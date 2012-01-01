Депутат Нилов назвал оскорбительной продажу медалей к 80-летию Победы

В преддверии 9 Мая в Сети начали торговать медалями и орденами, приуроченными к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Помимо них, в интернете есть немало объявлений о продаже других военных наград. Насколько адекватна подобная практика и к каким последствиям может привести такая торговля, разбиралась Москва 24.

Цена медали

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Десятки объявлений с юбилейными наградами в честь 80-летия Великой Победы стали появляться на маркетплейсах. Цены варьируются от 900 до 1 600 рублей за экземпляр. За эту сумму можно получить изделие из латуни и специальное удостоверение.

Кроме того, похожую памятную медаль выставили на сайте объявлений за 575 рублей. К ней также прилагаются необходимые документы, в которых среди прочего есть подпись и печать от ЦК КПРФ. По словам продавца, часть заработанных средств будет передана на благотворительность.

Среди других знаков отличия, доступных для покупки, – медаль к 50-летней годовщине Победы в ВОВ за 1 208 рублей. Как отмечает автор объявления, награда ранее принадлежала дедушке.

Встречаются в интернете и более дорогостоящие предложения. В частности, в 200 тысяч рублей обойдется комплект за участие в обороне Ленинграда, состоящий из медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги" и ордена Красной Звезды. А в 1 миллион рублей – ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

Между тем многие торгуют наградами и на зарубежных сайтах. На одном из таких за 99 долларов (около 8 500 рублей) продается орден Александра Невского. А 200 долларов (более 17 000 рублей) стоит целый набор из медалей Вооруженных сил СССР, а также орденская книжка и почетный знак гражданской обороны.

"Развивают черный рынок"

Торговля наградами Великой Отечественной войны в целом и накануне 9 Мая в частности является проявлением кощунства. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Также депутат отдельно обратил внимание на сувенирные медали к 80-летию Победы, которые стали продавать на маркетплейсах, назвав подобную практику самодеятельностью.



(медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". – Прим. ред.) . Если посмотреть на то, что представлено на маркетплейсах, это не соответствует утвержденным образцам. Поэтому речь идет о самодеятельности, творчестве. И вообще, когда такие значки выставляют за 500–1 000 рублей, это оскорбительно.

Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Есть указ президента, утвердивший эскиз этой награды. Если посмотреть на то, что представлено на маркетплейсах, это не соответствует утвержденным образцам. Поэтому речь идет о самодеятельности, творчестве. И вообще, когда такие значки выставляют за 500–1 000 рублей, это оскорбительно.

Нилов подчеркнул, что планирует направить запрос онлайн-площадкам с тем, чтобы подобные объявления убрали.

В целом за сделки с госнаградами и покупателям, и продавцам грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или арест до трех месяцев, заявила Москве 24 адвокат Мария Ярмуш. Причем наказание последует за операции с любыми видами медалей и орденов и с официальными документами на них.

"Те, кто занимается этим, фактически развивают черный рынок. И многие из этих людей находятся за пределами России. Получая предоплату, они предлагают направить товар почтой и утверждают, что покупателю ничего не будет. Но это не так. У нас даже безвозмездно гражданин не вправе сделать что-то с наградами, если их не передали в наследство по завещанию", – указала эксперт.

При этом ответственность не распространяется на торговлю репликами и копиями, добавила Ярмуш. Однако в феврале 2025 года такой законопроект отправил на отзыв в правительство зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Если документ примут, в России введут штрафы за имитацию госнаград. Речь идет о взыскании от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей – для должностных лиц, от 85 до 100 тысяч рублей – для юридических.