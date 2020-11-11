Профсоюзы прокомментировали идею продлить новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Идея увеличить зимние каникулы на две недели является демагогической, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу продлить новогодние праздники до 24 января с сохранением россиянам заработных плат выдвинули представители партии "Коммунисты России". По их мнению, это необходимо в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

"Каким образом можно сейчас представлять, что будет после 10 января? Если "Коммунисты России" обладают такими прогностическими способностями, им нужно работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры, прогнозирования курса доллара. Это <...> предложение, которое никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России", – высказался Шершуков.

При этом член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова заявила, что решение о введении ограничений регионы должны принимать самостоятельно, опираясь на обстановку с COVID-19.

Кроме того, первый замглавы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский назвал продление нерабочих дней непосильным для экономики.

Отмечается, что традиционные новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января включительно.

В Москве новогоднюю подсветку начнут подключать с 15 декабря. Этой зимой в столице не будут устанавливать дополнительные украшения.