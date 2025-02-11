Депутат Гусев предложил штрафовать за имитацию государственных наград

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За имитацию государственных наград нужно ввести штрафы до 100 тысяч рублей. Законопроект с соответствующим предложением направил на отзыв в правительство первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Инициатива предлагает наказывать россиян за изготовление, продажу или приобретение знаков, которые имеют похожее название или внешнее сходство с настоящими госнаградами. Штраф для граждан будет составлять от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей, юридических лиц – от 85 до 100 тысяч рублей с последующей конфискацией знаков.

"Законопроект призван проучить тех, кто порочит репутацию государственных наград, торгуя их двойниками в онлайн-магазинах. <...> Ведь они тем самым подрывают ценность настоящих подвигов. Вводят общество в заблуждение. Закон должен поставить точку и выставить счет", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили учредить новую государственную награду в виде нагрудного знака для журналистов, работающих в зоне СВО. Как отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, отличившихся на передовой журналистов награждают орденами Мужества. К выходу на пенсию вручается награда "Заслуженный журналист Российской Федерации".

Лидер ЛДПР отметил, что особой награды для военкоров сейчас нет. Он предложил отмечать также и журналистов, работающих "на территориях, где введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территориях проведения контртеррористической операции".