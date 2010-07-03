Эксперты оценили предложение продлить новогодние каникулы из-за COVID-19

Из-за непростой ситуации с COVID-19 в РФ предложили продлить новогодние каникулы на две недели с сохранением зарплаты. Инициативу озвучила партия "Коммунисты России". Выясняем, существует ли необходимость удлинить праздники в начале 2021 года.



Новогодний подарок?

Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние каникулы на две недели – до 24 января. Причем партийцы просят установить дополнительные выходные с сохранением заработной платы. Традиционные новогодние праздники в следующем году должны продлиться с 1 по 10 января включительно.

"Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул, то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", – пояснил в обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Компенсировать неудобства инициаторы предложили выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах. Такие меры, по мнению партии, позволят защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, а гражданам – провести больше времени со своей семьей, заняться самообразованием.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19. На Москву приходятся 4 477 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.



"Ситуация в стране неоднородная"

По мнению члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольги Павловой, такое предложение является избыточным. Депутат уверена, что в регионах должны самостоятельно принимать решения о введении дополнительных нерабочих недель.

"Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям", – подчеркнула Павлова.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 отметил, что новые меры нужно рассматривать и отталкиваться от текущей динамики и общих прогнозов по ситуации с пандемией.

"Очень важно оценивать иммунный статус популяции в разных регионах страны. И в зависимости от этого принимать решение по продлению каникул и ограничительным мерам. Ситуация в стране действительно неоднородная, и разные регионы находятся в разной фазе. Во-вторых, нам обещают скоро вакцину, первую партию которой должны закончить уже в ноябре", – пояснил специалист.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Новогодние выходные традиционно использовались как противоэпидемиологические каникулы, которые позволяли разбить эпидемию гриппа на две части и дождаться спада заболеваемости. Но обычно это применяется к сезонным вирусам, а пандемия в России держится еще с марта месяца.

По словам специалиста, продление каникул не настолько необходимо, как начало применения вакцины от коронавирусной инфекции.

"Основным средством массовой борьбы в текущей ситуации по коронавирусу рассматривается вакцинация. Но опять же вкупе с естественным иммунитетом, который сейчас является чуть ли не единственным оружием против вируса. Безусловно, можно всех опять посадить по домам, но это еще больше оттянет конец пандемии", – подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею увеличения зимних каникул на две недели демагогической. По его словам, инициатива никак не связана с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России.