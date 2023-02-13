Аргентина позаботится? Нужно ли лишать маткапитала рожающих за рубежом россиянок

Виталий Милонов предложил лишать рожающих за границей гражданок РФ материнского капитала. По мнению депутата Госдумы, об уехавших женщинах и их семье в такой ситуации должны заботиться власти других стран. Поводом для заявлений послужила новость о россиянках, которые на последних сроках беременности уезжают в Аргентину. Разбираемся, нужно ли ужесточать меры выдачи маткапитала в подобных случаях.
Родильный туризм
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить россиянок, которые рожают за рубежом, права получить материнский капитал. По мнению парламентария, те, кто хочет обеспечить себе и своему ребенку двойное гражданство, не могут претендовать на социальные программы России.
"Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится. Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится", – сказал Милонов.
Парламентарий считает, что отказ в российских соцпрограммах поможет уменьшить количество желающих родить за рубежом.
Ранее сообщалось, что шести россиянкам, находящимся на поздних сроках беременности, отказали во въезде в Аргентину. Женщины застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Местные власти заподозрили их в предоставлении ложной информации о цели визита. Позднее по решению суда россиянкам все-таки позволили въехать в Аргентину на время судебного процесса.
Что делать с выплатами?
Материнский капитал не должен использоваться за рубежом в случае, если женщина решила рожать за пределами России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что выплаты нацелены на соблюдение интересов ребенка.
"Маткапитал практически нельзя потратить за границей. Он рассчитан на улучшение условий проживания семьи, но в России, на получение образования, но тоже в России. Так почти по всем мерам, кроме направления его на пенсию мамы ребенка. Вот здесь, скорее всего, стоило бы ввести ограничения", – говорит Буцкая.
По словам парламентария, следует рассмотреть возможность сохранения маткапитала на специальных счетах детей, получивших второй паспорт, до их совершеннолетия. Далее они смогут воспользоваться деньгами, например, для получения образования в России.
При этом ограничивать россиянок в выборе страны, где они будут рожать, по мнению депутата, нельзя. "Хотелось бы, чтобы наше качество работы роддомов было такое, чтобы ни у кого не было желания уезжать", – сказала она.
Но если женщины уезжают рожать за рубеж только с целью получения второго гражданства, это, по словам Буцкой, "пробелы в воспитании". В таком случае следует взращивать в гражданах чувство патриотизма, подытожила она.