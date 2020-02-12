Интим за партой: что известно об отношениях учительницы и девятиклассника в Астрахани

В Астрахани школьную учительницу подозревают в интимной связи с учеником 9-го класса. Видеозапись с их уединением в закрытом кабинете сначала обсуждала вся школа, а теперь увидела вся страна. Следственный комитет уже начал проверку. Рассказываем, что известно об инциденте, почему учительница и ученик могут испытывать тягу друг к другу и что может грозить педагогу за такие действия.

Свидетели под дверью

Об этой истории стало известно, когда мама одного из учеников школы № 32 обратилась в местное СМИ "Астрахань FM". Она рассказала, что 35-летняя учительница вступила в интимные отношения со своим учеником, учащимся 9-го класса, и видео с этой парой гуляет по школе уже несколько дней.



Видео: соцсети

Ролик быстро разошелся в интернете не только среди учеников астраханской школы, но и по всей России. Судя по разным нарядам учительницы на видео, свидетели ловили на камеру влюбленных не один раз. На одних кадрах педагог в розовом платье сидит на коленях своего ученика и целует его, на других она уже в черном наряде прижимает девятиклассника к стене, а он гладит ее волосы.

Действие происходит в углу одного и того же кабинета, и по ракурсу съемки видно, что камера, скорее всего, находится между дверью и полом. По сообщениям СМИ, школьники подглядывали через эту щель за учительницей и учеником, которые заперлись в кабинете. Потом они распространили видео в чатах WhatsApp. Также в интернете появились скриншоты якобы переписки влюбленных, но их подлинность пока не подтверждена.



Фото: телеграм-канал LifeShot

Известно, что учительница преподает биологию в физико-математической школе № 32. Она является кандидатом педагогических наук и победителем конкурса "Учитель года Астрахани – 2019" в номинации "Учитель-драматург". По разной информации в СМИ, одни школьники положительно о ней отзывались и очень уважали как педагога, другие этим видео якобы пытались ее шантажировать, чтобы получить пятерки по биологии.

По информации ТАСС, после придания огласки произошедшему учительница, которую подозревают в интимной связи с учеником, уволилась. Также уволилась по собственному желанию и директор школы. Отмечается, что она сделала это по состоянию здоровья.

Следственным управлением СК России по Астраханской области организована проверка по публикациям в СМИ. Сейчас опрашиваются школьники и преподаватели. Имена учительницы и ученика не разглашаются в интересах следствия.

В Америке за это судят строго

Дженнифер Фихтер. Кадр: WTSP

Громкие случаи интимных отношений между учениками и учительницами происходят уже не первый раз. Особенно часто такие истории всплывают в США. Так, в 2015 году в американском штате Флорида за секс с 17-летними учениками была осуждена 30-летняя учительница английского языка Дженнифер Фихтер. Свидания проходили на съемных квартирах и иногда в салоне автомобиля педагога. От одного ученика Фихтер успела забеременеть, но сделала аборт. За 37 эпизодов интимной близости с подростками учительница получила 22 года тюремного заключения.



Брианна Алтис. Фото: AP/Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP

Другая американская учительница Брианна Алтис была отправлена за решетку на 30 лет. Два ее любовника на тот момент учились в школе, а одному исполнилось 18 лет. При этом между заседаниями суда, которые длились два года, учительница умудрялась продолжать встречаться с учениками старших классов. Первый раз 36-летняя Алтис попалась, когда один из школьников выложил видео с их половым актом в интернет. Тогда учительницу посчитали потерпевшей и простили, но из-за скандала от нее ушел муж.

После развода Алтис не остановила свои любовные связи с учениками и даже продолжала принимать школьника на дому, когда ее уволили и посадили под домашний арест. В итоге учительницу приговорили к 30 годам тюремного заключения за 14 эпизодов, включая изнасилование, содомию и иные половые злоупотребления с детьми.

Сила притяжения или профессиональная этика

После огласки происшествия в астраханской школе мнения людей разделились. Одни считают, что ничего страшного в таком поведении нет, если согласие было обоюдным. Другие называют это недопустимым и требуют серьезно наказать учительницу.

Мама двух учеников астраханской школы № 32 Сюзанна Ангузова рассказала Москве 24 о том, что увидела ролик с влюбленными в соцсети. При этом ее дети сообщили своей маме, что они в курсе ситуации. "Мои дети говорят, что услышали в школе, что у девятиклассника интимная связь с учительницей", – говорит Сюзанна.

Мама учеников считает такое поведение со стороны учительницы неправильным, но осуждать не собирается.





Сюзанна Ангузова мама учеников школы № 32 в Астрахани Это ненормальное поведение со стороны учителя. Моему сыну 15 лет, мне 35. Но осуждения в моем случае нет. У них все по обоюдному согласию, никто никого не принуждал.

При этом другие родители города видят ситуацию иначе. "Я как мама, конечно, против таких учителей. Может, как учитель она и хорошая, а вот как человек, наверное, нет", – считает жительница Астрахани Ольга.



Ольга мама из Астрахани Заниматься этим в школе – верх цинизма. Поэтому и растеряно все уважение к педагогам. Отправляем детей в школу за знаниями, а получаем разврат.

Доктор медицинских наук, ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов считает, что к подобным действиям учителя может побудить обычное чувство сексуального притяжения, присущее любому человеку. "Учитель, будь то молодая женщина или молодой мужчина, фиксирует притягательность своих учеников, которые сегодня в 16 лет могут выглядеть так, как в 19", – рассказал Щеглов в беседе с Москвой 24.

По мнению эксперта, само тяготение не является патологическим, если оно не проявляется в конкретных действиях и поведении.

Данный человек нарушает все обязательства, связанные с профессиональной этикой, а зачастую даже с уголовно-правовой основой.



С другой стороны, такой же сексуальный интерес может быть инициирован и со стороны школьника. Есть старшеклассники, которые в свои 15 лет уже имеют трехлетний опыт половой жизни. Поэтому до выяснения обстоятельств о случае в Астрахани можно говорить только в общих чертах. При этом Щеглов отмечает, что даже если последовала провокация со стороны ученика, то нужно помнить, что "в первую очередь ты педагог, а во вторую – в два раза старше".

Что за такое грозит

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Если взрослый вступает в половую связь с человеком младше 16 лет, его могут судить по статье 134 УК РФ.





Андрей Некрасов адвокат, преподаватель РАНХиГС Это преступление, совершеннолетнему вступать в половую связь с лицом до 16 лет нельзя. По нашему закону он не осознает, что делает и как надо вести себя в таких случаях. Он не готов к сексу психологически и не может сказать ни да, ни нет. Это растление.

Наказание за такие действия будет зависеть от точного возраста несовершеннолетнего, разницы в возрасте между лицами, вступившими в половую связь, и других факторов. Виновнику могут грозить принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, заниматься профессиональной деятельностью и даже тюремное заключение.

"Cамое страшное – лишение свободы до четырех лет, – сообщил в разговоре с Москвой 24 адвокат, преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов. – Если взрослым в этой ситуации является учитель, это отягчающее обстоятельство. В этом случае, учитывая все обстоятельства, прокуратура может запросить у суда наиболее строгое наказание – лишение свободы, потому что учительница совершила еще и аморальный поступок".

Также учительницу могут лишить права занимать эту должность на срок до десяти лет. "Это заносится в личное дело, она подлежит увольнению по Трудовому кодексу", – отметил Некрасов. Конкретное решение принимается судом исходя из всех фактов преступления.