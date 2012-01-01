Депутат Нилов: работников Госдумы в будущем могут заменить нейросети

Штат российских госорганов планируют сократить на 10%, а сэкономленные деньги должны направить на увеличение зарплат оставшимся, сообщили СМИ. При этом параллельно с оптимизацией штата начнется более плотное внедрение искусственного интеллекта. С подробностями – в материале Москвы 24.

Сократить, нельзя оставить?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин планирует уменьшить штат территориальных подразделений государственных органов на 10%. По данным СМИ, сокращения должны завершиться к 1 июля 2025 года и затронут порядка 400 тысяч человек. Между тем в секретариате курирующего реформу вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко допустили, что количество может быть и больше 10%.

Утверждается, что конечная цель изменений – повышение эффективности ведомств и увеличение зарплаты другим сотрудникам. По данным властей, при сокращении штата на 10% довольствие гражданских служащих в среднем вырастет до 71 тысячи рублей, при оптимизации 15% мест – до 75 тысяч, при 20% – до 80. Кроме того, госорганам предстоит активнее внедрять цифровизацию, которая сокращает потребность в персонале.

По поручению Григоренко, предложения по численности госслужащих Минфин ждет до 28 декабря, а проекты нормативных актов и доклады Владимиру Путину о результатах – к 14 марта 2025 года.

Нынешняя реформа не первая за последнее время: ранее Михаил Мишустин объявлял о сокращении численности госорганов (федеральных – на 5%, территориальных на 10%) с 1 января по 1 апреля 2021 года. Тогда премьер-министр подчеркнул, что нужен "не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".

Безработицы не будет?

Сокращение штата госаппарата – естественный процесс, подчеркнул в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратил внимание, что благодаря технологиям власти могут оптимизировать процессы и уменьшить расходы на чиновников.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если мы больше начнем использовать искусственный интеллект, это приведет к сокращению штата сотрудников госаппарата в целом и депутатского корпуса в частности. Это естественно, об этом еще Владимир Жириновский говорил много лет назад.

В то же время Нилов предположил, что повальной безработицы от реформы ожидать не стоит.

"У нас сегодня рынок труда таков, что работодатели бегают за потенциальными сотрудниками, а хорошие специалисты необходимы всегда и везде. Им как раз нужны управленцы, юристы и другие специалисты", – обратил внимание депутат.

По его мнению, единственный риск реформы – возможное замедление рабочих процессов. Власти должны организовать оптимизацию таким образом, чтобы услуги россиянам по-прежнему оказывались вовремя, добавил Нилов.

Не ожидает взрывного роста безработицы и член комитета Светлана Бессараб. В беседе с Москвой 24 она отметила, что в России действуют программы по переобучению и повышению квалификации, поэтому с новым местом у сокращенных не должно быть проблем. Также Бессараб согласилась, что реформе будет способствовать успешная цифровизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг.

"С учетом исторически низкого уровня безработицы и значительной потребности в кадрах трудоустройство высвобождающихся чиновников возможно осуществить на востребованные на рынке труда специальности", – сказала парламентарий.

Однако против реформы выступил председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов. В беседе с ТАСС он объяснил, что подобные действия на самом деле провоцируют не сокращение, а разрастание чиновничьих аппаратов.

"Профсоюз не может поддерживать никакого решения, ухудшающего положение трудящегося. Это канон. Человек всю жизнь работал на госслужбе, работа специфическая, вот его сократили, и он не пойдет бульдозеристом, например", – отметил Водянов.





Николай Водянов председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Он будет просить знакомых опять пристроить его в госслужбу, но в другое подразделение, направление, которого не коснулось сокращение. И будут разрастаться рабочие места для госслужащих, которые и не нужны. Вот и идет разрастание в ненужную сторону аппарата.

Водянов отметил, что госаппараты имеют "свойства к саморазрастанию", даже несмотря на предыдущие сокращения. По его мнению, убирать необходимо только "действительно лишние рабочие места", и призвал министерства более тесно контактировать в этом вопросе с профсоюзами.

