Пять ошибок в дизайне небольшой квартиры

Оформить интерьер квартиры можно так, что даже небольшая жилплощадь будет выглядеть просторно. Для этого нужно придерживаться определенных правил и избегать грубых ошибок. Каких именно, спросили у эксперта.

Темные оттенки

Когда помещение небольшое, важно грамотно продумать соотношение цветовых областей. Интерьер полностью в темной и монохромной палитре визуально делает маленькую жилплощадь еще меньше и уже, пояснила Москве 24 дизайнер интерьера квартир Вероника Проектная.

По ее словам, для гармоничного восприятия пространства лучше использовать в оформлении не более трех цветов. При этом они должны быть спокойными – например, пастельными. Яркие оттенки можно использовать в качестве акцентов. Также необходимо помнить, что прохладные цвета визуально расширяют пространство, а теплые – уменьшают, отметила специалист.





Вероника Проектная дизайнер интерьера квартир В дизайне стен стоит использовать светлые отделочные материалы с гладкой поверхностью. Они хорошо отражают свет и визуально расширяют пространство. Рисунок лучше выбрать среднего или маленького масштаба. Крупные орнаменты больше подойдут для просторных помещений с высокими потолками.

При этом в маленьком пространстве уместно декоративное панно с единственным акцентным рисунком, добавила эксперт.

Громоздкая мебель

В маленькой квартире не место массивным отдельно стоящим предметам мебели. Они занимают много полезного пространства и их трудно перемещать, рассказала Вероника Проектная.

Если в квартире живет один человек, можно использовать мобильную мебель, которую можно без труда переставить. Семье из трех домочадцев лучше подобрать встраиваемые корпусные модели с функцией трансформации. Это позволит вместить больше вещей на ограниченной площади, не загромождая полезное пространство, объяснила дизайнер.

Неправильное зонирование

В маленькой квартире стоит отказаться от разделения пространства с помощью конструкций из гипсокартона. Они будут "съедать" полезную площадь, предупредила Вероника Проектная.

По ее мнению, эффектно организовать функциональные зоны можно отделкой стен и пола отличными друг от друга материалами. Например, пол кухни выделить керамогранитом, а в гостиной использовать ламинат.

При этом важно, чтобы материалы отличались друг от друга по цвету и текстуре. Линия их стыковки и будет визуальным разграничителем пространства в квартире, пояснила эксперт.

Неудачные шторы

При выборе портьер следует ориентироваться на общее правило: светлые оттенки визуально делают пространство больше, а темные его "сжимают", отметила Вероника Проектная.





Вероника Проектная дизайнер интерьера квартир Также в маленькой комнате не стоит вешать шторы из тяжелых плотных тканей. Они будут складываться "гармошкой" и занимать много места.

Важно обратить внимание и на тип крепления штор: предпочтение стоит отдать облегченным конструкциям скрытой установки. Лучшим вариантом станет монтаж в потолочную нишу или оконный проем, добавила эксперт.

"Закрытые" светильники

В маленькой квартире важно сохранить как можно больше света. В связи с этим Вероника Проектная рекомендует отказаться от светильников с закрытыми, рельефными или направленного света плафонами. Они будут ограничивать поток света и отбрасывать тени, пояснила она.

В маленьком пространстве лучшим вариантом станет рассеивающий тип освещения в сочетании с декоративной подсветкой. Например, можно установить люстру с прозрачными плафонами и встраиваемые светодиодные светильники в стенах или потолке, заключила дизайнер интерьера.