мужчина сообщил, что пока процент с продаж никому не платит, по-дружески устроился, но дальше как пойдет. "Я готов делиться. Если я зарабатываю, почему бы людям не отдавать денежку, – отметил Алексей. – Конечно, есть свои разборки. Кто ближе стоит, у того дороже ценник. Пришел перекуп, у перекупа перекупил место, тут уже внутри разборки".
На сайте встречаются и объявления о готовности встать в очередь за три дня до старта продаж за 130 тысяч рублей. И Алексей признается, что желающие заплатить находятся. "Есть такие люди, которые готовы отдать 200–300 тысяч за то, чтобы быть первым. Денег у них очень много", – отмечает мужчина.
По словам Алексея, основной контингент, готовый готов выложить приличную сумму за место в очереди, – золотая молодежь от 18 до 30 лет. "Часто дарят новые айфоны девушкам или любовницам. Про жен я пока не слышал и такого не встречал", – сообщил Алексей.
По словам мужчины, перекупщики мест могут заработать деньги на любых гаджетах, связанных с молодежью (смартфоны, умные девайсы, игровые приставки). И сумму можно выручить довольно не слабую. "За последний iPhone в прошлом году из 20 человек в очереди тот, кто стоит выше всех, заработал 1,5 миллиона рублей", – сообщил Алексей.
План не сработал
В погоне за легкими деньгами жители столицы готовы сутками стоять улице, несмотря на холод и дождь. Однако примеры прошлых лет показывают, что многим из них так и не удается продать свое место в очереди, и перекупщики остаются ни с чем. Так, в 2018 году первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из салона с пустыми руками.
Когда двери фирменного магазина на Тверской открылись ровно в 09:00, первым в очереди за новым гаджетом стоял мужчина по имени Валерий. Однако сам покупать iPhone он не планировал, а покупатель так и не нашелся. Мужчина признался, что стоял в очереди девятым по счету, и очень удивился, что в итоге зашел в магазин первым. Он купил место за 50 тысяч рублей и надеялся продать его гораздо дороже, но план не сработал.
И если неуспешно пытающихся заработать деньги еще как-то можно понять (безработный перекупщик Алексей хотя бы пробует работать), то людей, готовых заплатить двойную стоимость за получение гаджета первым, понять сложнее. По мнению клинического психолога Михаила Хорса, в последнее время такая тенденция приобрела массовое явление, потому что это провоцируют маркетологи, создавая вокруг объектов ореол свойств, которыми они не обладают.
Зачастую в семьях, где присутствует материальный избыток, родители замещают свое внимание детям материальными благами, говорит психолог. "Не потому, что они плохие, они просто не видят других возможностей и считают, что одарить чем-то и уделить ребенку время – это равновесные вещи", – подчеркнул Хорс. Именно поэтому основными покупателями мест в очереди становятся дети богатых родителей.
Психолог подчеркнул, что родителям важно любить детей не только дающим и разрешающим типом любви, но и любовью строгой и в чем-то ограничивающей. Если присутствует только один тип любви, человек развивается негармонично, и это может привести к личностному растлению.