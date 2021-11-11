Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:09

Главная / Истории /

Академик РАН назвал места с самым высоким риском заразиться COVID-19

Тесное знакомство: где существует наибольший риск заразиться COVID-19
общество

В Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о разработке законопроектов для введения обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О новых ограничениях заговорили на фоне непростой ситуации, которая складывается сейчас с пандемией в России. Разбираемся, какие места наиболее опасны с точки зрения заражения COVID-19 и что делать, чтобы не заболеть.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Опасные зоны

С наступлением осени в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. Чтобы остановить рост заболеваемости, в стране вводили нерабочие дни, а также новые ограничения. Несмотря на это, сегодня, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, нельзя. Она также назвала тревожным рост смертности от COVID-19.

На фоне этого в Оперштабе 11 ноября анонсировали подготовку законопроектов, которые предусматривают введение обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в беседе с Москвой 24 пояснил, что наибольшая вероятность заразиться COVID-19 сохраняется в тех местах, где есть близкий контакт между людьми и не проветривается помещение.

"Угрозу представляет транспорт, если люди в нем находятся без масок. Я бы его поставил на первое место в плане риска заболеть", – пояснил эксперт.

Следующим местом по уровню опасности заражения академик назвал поезда и самолеты.

Там есть система очистки воздуха. Но проблема в том, что люди очень тесно сидят, а самолеты сейчас заполняются под завязку.
Сергей Колесников
доктор медицинских наук, академик РАН

Также, по словам Колесникова, высоки шансы заразиться у россиян, которые работают или проводят долгое время с другими людьми в небольших помещениях, например салонах красоты, фитнес-клубах. Сюда же относятся магазины в торговых центрах.

В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными

"При этом если в помещении есть кондиционеры и производится регулярное проветривание, то это уже менее опасно", – указал он.

Достаточно опасным местом в плане риска заражения являются кафе, особенно ночные клубы, добавил академик. Он напомнил, что в таких заведениях звучит громкая музыка и посетителям приходится кричать, чтобы услышать друг друга. При этом, как правило, они находятся там без масок.

Если спокойно разговаривать, то вирусы изо рта могут разлететься на расстояние не более полуметра, а когда человек орет и поет, то они выделяются на расстоянии до пяти метров. Таким образом, любой источник вируса, который появится в ночном клубе, может заразить окружение вокруг себя на 25 квадратных метров.
Сергей Колесников
доктор медицинских наук, академик РАН

Относительно безопасными для посещения являются спортивные стадионы с открытой крышей, так как там территория постоянно проветривается, добавил эксперт.

"На стадионах сейчас разрешено частичное заполнение, но весь вопрос в рассадке. Особенность болельщиков в том, что если они пришли группой, то обычно не хотят отсаживаться далеко друг от друга. Также ярые фанаты спорта могут так кричать, что буквально брызгают слюной на окружающих", – подчеркнул он.

Зачем нужны QR-коды?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что планируемое введение цифровых кодов для проезда на транспорте, а также доступа в кафе и магазины в первую очередь необходимо для защиты непривитой части населения.

"Люди продолжают вести свою социальную жизнь, несмотря на то что не вакцинировались. Они рискуют с большой вероятностью пополнить ряды заболевших COVID-19, и некоторые из них не переживут болезнь", – подчеркнул специалист.

Многие не хотят вакцинироваться, потому что начитались страшилок в интернете. Но для непривитых людей нынешний "Дельта"-вариант коронавируса достаточно опасен. С медицинской точки зрения я прекрасно понимаю планы властей, потому что это защита непривитой части населения.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Скулачев предполагает, что возможные ограничения заставят "колеблющихся" граждан все-таки пройти вакцинацию. Однако для "жутко упертых людей, которые считают, что их все обманывают", даже такие меры вряд ли помогут, считает эксперт.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать