Аргентина позаботится? Нужно ли лишать маткапитала рожающих за рубежом россиянок

Виталий Милонов предложил лишать рожающих за границей гражданок РФ материнского капитала. По мнению депутата Госдумы, об уехавших женщинах и их семье в такой ситуации должны заботиться власти других стран. Поводом для заявлений послужила новость о россиянках, которые на последних сроках беременности уезжают в Аргентину. Разбираемся, нужно ли ужесточать меры выдачи маткапитала в подобных случаях.



Родильный туризм

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить россиянок, которые рожают за рубежом, права получить материнский капитал. По мнению парламентария, те, кто хочет обеспечить себе и своему ребенку двойное гражданство, не могут претендовать на социальные программы России.



Ранее в миграционной службе Аргентины заявили об увеличившемся притоке в страну россиян с августа 2022 года. По данным ведомства, за год на территорию государства прибыли более 10 тысяч беременных из России. По аргентинским законам после рождения ребенка они могут подать на гражданство по ускоренной процедуре. С паспортом Аргентины у новых граждан появляется возможность безвизового въезда в страны ЕС.



"Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится. Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится", – сказал Милонов.

Парламентарий считает, что отказ в российских соцпрограммах поможет уменьшить количество желающих родить за рубежом.





Виталий Милонов депутат Госдумы РФ Прежде всего, чтобы получить материнский капитал, нужно показать, что ребенок – гражданин России, а мама – гражданка России. Вот это будет действенно. Потому что таких программ поддержки материнства, как в России, нигде нет.

Ранее сообщалось, что шести россиянкам, находящимся на поздних сроках беременности, отказали во въезде в Аргентину. Женщины застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Местные власти заподозрили их в предоставлении ложной информации о цели визита. Позднее по решению суда россиянкам все-таки позволили въехать в Аргентину на время судебного процесса.



Что делать с выплатами?

Материнский капитал не должен использоваться за рубежом в случае, если женщина решила рожать за пределами России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что выплаты нацелены на соблюдение интересов ребенка.



"Маткапитал практически нельзя потратить за границей. Он рассчитан на улучшение условий проживания семьи, но в России, на получение образования, но тоже в России. Так почти по всем мерам, кроме направления его на пенсию мамы ребенка. Вот здесь, скорее всего, стоило бы ввести ограничения", – говорит Буцкая.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Если мама ребенка не видит своего будущего в нашей стране и планирует для своего ребенка "запасные аэродромы" на всякий случай или заведомо планирует эмигрировать, то пусть и пенсию увеличивает в другом государстве.

По словам парламентария, следует рассмотреть возможность сохранения маткапитала на специальных счетах детей, получивших второй паспорт, до их совершеннолетия. Далее они смогут воспользоваться деньгами, например, для получения образования в России.

При этом ограничивать россиянок в выборе страны, где они будут рожать, по мнению депутата, нельзя. "Хотелось бы, чтобы наше качество работы роддомов было такое, чтобы ни у кого не было желания уезжать", – сказала она.

Но если женщины уезжают рожать за рубеж только с целью получения второго гражданства, это, по словам Буцкой, "пробелы в воспитании". В таком случае следует взращивать в гражданах чувство патриотизма, подытожила она.