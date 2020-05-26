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Город

15:43

На улице Демьяна Бедного перекроют движение до апреля 2021 года

город дороги перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На улице Демьяна Бедного будет перекрыто движение транспорта до 30 апреля 2021 года. Перекрытие дороги будет связано со строительством метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что ограничение движения коснется участка от улицы Демьяна Бедного дома 16 до проспекта Маршала Жукова. Проехать по данной территории будет невозможно.

Кроме того, известно, что в конце марта было на год перекрыто движение транспорта на участке проезда Энтузиастов от дома 19А до дома 28 на шоссе Энтузиастов. Изменения также обусловлены строительством метро.

Ранее также сообщалось об изменении движения на северо-западе Москвы. Ограничения вступили в силу 15 мая и были связаны с реконструкцией инженерных сетей.

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