Названы самые желанные города россиян для жизни на пенсии

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Сочи является самым популярным городом РФ для жизни на пенсии, его выбрали 26% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования СберНПФ и "Работа.ру".

Среди других городов в лидерах также оказались Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). В Москву пожелали переехать 12% опрошенных.

Как показало исследование, о переезде на пенсии в другой город мечтает каждый третий россиянин (34%), около 35% не задумывались над этим вопросом, а оставшиеся 31% не готовы менять место жительства.

Важнейшими критериями при выборе города для переезда россияне назвали комфортный климат, благоустроенность, близость моря, спокойный темп жизни и развитость инфраструктуры.

Ранее исследование Российского государственного социального университета показало, что около 93% молодых людей в РФ намерены создать семью в возрасте 22–27 лет и в будущем родить одного-двух детей. При этом среди тех, кто планирует завести детей, максимальную долю составляют ориентированные на семью с двумя детьми (46%).

До этого большая часть россиян в возрасте от 55 лет и старше оценили в опросе современные технологии как полезные, упрощающие жизнь гаджеты и инструмент безопасности.