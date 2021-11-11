Академик РАН назвал места с самым высоким риском заразиться COVID-19

В Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о разработке законопроектов для введения обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О новых ограничениях заговорили на фоне непростой ситуации, которая складывается сейчас с пандемией в России. Разбираемся, какие места наиболее опасны с точки зрения заражения COVID-19 и что делать, чтобы не заболеть.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Опасные зоны

С наступлением осени в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. Чтобы остановить рост заболеваемости, в стране вводили нерабочие дни, а также новые ограничения. Несмотря на это, сегодня, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, нельзя. Она также назвала тревожным рост смертности от COVID-19.

На фоне этого в Оперштабе 11 ноября анонсировали подготовку законопроектов, которые предусматривают введение обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в беседе с Москвой 24 пояснил, что наибольшая вероятность заразиться COVID-19 сохраняется в тех местах, где есть близкий контакт между людьми и не проветривается помещение.

"Угрозу представляет транспорт, если люди в нем находятся без масок. Я бы его поставил на первое место в плане риска заболеть", – пояснил эксперт.

Следующим местом по уровню опасности заражения академик назвал поезда и самолеты.





Сергей Колесников доктор медицинских наук, академик РАН Там есть система очистки воздуха. Но проблема в том, что люди очень тесно сидят, а самолеты сейчас заполняются под завязку.

Также, по словам Колесникова, высоки шансы заразиться у россиян, которые работают или проводят долгое время с другими людьми в небольших помещениях, например салонах красоты, фитнес-клубах. Сюда же относятся магазины в торговых центрах.



В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными

"При этом если в помещении есть кондиционеры и производится регулярное проветривание, то это уже менее опасно", – указал он.

Достаточно опасным местом в плане риска заражения являются кафе, особенно ночные клубы, добавил академик. Он напомнил, что в таких заведениях звучит громкая музыка и посетителям приходится кричать, чтобы услышать друг друга. При этом, как правило, они находятся там без масок.





Сергей Колесников доктор медицинских наук, академик РАН Если спокойно разговаривать, то вирусы изо рта могут разлететься на расстояние не более полуметра, а когда человек орет и поет, то они выделяются на расстоянии до пяти метров. Таким образом, любой источник вируса, который появится в ночном клубе, может заразить окружение вокруг себя на 25 квадратных метров.

Относительно безопасными для посещения являются спортивные стадионы с открытой крышей, так как там территория постоянно проветривается, добавил эксперт.

"На стадионах сейчас разрешено частичное заполнение, но весь вопрос в рассадке. Особенность болельщиков в том, что если они пришли группой, то обычно не хотят отсаживаться далеко друг от друга. Также ярые фанаты спорта могут так кричать, что буквально брызгают слюной на окружающих", – подчеркнул он.



Зачем нужны QR-коды?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что планируемое введение цифровых кодов для проезда на транспорте, а также доступа в кафе и магазины в первую очередь необходимо для защиты непривитой части населения.

"Люди продолжают вести свою социальную жизнь, несмотря на то что не вакцинировались. Они рискуют с большой вероятностью пополнить ряды заболевших COVID-19, и некоторые из них не переживут болезнь", – подчеркнул специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Многие не хотят вакцинироваться, потому что начитались страшилок в интернете. Но для непривитых людей нынешний "Дельта"-вариант коронавируса достаточно опасен. С медицинской точки зрения я прекрасно понимаю планы властей, потому что это защита непривитой части населения.

Скулачев предполагает, что возможные ограничения заставят "колеблющихся" граждан все-таки пройти вакцинацию. Однако для "жутко упертых людей, которые считают, что их все обманывают", даже такие меры вряд ли помогут, считает эксперт.