Старость у моря: какие трудности скрывает переезд в Сочи на пенсию

Сочи стал лидером в рейтинге лучших городов России для жизни на пенсии, показало исследование. Также в тройку вошли Краснодар и Анапа. При выборе локации опрошенные чаще всего ориентируются на климат, благоустроенность и наличие моря. Разбираемся, как накопить на такой переезд и насколько это хорошая идея в пожилом возрасте.



Курс на Сочи

Среди опрошенных россиян 34% хотят переехать в другой город в пожилом возрасте. Такие данные приводятся в исследовании негосударственного пенсионного фонда "СберНПФ" и сервиса "Работа.ру". Больше всего респондентов интересует Сочи, туда бы на пенсию отправились 26%.

Вторым в этом списке стал Краснодар (19%), а замыкает тройку Анапа, за которую проголосовали 18%. В топ-пять также вошли Минводы (15%) и Петербург (14%). В свою очередь, Москва находится на восьмом месте (12%), а на десятом – Калининград (9%).

Исследование показало, что главным критерием, на который респонденты ориентировались при выборе локации для жизни на пенсии, является благоприятный климат. Таким образом ответили 66% опрошенных.

Для половины еще одним важным пунктом стала благоустроенность, тогда как у моря хотели бы жить 46% россиян. Также на выбор влияют размеренный темп (40%) и развитая инфраструктура (39%) города.

Чтобы осуществить мечту, 48% респондентов планируют использовать собственные средства. Еще 37% для начала продадут жилье в своем городе. Деньги с пенсии и инвестиций хотят взять 6%, а 4% намерены переехать на дивиденды от бизнеса.



Трудности переезда

В первую очередь на пенсию жить в другие города уезжают те, кто работал на территориях Крайнего Севера или Дальнего Востока, поскольку могут себе это позволить. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Эта традиция осталась еще со времен Советского Союза. Как правило, для последующего проживания выбирали Краснодарский край, Ставрополье. Обычно это военнослужащие или те, кто работал вахтовым методом на добыче полезных ископаемых", – уточнил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Те 34% опрошенных, кто высказался за идею переезда, – это не то количество людей, которые реально переедут. Хотя бы в силу того, что смена места жительства предполагает приобретение жилья. Не всегда это возможно по разным причинам.

По словам специалиста, в Сочи дорогая недвижимость. Поэтому перебраться туда обычному пенсионеру практически невозможно. Чаще всего люди сейчас оседают в Ставрополе либо в Краснодаре, уточнил Сафонов.

Он также отметил, что москвичи редко переезжают в южные регионы. "Тот, кто может позволить себе переезд, в состоянии посещать курортные города раз в год, то есть жить там необязательно. Все-таки в Москве качество жизни лучше и с точки зрения здравоохранения, и культуры, досуга", – объяснил специалист.

Кроме того, переезд в пожилом возрасте может вызвать серьезные проблемы бытового характера, поскольку человек теряет привычное окружение. В частности, друзей и родных, рассуждает Сафонов.

Для того чтобы сменить место жительства при выходе на пенсию, эксперт порекомендовал урезать имеющиеся сегодня расходы, делать долговременные вложения, используя разные инструменты, и откладывать деньги заранее.

