Как в суде: юрист оценила возможный запрет фото- и видеосъемки на уроках

Законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, который могут ввести в российских школах, поддержали 80% учителей и более 50% родителей. Разбираемся, как с юридической точки зрения можно воплотить эту инициативу.



Только с разрешения

Законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков одобряют 52% родителей: они считают, что дети не должны отвлекаться от учебного процесса на смартфон. Об этом говорят данные опроса, проведенного Superjob.

При этом 24% родителей напоминают, что видеозапись может быть доказательством нарушения со стороны учителя: например, если педагог оскорбляет и применяет силу. Также некоторые считают, что ребенок вправе зафиксировать конспект на доске.

Среди учителей уровень поддержки инициативы выше – 80%: преподаватели отмечают, что многим некомфортно работать под камерой. Только 8% опрошенных выступают против.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект, запрещающий фото- и видеосъемку во время занятий. Запись будет вестись только в образовательных целях с разрешения педагога и администрации школы.

По словам главы комитета Ольги Казаковой, за такую меру выступают сами учителя.





Ольга Казакова глава комитета Госдумы по просвещению Это <...> предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением.

Депутат добавила, что нередко дети могут намеренно провоцировать учителей и выставлять их в плохом свете.



Аналогия с судом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 тоже поддержал запрет на съемку. Он отметил, что по видеозаписи часто невозможно понять контекст, и бывает так, что подростки "специально доводят преподавателя и записывают на видео его реакцию".

По мнению Снегурова, если ученик столкнулся с неправомерной ситуацией или оскорблением, он может просто обратиться к родителям, школьному психологу или завучу.



Александр Снегуров историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ И ситуацию разрешит попечительский совет или родительское собрание. Но сейчас почему-то все стали считать, что проблему решает только съемка.

Он добавил, что ролики чаще всего не служат доказательством внутришкольного расследования, а выкладываются в интернет, тем самым нанося удар по профессии и по репутации школы.

В целом законопроект может быть воплощен по аналогии с правилами фиксации судебного процесса, считает юрист Мария Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Во время заседания съемки фото и видео возможны только с разрешения судьи. Аудиозапись можно проводить без ограничений. Это защита всех участников процесса, и это отработано уже годами. В школе можно сделать то же самое – это защитило бы несовершеннолетних и учителей от неправомерных действий и роликов, которые могут оказаться в интернете.

По словам юриста, для этого будет необходимо внести поправки в Федеральный закон "Об образовании". Затем соответствующие министерства и департаменты должны разработать методические рекомендации и отправить их в школы.

"Нарушение этого запрета будет вести к каким-то негативным последствиям для ученика. Например, это может быть дисциплинарный выговор", – отметила Ярмуш в разговоре с Москвой 24.

В случае если происходит неправомерное действие со стороны педагога, школьник может сделать аудиозапись. Плюс почти во всех учреждениях есть видеокамеры, которые тоже могут служить доказательством нарушения, заключила юрист.