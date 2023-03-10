Как столичные нотариусы помогают участникам СВО и их семьям

Столичные нотариусы в период проведения Россией спецоперации на Украине активно помогают мобилизованным гражданам и другим участникам СВО, а также их родственникам. В частности, не только проводят бесплатные юридические консультации, но еще и собирают гуманитарную помощь. Подробнее читайте в материале Москвы 24.



Адресная помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала спецоперации на Украине столичные нотариусы оказывают безвозмездную помощь мобилизованным гражданам и другим участникам СВО, а также их родственникам. В частности, поддержка касается юридических услуг. К настоящему моменту совершено 3 336 нотариальных действий для призванных на службу бойцов. Об этом Москве 24 рассказала столичный нотариус, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по взаимодействию с общественными организациями и оказанию юридической помощи Алина Белявская.

Еще одна мера поддержки – сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Для этого московские нотариусы приняли решение делать обязательные взносы.





Иван Кузнецов столичный нотариус Инициативная группа собирает денежные средства и покупает необходимые медикаменты, те средства, которые не входят в стандартную экипировку наших военнослужащих, которые им помогают сохранять жизни на передовой... Печки-буржуйки, дизель-генераторы, дополнительные медикаменты.

Поддержка оказывается адресно, то есть по конкретным запросам граждан. "Причем нотариусы сами формируют и доставляют груз с дополнительной помощью в ДНР и ЛНР, прилегающие территории зоны СВО, передают в войсковые подразделения", – подчеркнула Белявская

Параллельно в госпиталях Москвы и Московской области оказывается поддержка раненым военнослужащим. "Для этого закупаются различные препараты и устройства, помогающие нашим бойцам побыстрее восстановиться после ранения", – объяснил Кузнецов.





Иван Кузнецов столичный нотариус У нас был запрос на нестандартную систему восстановления – гантели. Их несложно купить, просто они не входят в стандарты обеспечения.

С начала СВО нотариусами оказана помощь по приобретению всего необходимого более чем на 15 миллионов рублей, подытожила Белявская.



"Каждый раз говорим спасибо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дмитрий Пярн отправился в зону СВО добровольцем. На передовой он получил ранение и сейчас находится на реабилитации в Москве. Впервые о помощи столичных нотариусов мужчина услышал в учебной армейской части. "Оказывается, они приезжали в Мосрентген (поселение в Новомосковском административном округе Москвы. – Прим. ред.) и всем абсолютно бесплатно оформляли доверенности... Наши родственники могут по этой доверенности пойти и решить любой свой вопрос, ситуацию, связанную с нами, пока нас нет", – объяснил военнослужащий.

Затем, после отправления в зону СВО, Дмитрий узнал, что нотариусы также собирают и привозят бойцам гуманитарную помощь. По словам мужчины, в начале он не придавал этому значения.





Дмитрий Пярн участник СВО Там (в зоне СВО. – Прим. ред.) мы начали понимать, что это то, что нам помогло в выполнении каких-то боевых и рядовых задач, просто в существовании в лагере.

Например, жизнь бойцов на передовой, когда похолодало, серьезно облегчили переданные генераторы. "Мы вспомнили об этих генераторах и еще раз сказали спасибо нотариусам. Когда мы начали замерзать, мы вспомнили о том, что у нас есть куча термобелья, которое нам купили", – говорит Дмитрий.

Нотариусы также оказали помощь вернувшимся в Москву раненым, вспоминает мужчина. В частности, им привезли одежду и еду. По словам Дмитрия, все делается адресно, то есть вещи, оборудование отправляются именно те, которые действительно необходимы бойцам.

У Татьяны мобилизован муж. Благодаря помощи нотариусов ей удалось передать супругу посылку в зону СВО.





Татьяна жена мобилизованного Муж просил термобелье, у него испортились еще ботинки. Передали ботинки, дети написали письмо, еще сделали несколько семейных фотографий и шоколадки передали.

Татьяна уточнила, что связи с мужем нет уже более трех недель. Но женщина знает, что посылку тот получил. Ее доставили примерно в течение трех дней, заключила она.

