Как в суде: юрист оценила возможный запрет фото- и видеосъемки на уроках

Законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, который могут ввести в российских школах, поддержали 80% учителей и более 50% родителей. Разбираемся, как с юридической точки зрения можно воплотить эту инициативу.
Только с разрешения
Законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков одобряют 52% родителей: они считают, что дети не должны отвлекаться от учебного процесса на смартфон. Об этом говорят данные опроса, проведенного Superjob.
При этом 24% родителей напоминают, что видеозапись может быть доказательством нарушения со стороны учителя: например, если педагог оскорбляет и применяет силу. Также некоторые считают, что ребенок вправе зафиксировать конспект на доске.
Среди учителей уровень поддержки инициативы выше – 80%: преподаватели отмечают, что многим некомфортно работать под камерой. Только 8% опрошенных выступают против.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект, запрещающий фото- и видеосъемку во время занятий. Запись будет вестись только в образовательных целях с разрешения педагога и администрации школы.
По словам главы комитета Ольги Казаковой, за такую меру выступают сами учителя.
Депутат добавила, что нередко дети могут намеренно провоцировать учителей и выставлять их в плохом свете.
Аналогия с судом
Историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 тоже поддержал запрет на съемку. Он отметил, что по видеозаписи часто невозможно понять контекст, и бывает так, что подростки "специально доводят преподавателя и записывают на видео его реакцию".
По мнению Снегурова, если ученик столкнулся с неправомерной ситуацией или оскорблением, он может просто обратиться к родителям, школьному психологу или завучу.
Он добавил, что ролики чаще всего не служат доказательством внутришкольного расследования, а выкладываются в интернет, тем самым нанося удар по профессии и по репутации школы.
В целом законопроект может быть воплощен по аналогии с правилами фиксации судебного процесса, считает юрист Мария Ярмуш.
По словам юриста, для этого будет необходимо внести поправки в Федеральный закон "Об образовании". Затем соответствующие министерства и департаменты должны разработать методические рекомендации и отправить их в школы.
"Нарушение этого запрета будет вести к каким-то негативным последствиям для ученика. Например, это может быть дисциплинарный выговор", – отметила Ярмуш в разговоре с Москвой 24.
В случае если происходит неправомерное действие со стороны педагога, школьник может сделать аудиозапись. Плюс почти во всех учреждениях есть видеокамеры, которые тоже могут служить доказательством нарушения, заключила юрист.