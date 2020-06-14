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Москва 24

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Общество

14 июня, 00:42

Ночная репетиция парада Победы. Какие улицы перекроют 14 июня

общество город перекрытия

14 июня в Москве проведут ночную репетицию парада Победы. В связи с этим вечером перекроют несколько улиц в центре города, которые будут недоступны для автомобилистов до окончания мероприятия. Рассказываем, какие дороги перекроют и как их объехать.

Фото: Москва 24

Подготовка к параду Победы

Вечером 14 июня в центре Москвы пройдет репетиция парада Победы. Само торжественное событие в этом году состоится 24 июня.

В связи с проведением репетиции движение перекроют на нескольких улицах. Для автомобилистов с 21:00 до окончания мероприятия будут недоступны:

Фото: gucodd.ru

  • Тверская улица – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой;
  • 1-я Тверская-Ямская улица – от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;
  • Моховая улица – от Воздвиженки до Тверской улицы;
  • улица Охотный Ряд – от Тверской до Большой Дмитровки;
  • Большая Никитская улица – от Моховой до Романова переулка.

Также возможно кратковременное перекрытие Тверского и Страстного бульваров и Большого Путинковского переулка.

Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы

При этом объехать закрытые участки дорог можно через Бульварное кольцо – оно будет доступно для проезда, но водителям нужно будет двигаться от Тверского бульвара в сторону Страстного бульвара и от Страстного бульвара в сторону Тверского бульвара и Большой Бронной улицы.

Кроме того, из-за подготовки к параду в течение нескольких дней для автомобилистов будет недоступен проезд Девичьего Поля.

Фото: gucodd.ru

Данный участок дороги будут перекрывать от пересечения с улицей Плющиха до Новоконюшенного переулка 14, 15 и 24 июня с 6:00 до 8:30, а с 16 по 23 июня – с 6:00 до 10:00.

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Федотов Анатолий

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