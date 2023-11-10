Дивный мир за неделю: медведи-абьюзеры, крысиные тапки и сенсационная операция

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Уникальная трансплантация

Хирурги из Нью-Йорка провели первую в мире операцию по пересадке человеку целого глаза. До этого случая подобное вмешательство было возможно только с роговицей, пишет Reuters.

Пациентом стал 46-летний бывший военный Аарон Джеймс, которого на работе ударило током высокого напряжения. Из-за происшествия у мужчины повредилась одна сторона лица, в том числе и глаз.

Сложная операция заняла 21 час. После нее глава бригады докторов Эдуардо Родригес рассказал, что пересаженный орган показывает "удивительные признаки здоровья". Специалисты отмечают, что, хоть трансплантация и прошла успешно, пока неизвестно, будет ли мужчина видеть. Однако, по их словам, новая технология в будущем может помочь тем, кто потерял зрение.

В компании аллигаторов

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miamidadefirerescue

Пилот из США провел девять часов на крыле своего легкомоторного самолета, упавшего в болото с кучей аллигаторов. Об этом пишет издание USA Today.

Мужчина на борту самолета Cessna Skyhawk 172M вылетел ночью из аэропорта Окичоби, но вскоре начал терять высоту из-за технических сбоев. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку на территории национального парка Эверглейдс, который знаменит болотами вперемешку с зарослями тропического леса.

Мужчина травмировал ногу, но не растерялся – наложил себе жгут, сделанный из футболки. Сам пилот никак не смог связаться со специальными службами, так как большая часть самолета утонула. Не оставалось ничего, кроме как усесться на крыло и ждать помощи.

К счастью, тревогу забили родственники и обратились к спасателям. Выжившего среди аллигаторов обнаружили с воздуха и доставили в больницу.

Деликатес для собак

Бездомных собак хотят кормить конфискованной красной рыбой на Камчатке – такой законопроект рассмотрели депутаты краевого Заксобрания.

"Цель закона – это прежде всего рациональное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция попросту уничтожается, тогда как она может приносить пользу", – заявила председатель комитета по природопользованию парламента края Оксана Герасимова. По данным сайта местного парламента, речь идет о горбуше, кете, нерке, кижуче и чавыче.

Если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 января 2024 года. Рыбу планируют бесплатно передавать в приюты для животных и питомники для ездовых собак.

Стиль в деталях

Фото: loewe.com/instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/imran_potato

На этой неделе мировые соцсети захватили несколько новостей из мира моды. Бренд Loewe выпустил оригинальное пальто на осень – со вставками из канализационных сливов. Купить креативную верхнюю одежду можно за 12 тысяч долларов (по нынешнему курсу это чуть больше миллиона рублей).

В соцсетях новинка вызвала споры и возмущения. "Это под чем надо быть, чтобы такое придумать?", "Деградация полным ходом! Залейте бетоном это окно в Европу", – негодовали пользователи.

Другие при этом восприняли дорогую новинку с юмором. "Главное, чтобы волосы туда не забивались", "И унитаз на голову, чтобы не терялось стилевое единство", – шутили пользователи.

Но на этом страсти в модном мире не закончились. Американский дизайнер Имран Моосви, который известен под псевдонимом Imran Potato, выпустил обувь в виде крыс с длинными хвостами. Пользователи соцсетей креатив поддержали: "Отправлю им весь свой сыр"; "Улицам это нужно", – написали комментаторы.

Медведи-абьюзеры

Жительницу американского штата Флорида замучили медведи: по словам Тианы Сэйерс, в ее двор в течение четырех лет регулярно заглядывают косолапые и пытаются проникнуть в дом, сообщает FOX 35 Orlando.

"Бывает, муж уходит на работу рано утром, на улице темно, а рядом медведь. И супруг не может уехать, потому что оказывается в ловушке", – объяснила женщина.

На самой свежей записи с камеры наблюдения видно, как хищник открывает холодильник на веранде, достает из него пакет и уходит через дыру в сетчатом заборе. Сэйерс рассказала, что из-за происходящего ей пришлось заколотить террасу, поскольку переживает за себя и свою семью. Но и эта мера не остановила косолапых: животные начали залезать в курятник и приходить посидеть на дереве во дворе.

Что делать с животными-террористами, хозяйка дома пока не знает.