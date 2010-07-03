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Общество

14 октября, 15:51

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Продавец места в очереди за iPhone рассказал, сколько москвичи готовы заплатить за услугу

"Самый главный получил 1,5 миллиона рублей": перекупщики – об очередях за новым iPhone
общество эксклюзив

Жители столицы стали продавать места в очередь за новым iPhone 12. На сайте объявлений "Авито" цена такой услуги доходит до 90 тысяч рублей. Продавец мест Алексей рассказал Москве 24, как устроен бизнес и сколько люди готовы платить за возможность стать первыми обладателями нового смартфона.

"Первые 40 человек в очереди – перекупщики"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвич Алексей выложил объявление со словами "займу очередь на 12-й айфон" на следующее утро после релиза нового смартфона. "За первые три часа после публикации объявления уже четверо людей оплатили место в очереди по 50 тысяч рублей", – рассказал Алексей.

В таком оригинальном бизнесе мужчина пробует себя впервые. Идею платно встать в очередь безработному Алексею подсказали знакомые "наставники". "Говорят, давай продвигай, мы тебе поможем. Выход есть, почему бы не заработать денег", – сообщил Алексей.

По словам новоиспеченного продавца, этим бизнесом занимается определенный узкий круг людей, которые работают здесь не первый год.

Там своя мафия, своя монополия. Они отстаивают своих и все такое. Обычному смертному в очередь, думаю, не пройти.
Алексей

Мужчина сообщил, что пока процент с продаж никому не платит, по-дружески устроился, но дальше как пойдет. "Я готов делиться. Если я зарабатываю, почему бы людям не отдавать денежку, – отметил Алексей. – Конечно, есть свои разборки. Кто ближе стоит, у того дороже ценник. Пришел перекуп, у перекупа перекупил место, тут уже внутри разборки".

Первые 40 человек в очереди – все перекупщики. В первую неделю у обычного человека шансов купить iPhone нет вообще.
Алексей

На сайте встречаются и объявления о готовности встать в очередь за три дня до старта продаж за 130 тысяч рублей. И Алексей признается, что желающие заплатить находятся. "Есть такие люди, которые готовы отдать 200–300 тысяч за то, чтобы быть первым. Денег у них очень много", – отмечает мужчина.

Это все понты друг перед другом: "Смотри, я один из первых!" Люди уже не знают, как друг перед другом выпендриться.
Алексей

По словам Алексея, основной контингент, готовый готов выложить приличную сумму за место в очереди, – золотая молодежь от 18 до 30 лет. "Часто дарят новые айфоны девушкам или любовницам. Про жен я пока не слышал и такого не встречал", – сообщил Алексей.

По словам мужчины, перекупщики мест могут заработать деньги на любых гаджетах, связанных с молодежью (смартфоны, умные девайсы, игровые приставки). И сумму можно выручить довольно не слабую. "За последний iPhone в прошлом году из 20 человек в очереди тот, кто стоит выше всех, заработал 1,5 миллиона рублей", – сообщил Алексей.

План не сработал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В погоне за легкими деньгами жители столицы готовы сутками стоять улице, несмотря на холод и дождь. Однако примеры прошлых лет показывают, что многим из них так и не удается продать свое место в очереди, и перекупщики остаются ни с чем. Так, в 2018 году первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из салона с пустыми руками.

Когда двери фирменного магазина на Тверской открылись ровно в 09:00, первым в очереди за новым гаджетом стоял мужчина по имени Валерий. Однако сам покупать iPhone он не планировал, а покупатель так и не нашелся. Мужчина признался, что стоял в очереди девятым по счету, и очень удивился, что в итоге зашел в магазин первым. Он купил место за 50 тысяч рублей и надеялся продать его гораздо дороже, но план не сработал.

Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей – они были в кармане.
Валерий

И если неуспешно пытающихся заработать деньги еще как-то можно понять (безработный перекупщик Алексей хотя бы пробует работать), то людей, готовых заплатить двойную стоимость за получение гаджета первым, понять сложнее. По мнению клинического психолога Михаила Хорса, в последнее время такая тенденция приобрела массовое явление, потому что это провоцируют маркетологи, создавая вокруг объектов ореол свойств, которыми они не обладают.

Есть категория людей, которые внутренне самообесценены. И они пытаются ценность прежде всего для самих себя поднять за счет внешних атрибутов.
Михаил Хорс
клинический психолог

Зачастую в семьях, где присутствует материальный избыток, родители замещают свое внимание детям материальными благами, говорит психолог. "Не потому, что они плохие, они просто не видят других возможностей и считают, что одарить чем-то и уделить ребенку время – это равновесные вещи", – подчеркнул Хорс. Именно поэтому основными покупателями мест в очереди становятся дети богатых родителей.

Если личность ребенка развивается без ограничений, это приводит к запросу на все новые блага. В какой-то момент психика пресыщается, и человек, вырастая, уже не умеет радоваться без материальных объектов.
Михаил Хорс
клинический психолог

Психолог подчеркнул, что родителям важно любить детей не только дающим и разрешающим типом любви, но и любовью строгой и в чем-то ограничивающей. Если присутствует только один тип любви, человек развивается негармонично, и это может привести к личностному растлению.

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Лоскутникова Наталья

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