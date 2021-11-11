Академик РАН назвал места с самым высоким риском заразиться COVID-19

В Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о разработке законопроектов для введения обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О новых ограничениях заговорили на фоне непростой ситуации, которая складывается сейчас с пандемией в России. Разбираемся, какие места наиболее опасны с точки зрения заражения COVID-19 и что делать, чтобы не заболеть.
Опасные зоны
С наступлением осени в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. Чтобы остановить рост заболеваемости, в стране вводили нерабочие дни, а также новые ограничения. Несмотря на это, сегодня, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, нельзя. Она также назвала тревожным рост смертности от COVID-19.
На фоне этого в Оперштабе 11 ноября анонсировали подготовку законопроектов, которые предусматривают введение обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.
Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в беседе с Москвой 24 пояснил, что наибольшая вероятность заразиться COVID-19 сохраняется в тех местах, где есть близкий контакт между людьми и не проветривается помещение.
"Угрозу представляет транспорт, если люди в нем находятся без масок. Я бы его поставил на первое место в плане риска заболеть", – пояснил эксперт.
Следующим местом по уровню опасности заражения академик назвал поезда и самолеты.
Также, по словам Колесникова, высоки шансы заразиться у россиян, которые работают или проводят долгое время с другими людьми в небольших помещениях, например салонах красоты, фитнес-клубах. Сюда же относятся магазины в торговых центрах.
В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
"При этом если в помещении есть кондиционеры и производится регулярное проветривание, то это уже менее опасно", – указал он.
Достаточно опасным местом в плане риска заражения являются кафе, особенно ночные клубы, добавил академик. Он напомнил, что в таких заведениях звучит громкая музыка и посетителям приходится кричать, чтобы услышать друг друга. При этом, как правило, они находятся там без масок.
Относительно безопасными для посещения являются спортивные стадионы с открытой крышей, так как там территория постоянно проветривается, добавил эксперт.
"На стадионах сейчас разрешено частичное заполнение, но весь вопрос в рассадке. Особенность болельщиков в том, что если они пришли группой, то обычно не хотят отсаживаться далеко друг от друга. Также ярые фанаты спорта могут так кричать, что буквально брызгают слюной на окружающих", – подчеркнул он.
Зачем нужны QR-коды?
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что планируемое введение цифровых кодов для проезда на транспорте, а также доступа в кафе и магазины в первую очередь необходимо для защиты непривитой части населения.
"Люди продолжают вести свою социальную жизнь, несмотря на то что не вакцинировались. Они рискуют с большой вероятностью пополнить ряды заболевших COVID-19, и некоторые из них не переживут болезнь", – подчеркнул специалист.
Скулачев предполагает, что возможные ограничения заставят "колеблющихся" граждан все-таки пройти вакцинацию. Однако для "жутко упертых людей, которые считают, что их все обманывают", даже такие меры вряд ли помогут, считает эксперт.