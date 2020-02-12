Интим за партой: что известно об отношениях учительницы и девятиклассника в Астрахани

В Астрахани школьную учительницу подозревают в интимной связи с учеником 9-го класса. Видеозапись с их уединением в закрытом кабинете сначала обсуждала вся школа, а теперь увидела вся страна. Следственный комитет уже начал проверку. Рассказываем, что известно об инциденте, почему учительница и ученик могут испытывать тягу друг к другу и что может грозить педагогу за такие действия.
Свидетели под дверью
Об этой истории стало известно, когда мама одного из учеников школы № 32 обратилась в местное СМИ "Астрахань FM". Она рассказала, что 35-летняя учительница вступила в интимные отношения со своим учеником, учащимся 9-го класса, и видео с этой парой гуляет по школе уже несколько дней.
Действие происходит в углу одного и того же кабинета, и по ракурсу съемки видно, что камера, скорее всего, находится между дверью и полом. По сообщениям СМИ, школьники подглядывали через эту щель за учительницей и учеником, которые заперлись в кабинете. Потом они распространили видео в чатах WhatsApp. Также в интернете появились скриншоты якобы переписки влюбленных, но их подлинность пока не подтверждена.
Известно, что учительница преподает биологию в физико-математической школе № 32. Она является кандидатом педагогических наук и победителем конкурса "Учитель года Астрахани – 2019" в номинации "Учитель-драматург". По разной информации в СМИ, одни школьники положительно о ней отзывались и очень уважали как педагога, другие этим видео якобы пытались ее шантажировать, чтобы получить пятерки по биологии.
По информации ТАСС, после придания огласки произошедшему учительница, которую подозревают в интимной связи с учеником, уволилась. Также уволилась по собственному желанию и директор школы. Отмечается, что она сделала это по состоянию здоровья.
Следственным управлением СК России по Астраханской области организована проверка по публикациям в СМИ. Сейчас опрашиваются школьники и преподаватели. Имена учительницы и ученика не разглашаются в интересах следствия.
В Америке за это судят строго
Громкие случаи интимных отношений между учениками и учительницами происходят уже не первый раз. Особенно часто такие истории всплывают в США. Так, в 2015 году в американском штате Флорида за секс с 17-летними учениками была осуждена 30-летняя учительница английского языка Дженнифер Фихтер. Свидания проходили на съемных квартирах и иногда в салоне автомобиля педагога. От одного ученика Фихтер успела забеременеть, но сделала аборт. За 37 эпизодов интимной близости с подростками учительница получила 22 года тюремного заключения.
Другая американская учительница Брианна Алтис была отправлена за решетку на 30 лет. Два ее любовника на тот момент учились в школе, а одному исполнилось 18 лет. При этом между заседаниями суда, которые длились два года, учительница умудрялась продолжать встречаться с учениками старших классов. Первый раз 36-летняя Алтис попалась, когда один из школьников выложил видео с их половым актом в интернет. Тогда учительницу посчитали потерпевшей и простили, но из-за скандала от нее ушел муж.
После развода Алтис не остановила свои любовные связи с учениками и даже продолжала принимать школьника на дому, когда ее уволили и посадили под домашний арест. В итоге учительницу приговорили к 30 годам тюремного заключения за 14 эпизодов, включая изнасилование, содомию и иные половые злоупотребления с детьми.
Сила притяжения или профессиональная этика
После огласки происшествия в астраханской школе мнения людей разделились. Одни считают, что ничего страшного в таком поведении нет, если согласие было обоюдным. Другие называют это недопустимым и требуют серьезно наказать учительницу.
Мама двух учеников астраханской школы № 32 Сюзанна Ангузова рассказала Москве 24 о том, что увидела ролик с влюбленными в соцсети. При этом ее дети сообщили своей маме, что они в курсе ситуации. "Мои дети говорят, что услышали в школе, что у девятиклассника интимная связь с учительницей", – говорит Сюзанна.
Мама учеников считает такое поведение со стороны учительницы неправильным, но осуждать не собирается.
При этом другие родители города видят ситуацию иначе. "Я как мама, конечно, против таких учителей. Может, как учитель она и хорошая, а вот как человек, наверное, нет", – считает жительница Астрахани Ольга.
Доктор медицинских наук, ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов считает, что к подобным действиям учителя может побудить обычное чувство сексуального притяжения, присущее любому человеку. "Учитель, будь то молодая женщина или молодой мужчина, фиксирует притягательность своих учеников, которые сегодня в 16 лет могут выглядеть так, как в 19", – рассказал Щеглов в беседе с Москвой 24.
По мнению эксперта, само тяготение не является патологическим, если оно не проявляется в конкретных действиях и поведении.
С другой стороны, такой же сексуальный интерес может быть инициирован и со стороны школьника. Есть старшеклассники, которые в свои 15 лет уже имеют трехлетний опыт половой жизни. Поэтому до выяснения обстоятельств о случае в Астрахани можно говорить только в общих чертах. При этом Щеглов отмечает, что даже если последовала провокация со стороны ученика, то нужно помнить, что "в первую очередь ты педагог, а во вторую – в два раза старше".
Что за такое грозит
Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Если взрослый вступает в половую связь с человеком младше 16 лет, его могут судить по статье 134 УК РФ.
Наказание за такие действия будет зависеть от точного возраста несовершеннолетнего, разницы в возрасте между лицами, вступившими в половую связь, и других факторов. Виновнику могут грозить принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, заниматься профессиональной деятельностью и даже тюремное заключение.
"Cамое страшное – лишение свободы до четырех лет, – сообщил в разговоре с Москвой 24 адвокат, преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов. – Если взрослым в этой ситуации является учитель, это отягчающее обстоятельство. В этом случае, учитывая все обстоятельства, прокуратура может запросить у суда наиболее строгое наказание – лишение свободы, потому что учительница совершила еще и аморальный поступок".
Также учительницу могут лишить права занимать эту должность на срок до десяти лет. "Это заносится в личное дело, она подлежит увольнению по Трудовому кодексу", – отметил Некрасов. Конкретное решение принимается судом исходя из всех фактов преступления.